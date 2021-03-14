С начала суток наемники РФ на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб ООС
С начала текущих суток наемники российско-террористических войск на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
"С начала текущих суток, 14 марта, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - сказано в утренней сводке.
В частности, вблизи населенного пункта Пески противник применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.
Недалеко Екатериновки наемники открывали огонь по украинским позициям из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А рядом с Опытно наемники обстреляли позиции украинских защитников из подствольного гранатомета.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отметили в штабе.
В течение прошлых суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил 6 раз нарушили режим прекращения огня.
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