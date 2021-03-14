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Малюська об ответственности за "харьковские соглашения": Нардепы, согласно Конституции, не отвечают за результаты голосования, привлечь могут чиновников

Малюська об ответственности за

Министр юстиции Денис Малюська считает более вероятным привлечение к ответственности за соглашение о продлении базирования Черноморского флота РФ в Крыму ("Харьковские соглашения") готовивших их должностных лиц, чем депутатов Верховной Рады VI созыва, которые в 2010 году голосовали за их ратификацию.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"Депутаты соответственно с Конституцией не должны нести ответственность за результаты голосования. Кроме как политической, конечно же", - сказал он.

На вопрос, могут ли открыть уголовные дела по данному вопросу, Малюська ответил, что случиться может все что угодно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-замминистра Демченко не занимался подготовкой Харьковских соглашений, - МИД

"Случиться может все что угодно. Вопрос только, насколько это будет конституционно и будут ли уголовные приговоры. Мне сложно это представить. Но это вопрос больше к правоохранительным органам", - сказал он.

Министр юстиции отметил, что реальнее привлечь к ответственности лиц, готовивших соглашения, чем депутатов Рады.

"Ключевое, что в заявлении прозвучало, и, собственно говоря, в поручении СНБО, что (ответственность) и должностных лиц вообще, то есть тех, кто готовил "харьковские соглашения", согласовывал. Потому что они точно проходили правительство, они есть где-то в Министерстве иностранных дел, там есть чьи-то подписи. Там вопрос чиновников исполнительной власти, Кабмина и уполномоченных министерства, а также Администрации Президента того времени. Это мне кажется со стороны реальнее привлечение к ответственности, в том числе и уголовной, чем народных депутатов", - сказал Малюська.

Также читайте: Мне не известно, причастен ли Демченко к Харьковским соглашениям. Если следствие выявит чью-то вину - будут отвечать независимо от фамилий, - Данилов

Автор: 

Харьковский пакт (218) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+46
"Нардепы, согласно Конституции, не отвечают за результаты голосования - малюска ."
С трудом верится, но если это так, тогда вопрос - НАКУЙ они Нам тогда нужны эти депутаторы ВР !?
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14.03.2021 02:08
+25
Украинский депутат мозгам не хозяин.
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14.03.2021 02:17
+15
Моллюск, Рада ратифицировала, а чиновники должны были поднять путч, чтобы сейчас не пойти под уголовную ответственность при том что обязаны выполнять решения Рады как представительского органа от народа Украины?... как ты себе это представляешь?... а может ты просто сбрасываешь ответственность с промосковских депутатов того времени и ищешь для них козлов отпущения, а может ты с ними заодно был тогда Моллюск?...
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14.03.2021 02:21
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Наши депутаты идут по российским сценариям. В России тоже никто отвечать в Совете Национальносей не будет за принятое решение о вводе российских войск в Украину.
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14.03.2021 08:27 Ответить
Так написано в Конституції.
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14.03.2021 08:28 Ответить
Не совсем "так"... Речь о другом...Но проросийская плечень и просто дебили - воспринимают это так как "как выгодно тем депутатам".
А на самом деле
Всё ВОТ ТАК :
Читай https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
Что бы не повторятся....

