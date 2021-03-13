Инициированная "Слугой народа" ВСК займется не только "вагнергейтом", но и "пленками Суркова-Медведчука", - Арахамия

Партия "Слуга народа" инициирует создание в Верховной Раде временной следственной комиссии относительно "пленок Суркова-Медведчука".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге после съезда партии сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы создаем ВСК, она не о "вагнеровцах", но ситуация с "вагнеровцами" входит и должна быть рассмотрена в первую очередь в этой ВСК. Она будет шире. Почему она шире? Потому что недавно также были обнародованы пленки Суркова-Медведчука, которые вызвали немалый резонанс в обществе. Поэтому два первых эпизода, которые должны расследоваться на этой ВСК - это ситуация с "вагнеровцами" и ситуация с этими пленками", - рассказал Арахамия.

Он также сообщил, что были предоставлены соответствующие письма всем парламентским фракциям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова"

По информации Давида Арахамии, по состоянию на сейчас ответили депутатская группа "Доверие", "Партия "За будущее", ОПЗЖ. Сейчас не предоставили своих представителей в ВСК фракции "Голос" и "Европейская солидарность", добавил он.

"В понедельник это будет рассматриваться на регламентном комитете. Если будет положительный ответ, я думаю, что будет, то эта ВСК будет вынесена на голосование в Верховную Раду", - отметил Арахамия.

Напомним, 25 февраля Цензор.НЕТ обнародовал запись разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе. В СБУ сообщили, что изучают опубликованные записи.

12 марта глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия обнародовал информацию, что вопрос провала операции по вагнеровцам в Беларуси будет рассматривать временная следственная комиссия ВР, создание которой будет проголосовано на следующей неделе.

Также читайте: "Я сказал, что будет много интересных вещей", - Данилов об обысках в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком