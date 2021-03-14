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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

С начала суток наемники РФ на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

С начала текущих суток наемники российско-террористических войск на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 14 марта, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - сказано в утренней сводке.

В частности, вблизи населенного пункта Пески противник применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг из гранатометов обстреливал позиции ОС у Водяного и Песков, а также сбросил с БПЛА два ВОГ-17, - пресс-центр

Недалеко Екатериновки наемники открывали огонь по украинским позициям из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А рядом с Опытно наемники обстреляли позиции украинских защитников из подствольного гранатомета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отметили в штабе.

В течение прошлых суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ "Айдар" Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области. ФОТОрепортаж

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обстрел (26951) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
///
в ніч на 5 березня "третя сила" (дай ій Боже здоров"я) точним снайперським пострілом внесла весіннім добривом в українську землю раша найманця - Агарков Денис Витальевич (Панда). «Сомали», ДыНыРы. Житель Санкт-Петербурга. Родился 24/06/1993. Погиб ночью 04-05/03/2021 в районе шахты имени. Гагарина в Горловке..
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14.03.2021 08:33
+7
Від початку доби найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3735

...
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14.03.2021 08:39
+6
Найшвишого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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14.03.2021 08:23
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Найшвишого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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14.03.2021 08:23 Ответить
С начала суток наемники РФ на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7805
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14.03.2021 08:27 Ответить
А тобі кацапу лаптеногому яке діло до нашого свята? Ти манкрут тут топив за нарика-яка різниця, який перед Овощем і ************* грав членом на роялі за день до Харьківский цгод. Членограй сам признався Гордону в 2020 році!
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14.03.2021 09:05 Ответить
Бісить малоросня *нульева * ? ..То добре
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14.03.2021 09:32 Ответить
Авжеж я малоросня голосував за мову, армію та віру а ти "патріот" за какая разница! Я голосував за Гетьмана а ти за членограя на корпаративі у *****! Хай люди скажуть хто тут малорос а хто націоналісті патріот!
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14.03.2021 09:41 Ответить
Зміняйте вже методу *поросята *..
А то мантра *хто проти вашого Поросента - агент * стара як світ !
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14.03.2021 10:02 Ответить
Ти хочеш сказати що операцію проти вагнеровців злив Порошенко а не той за кого ти проголосував! Якщо ти проголосував за агента кремля то ти хочешь сказати ти не агент кремля? А тоді хто ти?
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14.03.2021 11:47 Ответить
А може вже час "огневые точки врага были подавлены ответным огнем, в магазины ОРДиЛО поступило свежее мясо"?
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14.03.2021 08:31 Ответить
///
в ніч на 5 березня "третя сила" (дай ій Боже здоров"я) точним снайперським пострілом внесла весіннім добривом в українську землю раша найманця - Агарков Денис Витальевич (Панда). «Сомали», ДыНыРы. Житель Санкт-Петербурга. Родился 24/06/1993. Погиб ночью 04-05/03/2021 в районе шахты имени. Гагарина в Горловке..
показать весь комментарий
14.03.2021 08:33 Ответить
Від початку доби найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6106
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14.03.2021 08:42 Ответить
Хорошо если правда уничтожен хотя бы этот один оккупант, но почему официальные источники ЗСУ молчат? Если их слушать, складывается жуткое и деморализуещее впечатление что только наши гибнут.
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14.03.2021 10:53 Ответить
Пострілюють.(С)
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14.03.2021 08:36 Ответить
Від початку доби найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3735

...
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14.03.2021 08:39 Ответить
Не могу подобрать слов к этому
Від початку доби найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7564
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14.03.2021 08:41 Ответить
"глава" )))) глава последняя - эпилог (бандерлогу) ))))
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14.03.2021 08:52 Ответить
Все идет к тому, что Пуйло зайдет в ЛуганДонию и станет как в Приднестровье,типа мы миротворцы. И тогда мы уже хер что сделаем.
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14.03.2021 11:01 Ответить
 
 