https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
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14.03.2021 10:43 Ответить
Рішенням конституційного суду у нас і судді позбавлені відповідальності за свої дії і вироки.А головне що всіх це влаштовує і верховна рада нічого не робить щоб припинити це свавілля.
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14.03.2021 08:28 Ответить
Хех! Очуняв. Я про це писав ще тиждень тому.
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14.03.2021 08:26 Ответить
Малюська об ответственности за "харьковские соглашения": Нардепы, согласно Конституции, не отвечают за результаты голосования, привлечь могут чиновников - Цензор.НЕТ 4373
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14.03.2021 08:26 Ответить
Украинский народ воюет на фронте и работает в тылу. А гниды пять лет -до победы Коломойского -перепечатывали из сайтов РФ и ДНР паскудившие украинцев картинки.
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14.03.2021 09:01 Ответить
Це флюгер.
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14.03.2021 09:08 Ответить
Обратите внимание на такой интересный факт: все знают, что за харьковские соглашение голосовали рыги в полном составе. Но у зебилов нет предензий к жоппоблоку вообще. бойко, левочкин, шлюхфрич, бондаренко, лукаш, портнов... - вся эта кацапская свора сейчас в Украине и хорошо себя чувствует. И к ним у зебилов нет претензий. Какое ужастное совпадение, вы не находите?!!
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14.03.2021 08:36 Ответить
Голосование принято кнопкодавством. Через доказательную базу и суд решение отменить. Было бы желание!
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14.03.2021 08:42 Ответить
А ответить надо за госизмену, а не какое-то там голосование.
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14.03.2021 08:50 Ответить
вы напринимали такие законы что никто кроме простых смертных ни за что не отвечает. особенно дающие обещания на выборах,включая през. и премьера. вообщще никакой ответственности за свои деяния.. так что лучше закройте свои паршивие **..ла
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14.03.2021 08:56 Ответить
Если это говорит министр юстиции то вопрос о его компетентности и образовании надо задать тем кто его(их) выбирал. Это вам, *** , не 95 квартал!!!!!!
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14.03.2021 09:12 Ответить
малюська что то подозревает! "что с ними тоже может быть как с рыгами"
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14.03.2021 09:15 Ответить
А тогда вопрос ,а на Ху....я они тогда вообще нужны ,такие нардепы ,которые деньги гребут ,и ни за что не отвечают 😡 Украiнцi Ви мабудь геть подурiли😡
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14.03.2021 09:15 Ответить
"Малюська об ответственности за "харьковские соглашения": Нардепы, согласно Конституции, не отвечают за результаты голосования, привлечь могут чиновников"

_То бишь завтра эти ублюдки проголосуют за отмену Акта о независимости - и с них взятки гладки... Совершенно очевидно что такая система порочна в корне!
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14.03.2021 09:29 Ответить
Просто Малюська крайне туп. Депутатов можно спокойно привлечь к любой уголовной ответственности, было бы желание.
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14.03.2021 09:50 Ответить
И вот как это можно сделать :
Читай https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
Что бы не повторятся....

https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
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14.03.2021 10:55 Ответить
_Здесь дело вообще не в тупости - что за децкий сад наивняцкий?! А в том, каковы их мотивы, какие у них цели. И это - точно не работа на интересы Украины и народа.
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14.03.2021 11:46 Ответить
https://glavcom.ua/country/politics/na-desert-pislya-harkivskih-ugod-zelenskiy-rozvazhav-yanukovicha-i-medvedjeva-na-privatniy-vechirci-arjev-742263.html «Зараз в офісі президента і його приватній блогосфері раптом взялися активно з'ясовувати хто чим займався під час ратифікації харківських угод навесні 2010 року. Якби справді хотіли з'ясувати - вийшли би на себе, бо Зеленський після скандальної ратифікації злочинних домовленостей виступав перед президентами України і РФ Януковичем і Медведевим, які слухали найнятого коміка в банних халатах. Про це Зеленський сам розповів в інтерв'ю Гордону», - пише Володимир Ар'єв.
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14.03.2021 09:32 Ответить
Даниленко,так там,где они были в банных халатах,еще уборщица ходила и все протирала до блеска.И банщик венники готовил.Где 2010 и где 2019?Там еще и Мендель должна была что то делать...
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14.03.2021 12:43 Ответить
Якщо ви так зацікавились, то даю вам посилання на це відео де ЗЕ розповідає Гордону як він розважав Медвєдєва і Януковича, у халатах і т. д. Дивіться, насолоджуйтесь... https://tverezo.info/post/132730 А от що було між 2010 і 2019, ви питаєте де 2010, де 2019? Це вже інша тема, неприємна для мене. Ніколи не був любителем 95-ого кварталу. Навіщо знову терзати душу, згадувати всі ці термоси, ********* палички, актрису з фільмів для дорослих... Сьогодні вистачає нових хохм. Найгучніша - зрив операції по затриманню вагнерівців...
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14.03.2021 22:29 Ответить
безнаказанность и безответсвенность порождает новое преступление

- к стенке или повесить
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14.03.2021 09:33 Ответить
Може за голосування притягнути - питання спірне, але за порушення присяги, що рівнозначно державній зраді - саме воно!
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14.03.2021 09:41 Ответить
И не только так...
надёжней ВОТ ТАК :

И вот как это можно сделать :
Читай https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
Что бы не повторятся....

