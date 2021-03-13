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Инициированная "Слугой народа" ВСК займется не только "вагнергейтом", но и "пленками Суркова-Медведчука", - Арахамия

Инициированная

Партия "Слуга народа" инициирует создание в Верховной Раде временной следственной комиссии относительно "пленок Суркова-Медведчука".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге после съезда партии сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы создаем ВСК, она не о "вагнеровцах", но ситуация с "вагнеровцами" входит и должна быть рассмотрена в первую очередь в этой ВСК. Она будет шире. Почему она шире? Потому что недавно также были обнародованы пленки Суркова-Медведчука, которые вызвали немалый резонанс в обществе. Поэтому два первых эпизода, которые должны расследоваться на этой ВСК - это ситуация с "вагнеровцами" и ситуация с этими пленками", - рассказал Арахамия.

Он также сообщил, что были предоставлены соответствующие письма всем парламентским фракциям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова"

По информации Давида Арахамии, по состоянию на сейчас ответили депутатская группа "Доверие", "Партия "За будущее", ОПЗЖ. Сейчас не предоставили своих представителей в ВСК фракции "Голос" и "Европейская солидарность", добавил он.

"В понедельник это будет рассматриваться на регламентном комитете. Если будет положительный ответ, я думаю, что будет, то эта ВСК будет вынесена на голосование в Верховную Раду", - отметил Арахамия.

Напомним, 25 февраля Цензор.НЕТ обнародовал запись разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе. В СБУ сообщили, что изучают опубликованные записи.

12 марта глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия обнародовал информацию, что вопрос провала операции по вагнеровцам в Беларуси будет рассматривать временная следственная комиссия ВР, создание которой будет проголосовано на следующей неделе.

Также читайте: "Я сказал, что будет много интересных вещей", - Данилов об обысках в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

Автор: 

