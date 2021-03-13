Инициированная "Слугой народа" ВСК займется не только "вагнергейтом", но и "пленками Суркова-Медведчука", - Арахамия
Партия "Слуга народа" инициирует создание в Верховной Раде временной следственной комиссии относительно "пленок Суркова-Медведчука".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге после съезда партии сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Мы создаем ВСК, она не о "вагнеровцах", но ситуация с "вагнеровцами" входит и должна быть рассмотрена в первую очередь в этой ВСК. Она будет шире. Почему она шире? Потому что недавно также были обнародованы пленки Суркова-Медведчука, которые вызвали немалый резонанс в обществе. Поэтому два первых эпизода, которые должны расследоваться на этой ВСК - это ситуация с "вагнеровцами" и ситуация с этими пленками", - рассказал Арахамия.
Он также сообщил, что были предоставлены соответствующие письма всем парламентским фракциям.
По информации Давида Арахамии, по состоянию на сейчас ответили депутатская группа "Доверие", "Партия "За будущее", ОПЗЖ. Сейчас не предоставили своих представителей в ВСК фракции "Голос" и "Европейская солидарность", добавил он.
"В понедельник это будет рассматриваться на регламентном комитете. Если будет положительный ответ, я думаю, что будет, то эта ВСК будет вынесена на голосование в Верховную Раду", - отметил Арахамия.
Напомним, 25 февраля Цензор.НЕТ обнародовал запись разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе. В СБУ сообщили, что изучают опубликованные записи.
12 марта глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия обнародовал информацию, что вопрос провала операции по вагнеровцам в Беларуси будет рассматривать временная следственная комиссия ВР, создание которой будет проголосовано на следующей неделе.
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Так от , поки буде справжнє розслідування по зраді - нам пропонують комісію з лабухів.
Вообще это маразм конечно! Комиссия всегда создается для того, что бы провести расследование по конкретному случаю и сделать выводы! А какие выводы можно сделать из разных дел?! И пленок, которые заведомо, не могут быть использованы как доказательство (если их конечно не делало СБУ по решению суда, в чем я на 99% сомневаюсь)? Что вмешательство было?! А какое вмешательство и куда?! Это же ***** разные дела!!!
А шо, може, мертвечук - головний резидент в Києві, і інфа про операцію з захоплення вагнерівців передавалась ***** через нього? Тоді питання: а хто передавав мертвечуку?
Я думаю, они будут рассказывать, что по данным этой "комиссии" все, сказанное Белингкетом---брехня)))
саме таку комісію й підтримують Замайбахи та ОПОЗАЖОПА
Перший заступник Міністра закордонних справ України Руслан Демченко взяв участь у зустрічі Президента України Віктора Януковича та Президента РФ Володимира Путіна у рамках святкування Дня Флоту України і Дня Військово-Морського флоту РФ.
У рамках участі Президентів України та РФ в урочистостях,
ВІДБУЛИСЬ КОНСУЛЬТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ПІДКОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПЕРЕБУВАННЯ ЧФ РФ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ -
першого заступника Міністра закордонних справ України РУСЛАНА ДЕМЧЕНКА
та статс-секретаря - заступника міністра закордонних справ РФ ГРИГОРІЯ КАРАСІНА.
Особливу увагу в рамках переговорів було приділено питанням соціально-економічного розвитку м.Севастополь та інших населених пунктів, в яких дислокуються підрозділи ЧФ РФ.
https://mfa.gov.ua/news/13926-pershij-zastupnik-ministra-zakordonnih-sprav-ukrajini-ruslan-demchenko-vzyav-uchasty-u-zustrichi-prezidenta-ukrajini-viktora-janukovicha-ta-prezidenta-rf-volodimira-putina-u-ramkah-svya
Хоть он имеет к этому делу еще более формальное отношение.
Порошенко був відправлений у відставку з посади міністра закордонних справ
11 БЕРЕЗНЯ 2010 РОКУ, а
УГОДИ ПІДПИСАЛИ 21 КВІТНЯ,
вже за каденції нового міністра Костянтина Грищенка
Это, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО НЕ ВЕРИТ В ЭТОТ ПРОЦЕСС.