https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
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14.03.2021 10:57 Ответить
На Перекопі закопати зрадників, кучмістів, летвиністів.
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14.03.2021 09:42 Ответить
Херня якась вже другий тиждень. Шум по Харківським угодам на порядок перевищує іх значення.
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14.03.2021 09:42 Ответить
Так отвлекают внимание от грядущего позора- фильма про вагнеровцев.
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14.03.2021 09:51 Ответить
Дмитренко,это тебе так хочется?Да Харьковские договоренности это такое предательство,что ни в какие ворота не пролазит.Это тебе не аренда берега Днепра на 50 лет.
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14.03.2021 12:46 Ответить
Маячня. Треба довести несприятливі наслідки дії угод. Треба довести злочинний намір при голосуванні. А ні перше ні друге не можливо в правовій площині. То му що на 2010 рік угоди були укладені з країною участником бедапештского безпекового меморандуму, діяв договір про дружбу, нас чекали в СНГ і митному союзі. І договір продовження стоянки флоту не погіршував безпеку Украіни, а залишав іі на рівні минулих років. Ну хіба що фітнес-тренера залучати в якості експерта як в справі Шеремета і суддю-сталініста як в справі Стерненка.
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14.03.2021 13:17 Ответить
Тяжело принять слова Малюськи, но это так.В зал внесли документ на голосование и проголосовали.Поиск виноватых должен начинаться с тех кто готовил документ, а это целая когорта людей, особый спрос с РНБО, комитета ВР по нац.безопасности и обороне, со службы в аппарате ВР, которая даёт заключение (рекомендовано для голосования или нет) о предстоящем голосовании в ВР за предлагаемые документы, а также с литвина, который видя все безобразия в зале ( поголовное кнопкодавство) ничего не сделал для отмены результатов
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14.03.2021 09:43 Ответить
Не совсем так...

Читай https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
Что бы не повторятся....

https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
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14.03.2021 10:58 Ответить
т.е. за нажатие кнопки отвечает не нажавший, а кто-то за пределами вр-зала? круто!
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14.03.2021 12:09 Ответить
Малюська про відповідальність за Харківські угоди: Нардепи, згідно з Конституцією, не відповідають за результати голосування, притягнути можуть чиновників - Цензор.НЕТ 4888 Оця тварина давно повинна бути за дротом у клітці.
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14.03.2021 09:50 Ответить
Та ще його два брати теж.
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14.03.2021 19:28 Ответить
То есть тупо голосуют за законы без всякой ответственности ?
А все эти пламенные речи с трибуны ВР аргументирующие позиции фракций ,
споры ,дебаты ,это цирк для избирателей ?
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14.03.2021 09:50 Ответить
удобно устроїлися.
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14.03.2021 12:10 Ответить
дупутата не можна притягнути за його "голосування", але можна за держзраду... однак потрібні докази... не домисли, а саме неспростовні докази, що рішення воно приймало керуючись виключно мотивами наживи чи прислуговування іншій державі, а кількість причетних до підписання може вимірюватись сотнями!
тому це - черговий пліснявий пшик заради піару й спроба видати себе за державників на тлі просто неймовірних зашкварів!
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14.03.2021 10:03 Ответить
А это не сложно - было бы желание !
"ВСЕГДА ЕСТЬ КТО ТО КТО ЗНАЕТ ТО ЧТО НУЖНО И КОГО ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ..." !!!
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14.03.2021 11:05 Ответить
нехай пліснява спочатку класифікує підписання договору, як злочин... далі подивимось
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14.03.2021 11:08 Ответить
То есть, вброс в СМИ от СБУ-95 о том, что они будут проверять Ахметова и других депутатов за голосование по флоту росії, это очередная порция урины в глаза зебобов, еще верящих в "патриота и борца с олигархами" Зелю.
Не могут же Баканов и его контора не знать законов и Конституции.
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14.03.2021 10:14 Ответить
Ну и нормально. Раз депутатов за госизмену посадить нельзя, значит нужно еще парочку добровольцев и военнослужащих ВСУ посадить. Их то - можно.
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14.03.2021 10:18 Ответить
"Министр юстиции Денис Малюська считает..."
- во первых он не может комментировать уголовный кодекс, как и Конститцию - на это у него нет прав !
А во вторых и самое главное ! депутаты подпадают под уголовную ответственность и МОГУ , и ДОЛЖНЫ, и БУДУТ нести уголовную ответственность за ТЕ "голосования", которые по факту были лишь прикрытием для придачи вида "законности" - предварительному сговору группой лиц, в том числе и депутатов при совершении ими уголовных преступлений ! Так как в таком случае он будут сидеть в тюрьме как соучастник конкретных преступлений, а не за "голосование" ! "голосование" - это будет один из эпизодов их преступления !
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14.03.2021 10:23 Ответить
Для тех, кто туго соображает... я упрощу задачу другим примером...
например, определенные люди хотят совершить преступление..., но что бы попытаться избежать наказания, они для реализации свогое преступления ПРЕДВАРИТЕЛЬНО договариваются с депутатом/ми о том, что те примут ("проголосуют" так КАК ИМ ВЫГОДНО ) некую норму, которая как им кажется "придаст" видимость законности- этому преступлению... В этом случае депутаты - не "голосуют", а осуществляют преступный замысел по предварительному сговору - и подлежат наказанию !
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14.03.2021 10:27 Ответить
Не возражаю, но ведь всю цепочку наличия умысла, причинно-следственную связь нужно доказывать. И эта цепь может оказаться оч длинной, а потому легче того больше не избирать.
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14.03.2021 10:50 Ответить
Это на самом деле не так сложно и НЕ долго как кажется... Было бы желание..!!