Медведчук Виктор (1788) Сурков (290) Арахамия Давид (988) ЧВК Вагнер (1332) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+28
Т.е. ПОЛГОДА ЕС и Голос ТРЕБУЮТ создать эту комиссию,но прислуга НЕ ДАЕТ кандидатов и всячески препятствует этому. И вдруг---все наоборот!
Я думаю, они будут рассказывать, что по данным этой "комиссии" все, сказанное Белингкетом---брехня)))
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14.03.2021 00:08
+27
Зеленський розповідав , як виступав перед Мєдвєдєвим з Яником на харківських договорняках. Перед ними були лабухи з дешевим шансоном, а потім він з великим мистецтвом...
Так от , поки буде справжнє розслідування по зраді - нам пропонують комісію з лабухів.
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14.03.2021 00:16
+25
До этого с пеной рассказывали что никакой операции по "вагнеровцам" не было, а теперь... Не верю.
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13.03.2021 23:59
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Правила форума Совет форумчан
Розпилять ту комісію на все що можна і нічого не зроблять.
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13.03.2021 23:57 Ответить
ХИТРОЖОПЫЙ АРАхамия--депутаты уже ПОЛ года требуют создать ВСК по государственной измене в АДМИНИСТРАЦИИ президента,ОДНАКО разумков, корниенко ,АРАхамия и другая зеленая ШОБЛА ПРЕПЯТСТВОВАЛА ее созданию,НАРОД все помнит и вам не забудет !
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14.03.2021 08:34 Ответить
Надеетесь на память так называемого "народа"? В таком случае вы еще большие дураки, нежели этот ваш "народ"
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14.03.2021 08:39 Ответить
Зеленський розповідав , як виступав перед Мєдвєдєвим з Яником на харківських договорняках. Перед ними були лабухи з дешевим шансоном, а потім він з великим мистецтвом...
Так от , поки буде справжнє розслідування по зраді - нам пропонують комісію з лабухів.
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14.03.2021 00:16 Ответить
перед сеансом в кінотеатрах теж лабухи працюють - кіно на підході
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14.03.2021 00:24 Ответить
Дело не в "распылении", они просто хотят сделать ее работу вечной, а выводы размытыми, поскольку к пленкам прибавится еще что нибудь, а потом еще что нибудь....
Вообще это маразм конечно! Комиссия всегда создается для того, что бы провести расследование по конкретному случаю и сделать выводы! А какие выводы можно сделать из разных дел?! И пленок, которые заведомо, не могут быть использованы как доказательство (если их конечно не делало СБУ по решению суда, в чем я на 99% сомневаюсь)? Что вмешательство было?! А какое вмешательство и куда?! Это же ***** разные дела!!!
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14.03.2021 11:51 Ответить
детский сад
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13.03.2021 23:59 Ответить
членоімітатори точніш буде
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14.03.2021 00:29 Ответить
До этого с пеной рассказывали что никакой операции по "вагнеровцам" не было, а теперь... Не верю.
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13.03.2021 23:59 Ответить
До этого эту инициативу выдал ЕС, Слуги заявили, что не при каких обстоятельствах не проголосуют за ее создание, потом опять ЕС требовал, опять заявили об отказе голосовать своим мономинибольшинством. Теперь это их инициатива, шото мне подсказывает, что уже вычищены все доказательства, обговорены сценарии действий и подобрано будущее голосование, да ....Не верю.
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14.03.2021 08:18 Ответить
посмотрим, может это только иммитация расследования, смотря кто войдет в ту комиссию и как будет рассладовать
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13.03.2021 23:59 Ответить
вже відомо хто таку комісію підтримає голосуванням -- ОПЗЖ, Майбахи й Слуги
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14.03.2021 00:22 Ответить
А ТРЕТЄ ПИТАННЯ НА ПОВІСТКУ КОМІСІЇ ВОЯЖ АРАХАМІЇ НА МАЛЬДІВИ ПІД ЧАС ВІЙНИ, ЧОМУ НЕ В ОКОПИ, ЩОБ СОЛДАТА ЗМІНИТИ, ВІДПРВИТИ У ВІДПУСТКУ ДО СІМЇ, ЧОМУ АРАМАЛЬДІВСЬКИЙ НАСЛІДУЄ ПОРОХА.
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14.03.2021 07:27 Ответить
А что смотреть, если уже видно, что это имитация. Комиссия создана с размытыми целями "найти вмешательство", а кого и куда? То, что там вмешательство Рашки, видно и без комиссии. Комиссию нужно было создавать по факту гос измены при провале операции по "вагнеровцам", а "пленки Суркова-Медведчука" тут вообще никаким боком. Просто Медведчуком, хотят притянуть за уши и Порошенко, типа мол если хотите крови Зеленского, то давайте и Порошенко за одно...
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14.03.2021 11:58 Ответить
ага, зеленые будут расследовать деятельность зеленых... скорее отмазывать и спускать на тормозах
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13.03.2021 23:59 Ответить
Де вагнерівці, і злив операції по їх захопленню; а де плівки мертвечука/суркова? Як вони можуть бути пов'язані поміж собою, щоб їх розслідувала одна і та ж ТСК?
А шо, може, мертвечук - головний резидент в Києві, і інфа про операцію з захоплення вагнерівців передавалась ***** через нього? Тоді питання: а хто передавав мертвечуку?
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14.03.2021 00:01 Ответить
а шо там по омангейту..
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14.03.2021 00:01 Ответить
еміратгейту...
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14.03.2021 00:05 Ответить
У Вовочки очень конкретно подгорает. Вовочка сильно сцить.
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14.03.2021 00:07 Ответить
Т.е. ПОЛГОДА ЕС и Голос ТРЕБУЮТ создать эту комиссию,но прислуга НЕ ДАЕТ кандидатов и всячески препятствует этому. И вдруг---все наоборот!
Я думаю, они будут рассказывать, что по данным этой "комиссии" все, сказанное Белингкетом---брехня)))
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14.03.2021 00:08 Ответить
Обычная манипуляция - иголка в сене: собирают множество инфоповодов и объединяют, чтобы легче было сместить акценты и, тем самым, попытаться "похоронить" основную, важную тему. Дальше смотрят на реакцию - если общество возмутится, частично сознаются, но преподнесут, как один из мелких эпизодов Большой Грязной Политики, которая не делается в белых перчатках, а исходит из целесообразности, мол, так было нужно, иначе хуже, мир не идеален, все так делают, ничего страшного и тд... А если нАриду будет пох - ещё проще: всю суть с реальными доказательствами просто замнут, вместо чего переключат внимание на медведчукчу или вовсе придумают новое дело на Пороха. Похожая тактика была у рашки, когда они обосрались с БУКом и Боингом. Короче, начинается очередной брехливый сериал зелёной плесени, рассчитанный на самую не привередливую публику....
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14.03.2021 00:56 Ответить
Внутр страны жопа известны преступники, а ищут крайних
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14.03.2021 00:08 Ответить
толк от расследования будет только, если ВСК возглавлю я.
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14.03.2021 00:09 Ответить
роблять вінігрет,аби заговорити справу "вагнерівців",а ще краще знову вийти на невістку,яка в усьому завжди винна.невістка у двієчників - ненависний відмінник Порошенко.
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14.03.2021 00:11 Ответить
Ініційована "Слугою народу" ТСК займеться не тільки "вагнергейтом", але і "плівками Суркова-Медведчука", - Арахамія - Цензор.НЕТ 6955
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14.03.2021 00:11 Ответить
Так ціль же треба розмити , розтягти у часі, поки побачити шо там кіно покаже про них , а потім вийти на одного єдиного осбистого ворога , що заважає Наполеончику стати патріотом.
саме таку комісію й підтримують Замайбахи та ОПОЗАЖОПА
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14.03.2021 00:12 Ответить
цитата покійного Нємцова про уХйла - але в тєму
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14.03.2021 00:17 Ответить
28 липня 2013 року о 13:00

