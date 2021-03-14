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Уволившийся из-за скандала с закупкой "Спутника V" экс-глава Минздрава Словакии Крайчи был "наблюдателем" на выборах президента РФ

Уволившийся из-за скандала с закупкой

Бывший руководитель здравоохранения Словакии Марек Крайчи, который был вынужден подать в отставку после скандала вокруг закупки российской вакцины "Спутник V", был среди предвзятых международных наблюдателей на выборах президента РФ 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи, подавший в отставку после своего скандального решения о закупке российской вакцины "Спутник V", был псевдонаблюдателем на выборах президента РФ в 2018 году", - пишет в Facebook основатель австрийского "Центра демократических принципов" (CDI), эксперт Европейской платформы за демократические выборы (EPDE) Антон Шеховцов.

Эксперт указал, что всех пророссийских псевдонаблюдателей можно найти в соответствующей базе данных EPDE.

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"Марек Крайчи был одним из псевдонаблюдателей на президентских выборах в Российской Федерации в марте 2018 года. Крайчи хвалил выборы, в то время как БДИПЧ и ПА ОБСЕ пришли к выводу, что выборы" прошли в очень контролируемой правовой и политической среде, в условиях давления на критические мнения", - отметил в комментарии корреспонденту агентства Антон Шеховцов.

По его словам, псевдонаблюдение "уже долгое время является одним из инструментов Кремля по культивированию прокремлевской деятельности со стороны европейских политиков".

"И в этом контексте лоббирование интересов страны-разработчика вакцины" Спутник V "со стороны Крайчи является естественным и закономерным", - добавил политолог.

Напомним, министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи подал в отставку в пятницу на фоне правительственного кризиса в стране, причиной которого стал скандал вокруг закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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Отставки Марека Крайчи, который принадлежит к партии "Обычные люди" премьер-министра Словакии Игоря Матович, требовали две из четырех партий в правящей коалиции в Словакии. Президент страны Зузана Чапутова и партнеры Матовича по коалиции раскритиковали тайные договоренности с Москвой о поставках 2 млн доз вакцины в регистрации препарата в ЕС.

Марека Крайчи и раньше обвиняли в неудачах во время борьбы с эпидемией коронавируса в стране. Эта критика усилилась после того, как Крайчи вместе с премьером Матовичем лично встретили в аэропорту партию российской вакцины "Спутник V", которая не получила одобрения ни со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), ни со стороны Всемирной организации здравоохранения" (ВОЗ).

Автор: 

вакцина (3815) пропаганда (3670) россия (95388) Словакия (976)


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Топ комментарии
+29
Кацапы баблом сыпят направо и налево, коррумпируют Европу---жалкое зрелище!
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14.03.2021 01:03
+17
В Словакии только недавно появился более не меее проевропейский парламент , а раньше контролировала партия типа регионов . Но очищение идёт . Судей арестовали , которые выполняли заказные дела для власти, начальника полиции арестовали и т д
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14.03.2021 01:27
+16
ох блин...сколько этих завербованных Куйлом полезных идиотов в ЕС, по Миру и у Нас кста тоже !!! пздц
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14.03.2021 01:04
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Кацапы баблом сыпят направо и налево, коррумпируют Европу---жалкое зрелище!
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14.03.2021 01:03 Ответить
особенно легко коррумпировать правителей и чиновников в мелках странах
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14.03.2021 01:06 Ответить
Я Вам больше скажу - кацапы скупили изнутри крупные фирмы типа STRABAG
И в ЕС НИКТО В УС НЕ ДУЕТ . Эта фирма - основной застройщик автобанов и тоннелей в восточной Европе , то есть у кацапов на руках все карты и чертежи
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14.03.2021 01:40 Ответить
Печально все это...
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14.03.2021 01:43 Ответить
ох блин...сколько этих завербованных Куйлом полезных идиотов в ЕС, по Миру и у Нас кста тоже !!! пздц
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14.03.2021 01:04 Ответить
В восточной Европе - целая армия, никак от них очиститься не могут
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14.03.2021 01:09 Ответить
от них не очищаться, а зачищать по жесткому нужно с применением полу-военной операцией с показательными казнями..
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14.03.2021 01:23 Ответить
В Словакии только недавно появился более не меее проевропейский парламент , а раньше контролировала партия типа регионов . Но очищение идёт . Судей арестовали , которые выполняли заказные дела для власти, начальника полиции арестовали и т д
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14.03.2021 01:27 Ответить
Спасибо.. я если честно то и не знал... пожелаем им успеха !!!
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14.03.2021 01:39 Ответить
Путиншлюхен

Уволившийся из-за скандала с закупкой "Спутника V" экс-глава Минздрава Словакии Крайчи был "наблюдателем" на выборах президента РФ - Цензор.НЕТ 1915
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14.03.2021 01:07 Ответить
А ларчик просто открывался 😀
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14.03.2021 01:07 Ответить
Позорище, только что писал о евроутырках, которые призывают нас бороться с коррупцией, а на самих клеймо ставить негде😁
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14.03.2021 01:58 Ответить
"Обозреватель Лоран Эрбле в газете Le Figaro предрек Frexit - выход Франции из Евросоюза по аналогии с Brexit.

Журналист https://www.lefigaro.fr/vox/societe/la-crise-du-covid-ou-le-debut-de-la-fin-de-l-union-europeenne-20210312 утверждает , что возникший на фоне пандемии коронавируса кризис в сфере здравоохранения продемонстрировал, что из Европы ушла промышленность. Практически не осталось предприятий по изготовлению масок. Также до 80% ингредиентов для лекарств производят за пределами Европы.
Тем временем, Китай, откуда и пришел COVID-19, обогатился на кризисе в связи с взрывным ростом темпов экспорта медицинских изделий, пояснил Эрбле.
Автор материала увидел ответственность ЕС, занимающегося торговыми соглашениями и препятствующего предоставлению преференций европейской торговле. Он порекомендовал странам сократить расходы на медицину и снизить зарплаты врачей для повышения конкурентоспособности."
(выделено мной)

Оригинал статьи на французском тут:
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/la-crise-du-covid-ou-le-debut-de-la-fin-de-l-union-europeenne-20210312
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14.03.2021 07:05 Ответить
"обычные люди", "слуги народа" как все похоже!
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14.03.2021 07:59 Ответить
Разве он отставку подал из-за вакцины?
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14.03.2021 09:47 Ответить
Карлик-педофил скупает европейских политиков пачками. Твари продажные.
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14.03.2021 09:55 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.03.2021 10:19 Ответить
Прокремлівські вилупки! Скільки ж вас там?
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14.03.2021 11:10 Ответить
 
 