Всегда есть тот, кто "что то знает и имеет" "что показать"...
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14.03.2021 11:07 Ответить
но в статье конституции все-равно когнитивньій диссонанс: не может депутат, нажав кнопку, не нести за єто ответсвенность. его для єтого туда отправили и делает он єто после ознакомления з проектом закона, на основе чего самостоятельно решаает нажать зеленую, желтую или красную конопки. кактм может бьіть практический пример приминения статьи 80 КУ?
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14.03.2021 12:16 Ответить
" на основе чего самостоятельно решает нажать" -задача следствия установить факт - несамостоятельного решения ! Например, путём подкупа или иных мативов повлиявших на решение извне ! Наверняка существен "чёрная бухгалтерия, где указано кому и за что"... наверняка есть аудио и/или видео записи разговоров... и 100% есть те, кто это подтвердит и даст показания !
То есть - Конституция не защищает депутата от его ПРЕСТУПНЫХ действий ! НЕТ в конституции этой зашиты !!!
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14.03.2021 12:24 Ответить
а, у него у веска пукалка приставлена, у кого-то в подвале жена к стулу привязана, которую отпустят, когда он нужно проголосует?
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14.03.2021 12:28 Ответить
Это ОБЪЯСНЯЕТ причины его преступления, но не оправдывает и не снимает с него ответственность за преступление !
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14.03.2021 12:30 Ответить
тьі в дргую сторону уходишь, в сторону розруливания бардака в конституции. я же за норму в ней, которая приводит к єтому бардаку - тьікают, но за єто не отвечают, бред какой-то.
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14.03.2021 12:30 Ответить
Норма конечно не идеальная и от нее лучше избавиться...
Но даже с ней -депутаты подсудны за "голосование", если его результат был "предварительно" с кем то оговорен или был результатом или частью преступленных действий !
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14.03.2021 12:40 Ответить
юридическая норма вообще не норма в неюридическом понимании.
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14.03.2021 14:41 Ответить
Это как палч у которого есть право казнить безнаказано - осуществит убийство по договоренности с кем то иным... Убийство - не будет считаться казнью, хоть и осуществлено палачем на плахе... Оно будет - УБИЙСТВОМ- ТО ЕСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ !
Так и с депутатами... не каждое "голосование" - является "голосованием" депутата на основе СВОБОДНОГО ЕГО волеизьявления... Так как оно было продиктовано иными лицами и иными целями...
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14.03.2021 12:29 Ответить
Это ПОНЯТНО им ВСЕМ и именно ПОЭТОМУ они так усердно стали ПРИКРЫВАТЬСЯ "неподсудностью"... Знают "воры. на ком шапка горит"
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14.03.2021 10:29 Ответить
"Малюська об ответственности за "харьковские соглашения": Нардепы, согласно Конституции, не отвечают за результаты голосования, привлечь могут чиновников"

Может министр юстиции назвать статью Конституции, о содержании которой о только что соврал?
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14.03.2021 10:36 Ответить
"Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.{Стаття 80 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-20#n5 № 27-IX від 03.09.2019 }" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4417 Конституция Украины
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14.03.2021 11:02 Ответить
Не совсем так...