Перший заступник Міністра закордонних справ України Руслан Демченко взяв участь у зустрічі Президента України Віктора Януковича та Президента РФ Володимира Путіна у рамках святкування Дня Флоту України і Дня Військово-Морського флоту РФ.

У рамках участі Президентів України та РФ в урочистостях,
ВІДБУЛИСЬ КОНСУЛЬТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ПІДКОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПЕРЕБУВАННЯ ЧФ РФ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ -
першого заступника Міністра закордонних справ України РУСЛАНА ДЕМЧЕНКА
та статс-секретаря - заступника міністра закордонних справ РФ ГРИГОРІЯ КАРАСІНА.

Особливу увагу в рамках переговорів було приділено питанням соціально-економічного розвитку м.Севастополь та інших населених пунктів, в яких дислокуються підрозділи ЧФ РФ.

https://mfa.gov.ua/news/13926-pershij-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav-ukrajini-ruslan-demchenko-vzyav-uchasty-u-zustrichi-prezidenta-ukrajini-viktora-janukovicha-ta-prezidenta-rf-volodimira-putina-u-ramkah-svya
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14.03.2021 00:17 Ответить
це так - але він формально виконував роботу при президент,і якого за зраду вже засудили .
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14.03.2021 00:19 Ответить
Формально, но с пристрастием. А вместо него пытаются сделать виновным Пороха.
Хоть он имеет к этому делу еще более формальное отношение.

Порошенко був відправлений у відставку з посади міністра закордонних справ
11 БЕРЕЗНЯ 2010 РОКУ, а


УГОДИ ПІДПИСАЛИ 21 КВІТНЯ,


вже за каденції нового міністра Костянтина Грищенка
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14.03.2021 00:28 Ответить
а що робити міду коли очільники і перший і другий були схильні до боротьби із зеленим змієм і були недоговороздатні.
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14.03.2021 00:51 Ответить
Замена представителя от Украины в Минске - с Кучмы на Демченко - это понижение уровня переговорщика, ОТМЕТИЛ ГЛАВА ПРАВЛЕНИЯ МАЙДАНА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БОГДАН ЯРЕМЕНКО (НынеСлуга)
Это, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО НЕ ВЕРИТ В ЭТОТ ПРОЦЕСС.
К ТОМУ ЖЕ ЭТА ЗАМЕНА ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК АМОРАЛЬНАЯ ИЗ-ЗА ПРЕДЫДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕМЧЕНКО, ДОБАВИЛ ЭКСПЕРТ.
Во время работы в МИД во времена Кожары ДЕМЧЕНКО КУРИРОВАЛ РОССИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.