К ТОМУ ЖЕ ЭТА ЗАМЕНА ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК АМОРАЛЬНАЯ ИЗ-ЗА ПРЕДЫДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕМЧЕНКО, ДОБАВИЛ ЭКСПЕРТ.
Во время работы в МИД во времена Кожары ДЕМЧЕНКО КУРИРОВАЛ РОССИЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
"ДЕМЧЕНКО БЫЛ ТЕМ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА ФАКТИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВЫВАЛ КАМПАНИИ ПО ДЕЗИНФОРМАЦИИ, ОПИСЫВАЯ СОБЫТИЯ КАК ЭКСТРЕМИЗМ, ТЕРРОРИЗМ.
ЭТО ЛИШАЕТ ЕГО ПРАВА ПРЕДСТАВЛЯТЬ УКРАИНУ НА ЛЮБЫХ ПЕРЕГОВОРАХ", - ОТМЕТИЛ ЯРЕМЕНКО.
https://nv.ua/ukraine/politics/chto-izvestno-o-preemnike-kuchmy-v-trekhstoronnij-kontaktnoj-hruppe-v-minske-2500673.html
https://wz.lviv.ua/news/431413-zelenskyi-pislia-skandalnoi-ratyfikatsii-kharkivskykh-uhod-vystupav-pered-yanukovychem-i-medvedievym-nardep ВИСТУПАВ ПЕРЕД ЯНУКОВИЧЕМ І МЕДВЕДЄВИМ
12.03.2021, 22:03
Коли вирішувалась доля Харківських угод, навесні 2010 року, теперішній президент України Володимир Зеленський виступав перед експрезидентом Віктором Януковичем та 3-м президентом Росії Дмитром Медведєвим,
ЯКІ СЛУХАЛИ НАЙНЯТОГО КОМІКА У БАННИХ ХАЛАТАХ
https://wz.lviv.ua/news/431413-zelenskyi-pislia-skandalnoi-ratyfikatsii-kharkivskykh-uhod-vystupav-pered-yanukovychem-i-medvedievym-nardep
НА СЕБЯ.
Как говорится - хоч верть-круть, хоч круть- верть, не получается у них. Отовсюду зеленые уши торчат
Зеленский в "омане"
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
У першому випадку є розголошення державної таємниці, отже, державна зрада. У другому випадку обговорювалось питання обміну полоненими і Медведчук, як офіційний представник України у Мінській групі узгоджував ці питання з Порошенком. Медведчук офіційно туди був призначений, як Єрмак чи Кравчук. То в чому кримінал?
Складається враження, що клоун намагається усілякими способами роздратувати Байдена ще дужче. Близького до Коломойського Дубинського проти якого діють санкції США демонстративно залишає у керівництві своєї партії. Демонстративно не помічає санкції держдепу проти Коломойського. Кримінальну справу Венедиктова не відкриває, натомість нахабно заявляє, що відкриє, якщо буде достатньо доказів. Змонтованих записів Деркача їй було досить, щоб відкрити справу проти Байдена, а доказів ФБР їй не достатньо. Клоуну мало тієї ями, яку він собі вирив, продовжує рити ще ще глибшу.
Только надо успеть с шоу до показа фильма про вагнеровцев.
https://newsua.one/news/za-prezidentstva-zelenskogo-statki-medvedchuka-zrosli-u-20-raziv.html
Я (БОГДАН) был тогда в Париже: на этой встрече. Не на самой встрече, естественно. И один из членов украинской делегации мне сказал, что прощаясь с делегацией украинской,
Путин пожал руку двум людям - президенту Зеленскому и тебе.
Это правда?
- Ну, когда уходил, он подошел...
- Двум.
- За руку. Да
https://gordonua.com/publications/uvolnjaja-menja-zelenskij-skazal-ty-kak-neljubimaja-zhenshchina-polnyj-tekst-intervju-bogdana-gordonu-1517453.html
Ведь еще неделю назад, он не видел смысла в создании комиссии, а теперь "инициатива слуг"!?