Читай https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
Что бы не повторятся....

https://censor.net/ru/comments/locate/3253189/01921470-3239-7175-a120-a25f803af45f
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14.03.2021 11:07 Ответить
Як землю вкрасти в селян і швидко продати прикрившись пандемією, так Конституція їм не жме. Як відсторонити Тупицького головою виконавчої влади, їм теж не жме, а як відповісти за вагнерівців і державну зраду Харківських угод, о бана, відразу ж сховались за Основний закон. Той хто сидить в лайні запахів лайна не відчуває! Кит. народне прислів'я.
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14.03.2021 10:43 Ответить
Надо привлечь к ответу людей виноватых за сдачу Крыма еще раньше, чем 2017 год, когда начали действовать харьковские угоды.
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14.03.2021 10:59 Ответить
Ох Малюська, ну ты и подлюська! Ты уже надоел своими коллаборационистской пропагандой. Ничего ты не можешь и не знаешь, мы уже все про тебя давно поняли. Стань наконец на государственную позицию патриота, и сними с головы резиновое изделие, сам понимаешь, какое. Законы мы все знаем. Ты ищи способы и пути привлечь к ответственности по закону, а не увести предателей от ответственности.
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14.03.2021 11:10 Ответить
Или инициируй новые законы, которые тебе помогут это сделать. Какой же ты...
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14.03.2021 11:11 Ответить
какой же ты бездарный и бессмысленный никчема! Ну публично, конечно, понимаем, быкуешь, отрабатываешь подачки олигархата. Самое интересное, когда тебя самого подшмаливать начнет, уверен, что ты станешь очень умелым и неглупым и быстрым малым и сразу найдешь нужные пути-дороги, нужные законы... Но пока это не касается тебя лично. А может ведь коснуться, а? Подумай, будут и другие президенты, и не все к тебе будут так "лояльны". О тебе, маленьком, обязательно вспомнят. Поверь.
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14.03.2021 11:17 Ответить
Даже если принять новый закон, то он не будет иметь обратной силы.
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14.03.2021 12:09 Ответить
Если дэбудады вообще ни за что не отвечают, на пу#тин они нам сдались, с минималкой до 100 тыщь? Что бы дэбудад стал работать срочно з.п. сделать 2 минимальных пенсий (и этого не зарабатывают!), а за конверт, лишать всего от пенсии до имущества и родственников тоже!
PS: Кто скажет, какой стимул у наших слуг (без кавычек!), принимать нормальные законы??? Это касается не только "не продажных" зЕбилов...
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14.03.2021 11:12 Ответить
Т.е. в Конституцию изначально заложена норма, которая позволяет нардепу не нести ответственности за решение, которое изначально будет антинародным и отвратительным по сути? А не пора ли пересмотреть такие нормы? Поинтересуйтесь, какие права дает народу Конституция США или, допустим, Франции в части, если народные избранники творят херню. Вы СИЛЬНО удивитесь.
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14.03.2021 11:30 Ответить
Это отвлечение внимания от главного. А главное в том, что Коломойский, который США обвинен в коррупции, скоро будет дерибанить украинскую Землю. Вместе со своим окружением и с другими олигархами.
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14.03.2021 11:34 Ответить
беня, на фоне "честнейших" дэбудадов, крохатная сошка! Этих беней, за годы независимости накопилось далеко не одна сотня, если не тысяч...
Был бы беня и другие "бени", если бы наши слуги работали, а не были бы корабельными сосними?
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14.03.2021 12:12 Ответить
Після військового вторгнення в Крим і Донбас уся відповідальність полягає на військових і спецслужби, а не посадовців.
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14.03.2021 12:59 Ответить
"Депутаты соответственно с Конституцией не должны нести ответственность за результаты голосования. Кроме как политической, конечно же",

сразу пинком нах с кресла молюска за профнепригодность
Каждый закон перед голосованием проходит профильные КОМИТЕТЫ на которых эти же депутаты рассматривают будущий закон на соответствие другим законодательным нормам. Если скажем этот закон про "харьковские соглашения" явно противоречил национальной безопасности, комитет и ДЕПУТАТЫ которые его согласовали несут совсем НЕ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
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14.03.2021 13:03 Ответить
иначе они могу принять пару законов из серии что каждому украинцу надо обязательно сдать одну почку в фонд повышения зарплаты депутатам, или признать ИГИЛ или чикатило национальным героем. И типо ничего им за это не будет? что за бред
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14.03.2021 13:12 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCaRdKGN9viXk6Hhp7QsLMnA ANNEKSIYA NET