"ДЕМЧЕНКО БЫЛ ТЕМ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА ФАКТИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВЫВАЛ КАМПАНИИ ПО ДЕЗИНФОРМАЦИИ, ОПИСЫВАЯ СОБЫТИЯ КАК ЭКСТРЕМИЗМ, ТЕРРОРИЗМ.


ЭТО ЛИШАЕТ ЕГО ПРАВА ПРЕДСТАВЛЯТЬ УКРАИНУ НА ЛЮБЫХ ПЕРЕГОВОРАХ", - ОТМЕТИЛ ЯРЕМЕНКО.
https://nv.ua/ukraine/politics/chto-izvestno-o-preemnike-kuchmy-v-trekhstoronnij-kontaktnoj-hruppe-v-minske-2500673.html
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14.03.2021 00:19 Ответить
Слуги ж у нас брехни не скажут. Да?
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14.03.2021 00:29 Ответить
цю кампанию організовував кращий спеціаліст янека Андрій Клюєв. Але він завжди діяв під прикриттям.
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14.03.2021 00:47 Ответить
На той час цей Слуга ще не був "анал-табу" і мислив доволі критичною
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14.03.2021 05:55 Ответить
Другими словами, будут "расследовать" только плёнки Суркова-Медведчука и не роль Медведчука, а Порошенко. Для чего, собственно, комиссия и создаётся.
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14.03.2021 00:20 Ответить
це стиль Єрмака, він спеціаліст по плівках. Знову будуть болтать як по плівках байдена-порошенко,- нам відомі джерела, це оригінальні записи, де взяли, нам відомо, плівки автентичні тощо. Недарма Люська погрожувала, ви ще таке почуєте, що наганить ужас. Хамелеончики захищаються природнім способом - міняють окрас. Вони вважають, що на терезах історії в них є шанс. Однак, як говорив вітя ростовський, вони іграють в безкозирку. Іншими словами, для них це гра. Для одних існування держави, а для інших( не українського походження) це просто гра.
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14.03.2021 00:58 Ответить
Тобто спробують справу по державній зраді утопити у фейках...
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14.03.2021 00:20 Ответить
Точно так-с. Но шило в мешке уже не утаишь.
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14.03.2021 00:25 Ответить
https://wz.lviv.ua/news/431413-zelenskyi-pislia-skandalnoi-ratyfikatsii-kharkivskykh-uhod-vystupav-pered-yanukovychem-i-medvedievym-nardep ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІСЛЯ СКАНДАЛЬНОЇ РАТИВІКАЦІЇ ХАРКІВСЬКИХ УГОД
https://wz.lviv.ua/news/431413-zelenskyi-pislia-skandalnoi-ratyfikatsii-kharkivskykh-uhod-vystupav-pered-yanukovychem-i-medvedievym-nardep ВИСТУПАВ ПЕРЕД ЯНУКОВИЧЕМ І МЕДВЕДЄВИМ

12.03.2021, 22:03
Коли вирішувалась доля Харківських угод, навесні 2010 року, теперішній президент України Володимир Зеленський виступав перед експрезидентом Віктором Януковичем та 3-м президентом Росії Дмитром Медведєвим,
ЯКІ СЛУХАЛИ НАЙНЯТОГО КОМІКА У БАННИХ ХАЛАТАХ


https://wz.lviv.ua/news/431413-zelenskyi-pislia-skandalnoi-ratyfikatsii-kharkivskykh-uhod-vystupav-pered-yanukovychem-i-medvedievym-nardep
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14.03.2021 00:23 Ответить
ОН АСВЯТІЛ СВОІМ ВИСОКІМ ІСКУСТВОМ ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОДІНИ
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14.03.2021 00:32 Ответить
Комиссию по расследованию деятельности пятой колонны должны возглавить Дерьмак и Мертведчук...
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14.03.2021 00:29 Ответить
Все эти телодвижения последних дней, а точнее громкий, но пустой и тупой пистеж - не более чем отвлечение внимания. ОП вертится, как ужи на сковородке, но их все равно вжарят по полной!
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14.03.2021 00:32 Ответить
Хотілося б сподіватися. Але в мене є побоювання, що все одно зможуть викрутитися.
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14.03.2021 06:39 Ответить
За что Зюзи не возьмутся все проваливают. Как ни крути, они уже во всех делах выходят
НА СЕБЯ.
Как говорится - хоч верть-круть, хоч круть- верть, не получается у них. Отовсюду зеленые уши торчат
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14.03.2021 00:35 Ответить
А еще ж Оман в загашнике ждет своего часа

