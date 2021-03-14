Уволившийся из-за скандала с закупкой "Спутника V" экс-глава Минздрава Словакии Крайчи был "наблюдателем" на выборах президента РФ

Бывший руководитель здравоохранения Словакии Марек Крайчи, который был вынужден подать в отставку после скандала вокруг закупки российской вакцины "Спутник V", был среди предвзятых международных наблюдателей на выборах президента РФ 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи, подавший в отставку после своего скандального решения о закупке российской вакцины "Спутник V", был псевдонаблюдателем на выборах президента РФ в 2018 году", - пишет в Facebook основатель австрийского "Центра демократических принципов" (CDI), эксперт Европейской платформы за демократические выборы (EPDE) Антон Шеховцов.

Эксперт указал, что всех пророссийских псевдонаблюдателей можно найти в соответствующей базе данных EPDE.

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"Марек Крайчи был одним из псевдонаблюдателей на президентских выборах в Российской Федерации в марте 2018 года. Крайчи хвалил выборы, в то время как БДИПЧ и ПА ОБСЕ пришли к выводу, что выборы" прошли в очень контролируемой правовой и политической среде, в условиях давления на критические мнения", - отметил в комментарии корреспонденту агентства Антон Шеховцов.

По его словам, псевдонаблюдение "уже долгое время является одним из инструментов Кремля по культивированию прокремлевской деятельности со стороны европейских политиков".

"И в этом контексте лоббирование интересов страны-разработчика вакцины" Спутник V "со стороны Крайчи является естественным и закономерным", - добавил политолог.

Напомним, министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи подал в отставку в пятницу на фоне правительственного кризиса в стране, причиной которого стал скандал вокруг закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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Отставки Марека Крайчи, который принадлежит к партии "Обычные люди" премьер-министра Словакии Игоря Матович, требовали две из четырех партий в правящей коалиции в Словакии. Президент страны Зузана Чапутова и партнеры Матовича по коалиции раскритиковали тайные договоренности с Москвой о поставках 2 млн доз вакцины в регистрации препарата в ЕС.

Марека Крайчи и раньше обвиняли в неудачах во время борьбы с эпидемией коронавируса в стране. Эта критика усилилась после того, как Крайчи вместе с премьером Матовичем лично встретили в аэропорту партию российской вакцины "Спутник V", которая не получила одобрения ни со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), ни со стороны Всемирной организации здравоохранения" (ВОЗ).