Информационный шум. Катастрофа с вакцинацией и Вагнергейт. Последствия для президента сложно даже представить. Не ко второму сроку. А уже вот-вот! Политтехнологи Слуг это прекрасно понимают. Они разработали и (судя по некоторым вашим комментариям к предыдущему посту) частично успешно внедрили стратегию информационного шума. Нам дали надежду, что предатели, проголосовавшие за Харьковские соглашения, могут сесть. Дали надежду даже не называя вещи своими именами. Никто же НЕ ГОВОРИЛ, что они СЯДУТ. Только то, что их проверит СБУ. Остальное мы додумали САМИ! Додумали в четверг, а в пятницу, в надежде на торжество справедливости, отправились в телевизор, где обсуждалось «наказание предателей, голосовавших за Харьковские соглашения». Все! Наше внимание переключилось с ГЛАВНОГО на ВТОРОСТЕПЕННОЕ. Мы с восторгом следили за тем, как Слуги народа, модерируемые ведущим без украинского гражданства, на канале одного из главных олигархов обсуждали то, ЧЕГО НЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ НИКОГДА. Ведь 100% НИКТО НЕ СЯДЕТ! Не потому, что я не хочу. И не потому, что кото-то из голосовавших за эту авантюру товарищей уже покинул Украину. А потому, что УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за голосование народного депутата НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА. ТОЛЬКО ПОЛИТИЧЕСКАЯ. Точка. Это и есть тактика использования Информационного шума. И она сработала. Тема слива вагнеровцев и провала вакцинации ушла на второй план. Так уже было в 2019 году. Тогда кто-то услышал о «посадках уже весной». И животное желание посадить Порошенко взяло верх над угрозой вручить страну в руки дилетанту. Последствия мы будем расхлебывать десятилетия. Вас не удивляет тот факт, что некоторые политики, не имеющие в публичной плоскости отношения к Слугам, внезапно бросились "легализировать" тему посадки за Харьковские соглашения? Тупиковую пустышку, не имееющую юридической перспективы, но так нужную Слугам - как прикрытие катастрофы, надвигающейся из-за расследования Беллингкэт... Эти политики действительно очень профессиональны и опытны чтоб мы подумали, что их использовали вслепую. P.S. Спасибо за ваши комментарии к предыдущему посту. Полностью согласен: дело здесь далеко не в кроликах. Евгений, Аннексия *Информационный шум - возникает в условиях «переинформированности», что, как следствие, пагубно влияет на способность индивида адекватно анализировать ситуацию и «фильтровать» получаемую информацию в силу перегруженности, вызванной обилием информационных сообщений. В политических технологиях "информационный шум" часто используется для смещения фокуса внимания индивида с актуальной повестки дня на вымышленную.
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14.03.2021 13:10 Ответить
депутаты ,предатели Украины ратифицировавшие предательство ,не должны нести ответственность за предательство.(Нардепы, согласно Конституции, не отвечают за результаты голосования, - зачем такой "мулюська" Украине и ее народу,который несет такую к,,,ню- ?
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14.03.2021 13:43 Ответить
Еще со времен Н.Макиавелли признано, что слабость (власти,правящего режима) провоцирует ее на негодные поступки...
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14.03.2021 14:13 Ответить
На негодные поступки государство провоцирует слабость народа, гражданского общества.
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14.03.2021 15:21 Ответить
Нардепы, согласно Конституции, не отвечают за результаты голосования, привлечь могут чиновников . Вот с этого и надо начинать. Они, зная что ни за что не отвечают, печатают- голосуют , за всё что в голову взбредет.. А расплачивается за всё народ Украины. При таком раскладе мы никогда не победим шкурные интересы депутатов, коррупция будет процветать буйным цветом. Надо вносить изменения , они должны нести ответственность за свои деяния. И не только политическую Если от их работы пострадал народ Украины то ответственность должна быть уголовной Только тогда начнут думать что голосуют.
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14.03.2021 14:28 Ответить
Та то риги продали Украину, партия предателей. Лучше б диктаторскими законами занялись, вот там чистое мошеничество було.
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14.03.2021 17:12 Ответить
Ну, раз нельзя привлекать, то просто втихаря перебить...
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14.03.2021 21:19 Ответить
а чому "втихаря"....?
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14.03.2021 22:16 Ответить
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