Зеленский в "омане"

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
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14.03.2021 00:39 Ответить
тут недавно почув соловя, казав, що в посольстві росії в омані момали аж 8 годин тріпався по телефону з путіним, все порішали. А потім гундосий з єрмакком обісрались зляку, і все пішло прахом.
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14.03.2021 01:04 Ответить
правильно.
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14.03.2021 00:46 Ответить
К барьеру!
Ініційована "Слугою народу" ТСК займеться не тільки "вагнергейтом", але і "плівками Суркова-Медведчука", - Арахамія - Цензор.НЕТ 4503
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14.03.2021 00:48 Ответить
Ага.Заразом і плівки Дубінського-Деркача прихопіть.Розслідувачі срані.
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14.03.2021 00:51 Ответить
Заодно раскроют убийство Кеннеди, Мерлин Монро, принцессы Дианы и выйдут на брата Пороха...
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14.03.2021 01:23 Ответить
Эта мальдивская арахамия такая лживая... Впрочем, как все убогие зеленые профаны-блазни-бездари...
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14.03.2021 00:53 Ответить
приймати на віру словесний понос кипариса собі дорожче. Вони після того, як зібрались на піонерську зорьку і проспівали при закритті пісеньку- взвейтесь кострами синие ночи, ми пионери,дети "рабочих". зараз співатимуть бубочці колибельну- все хорошо. перекрасная маркиза и т.д. Одеський шансон Утесова, який так любить бубочка. все горить, а вони співають.
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14.03.2021 01:11 Ответить
а Деркача? Откуда у Деркача плёнки?
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14.03.2021 01:14 Ответить
они и плёнки Мельниченка до кучи подключат, всё, что угодно, чтобы замять обвинения бубочки и дерьмака...
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14.03.2021 01:26 Ответить
Не трогай деркача - это свой человек в зекоманде
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14.03.2021 08:21 Ответить
Яке відношення має злив спецоперації "вагнерівців" оточенням клоуна у 2020 році до розмови Медведчука з Сурковим у 2014? Якщо вже так хочеться, то треба створювати дві окремих ТСК. Очевидно, що клоуни у такий спосіб хочуть зам'яти участь клоуна по зриву "вагнерівців", а все перекласти на Порошенка, бо Сурков з Медведчуком згадувати його прізвище.

У першому випадку є розголошення державної таємниці, отже, державна зрада. У другому випадку обговорювалось питання обміну полоненими і Медведчук, як офіційний представник України у Мінській групі узгоджував ці питання з Порошенком. Медведчук офіційно туди був призначений, як Єрмак чи Кравчук. То в чому кримінал?

Складається враження, що клоун намагається усілякими способами роздратувати Байдена ще дужче. Близького до Коломойського Дубинського проти якого діють санкції США демонстративно залишає у керівництві своєї партії. Демонстративно не помічає санкції держдепу проти Коломойського. Кримінальну справу Венедиктова не відкриває, натомість нахабно заявляє, що відкриє, якщо буде достатньо доказів. Змонтованих записів Деркача їй було досить, щоб відкрити справу проти Байдена, а доказів ФБР їй не достатньо. Клоуну мало тієї ями, яку він собі вирив, продовжує рити ще ще глибшу.
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14.03.2021 01:59 Ответить
Как всегда, что ни прислужник, то шедевр выдаёт...." Мы создаём ВСК, но она не о "вагнеровцах".....". Да ты что ? Кто бы сомневался ? Значит, если "не о "вагнеровцах", то о ком ? Правильно о плёнках Суркова/Медведчука--- то есть о Порошенко... кто о чём, а вшивый о бане..не получилось напрямую, решили в обход. Под видом борьбы против Медведчука, заведём-ка мы уголовное дело против Пороха. Клоуны создают для этого целую ВСК....На горячем собираются Пороха брать...Не надорвитесь, плешивые. Не надейтесь, что о вагнеровцах вам украинский народ, слугами которого вы являетесь, даст забыть....под дурачка у вас никогда не прокатывало...расшатывать, на месте стоящий вагончик не получится, угольку вам хорошего украинцы поддадут, чтобы дымок из дупы валил....
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14.03.2021 02:03 Ответить
А еще, а еще... А еще они достанут кролика из шляпы и откроют пиво глазом.

