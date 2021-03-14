В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, зафиксировано 9 тысяч новых случаев заражения, более 4 тыс. человек госпитализированы

По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в Украине зафиксировано 9 012 новых случаев коронавируса. Больше всего - в Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за сутки зафиксировали 9 012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также вчера:

госпитализировали - 4 216 человек;

летальных случаев - 145;

выздоровели - 2743;

сделано тестирований - 60 522 (в том числе методом ПЦР - 31 598, методом ИФА - 6 132, исследований экспресс-тестами на антиген - 22 792).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 460 756 человек;

выздоровели - 1 222 516 человек;

летальных случаев - 28 303;

проведено ПЦР-тестов - 7 360 066.

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