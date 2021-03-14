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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, зафиксировано 9 тысяч новых случаев заражения, более 4 тыс. человек госпитализированы
По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в Украине зафиксировано 9 012 новых случаев коронавируса. Больше всего - в Житомирской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, за сутки зафиксировали 9 012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Также вчера:
- госпитализировали - 4 216 человек;
- летальных случаев - 145;
- выздоровели - 2743;
- сделано тестирований - 60 522 (в том числе методом ПЦР - 31 598, методом ИФА - 6 132, исследований экспресс-тестами на антиген - 22 792).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.
- За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 460 756 человек;
- выздоровели - 1 222 516 человек;
- летальных случаев - 28 303;
- проведено ПЦР-тестов - 7 360 066.
Топ комментарии
+4 aquarius580 .
показать весь комментарий14.03.2021 08:35
+4 Андрій Сокілко
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чому жодний вчений не ізолював і не виділив сарс-ков-2 в чистому вигляді, як того вимагають стандарти вірусології?
чому досі жодна лабораторія в світі не має хоча б один зразок цього страшного вірусу?
дивно критикувати когось в той час, коли ти сам є сектантом, віруючим в антинаукові недоведені твердження