Только надо успеть с шоу до показа фильма про вагнеровцев.
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14.03.2021 02:37 Ответить
Неважко здогадатися про склад цієі комісії і про її можливі висновки.

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14.03.2021 06:00 Ответить
Понятно. Теперь в эту комиссию не даст своих членов ОПЗЖ и... вуаля.
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14.03.2021 07:06 Ответить
"Слуги" создали столько всяких комиссий и отделов, что содержание госаппарата выросло в геометрической прогрессии, а толку нет.
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14.03.2021 07:20 Ответить
Зебилоиды, сэр...
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14.03.2021 07:24 Ответить
Українським гнидам дуже кортить хоч якось Медведчука до Петра прив'язати.
https://newsua.one/news/za-prezidentstva-zelenskogo-statki-medvedchuka-zrosli-u-20-raziv.html
Ініційована "Слугою народу" ТСК займеться не тільки "вагнергейтом", але і "плівками Суркова-Медведчука", - Арахамія - Цензор.НЕТ 992
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14.03.2021 07:50 Ответить
УПС!!! Вот тебе и на. Оказывается сощдать ВСК требовали слуги урода? 🤣
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14.03.2021 08:01 Ответить
Дава, ты идиот. Заболтать слив вагнеровцев не получится, сосна корабельная рабочая)
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14.03.2021 08:25 Ответить
То есть депутаты не собираются расследовать не то, не другое. Как там Бенедиктовна продолжает расследование преступлений Байдена ?
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14.03.2021 08:34 Ответить
Для того, чтоб по делу "вагнеровцев" засадить з решетку д*Ермака с его кодлой в конторе по обслуживанию ЗЕлупы на несколько максимальных сроков, по моему достаточно одних свидетельств экс-президента Порошенко, который знал об этой операции с 2018г. Мне кажется, что ОПЗЖопа и ЗЕлуины слуги сделают все, чтоб этого не случилось.
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14.03.2021 08:48 Ответить
Сволочная ЕС с Голосом препятствовали созданию комиссии и наконец доблестные Слуги народа, превозмогая чудовищные препятствия, инициировали создание комисии! Это победа 73%, поздравляю!!!
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14.03.2021 08:57 Ответить
ЖМУРУКИ
Я (БОГДАН) был тогда в Париже: на этой встрече. Не на самой встрече, естественно. И один из членов украинской делегации мне сказал, что прощаясь с делегацией украинской,
Путин пожал руку двум людям - президенту Зеленскому и тебе.
Это правда?
- Ну, когда уходил, он подошел...
- Двум.
- За руку. Да
https://gordonua.com/publications/uvolnjaja-menja-zelenskij-skazal-ty-kak-neljubimaja-zhenshchina-polnyj-tekst-intervju-bogdana-gordonu-1517453.html
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14.03.2021 13:16 Ответить
Короче, пацаны решили срочно все похерить, подчистить и уничтожить улики. ЗЕбобики прикрывают преступников.
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14.03.2021 09:37 Ответить
если заниматься сразу всем, то не будет ничего!!! просто украинцев за лохов держат... считаю что именно с этого шага зельц начал привентивную кампанию по отмазке себя любимого и своих друганов!
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14.03.2021 10:27 Ответить
Как земля носит эту арахамию!?
Ведь еще неделю назад, он не видел смысла в создании комиссии, а теперь "инициатива слуг"!?
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14.03.2021 17:51 Ответить
 
 