"Малюська об ответственности за "харьковские соглашения": Нардепы, согласно Конституции, не отвечают за результаты голосования, привлечь могут чиновников"

Министр юстиции Денис Малюська считает более вероятным привлечение к ответственности за соглашение о продлении базирования Черноморского флота РФ в Крыму ("Харьковские соглашения") готовивших их должностных лиц, чем депутатов Верховной Рады VI созыва, которые в 2010 году голосовали за их ратификацию.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"Депутаты соответственно с Конституцией не должны нести ответственность за результаты голосования. Кроме как политической, конечно же", - сказал он.

На вопрос, могут ли открыть уголовные дела по данному вопросу, Малюська ответил, что случиться может все что угодно.

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"Случиться может все что угодно. Вопрос только, насколько это будет конституционно и будут ли уголовные приговоры. Мне сложно это представить. Но это вопрос больше к правоохранительным органам", - сказал он.

Министр юстиции отметил, что реальнее привлечь к ответственности лиц, готовивших соглашения, чем депутатов Рады.

"Ключевое, что в заявлении прозвучало, и, собственно говоря, в поручении СНБО, что (ответственность) и должностных лиц вообще, то есть тех, кто готовил "харьковские соглашения", согласовывал. Потому что они точно проходили правительство, они есть где-то в Министерстве иностранных дел, там есть чьи-то подписи. Там вопрос чиновников исполнительной власти, Кабмина и уполномоченных министерства, а также Администрации Президента того времени. Это мне кажется со стороны реальнее привлечение к ответственности, в том числе и уголовной, чем народных депутатов", - сказал Малюська.

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