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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, зафиксировано 9 тысяч новых случаев заражения, более 4 тыс. человек госпитализированы

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 145 человек, зафиксировано 9 тысяч новых случаев заражения, более 4 тыс. человек госпитализированы

По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в Украине зафиксировано 9 012 новых случаев коронавируса. Больше всего - в Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за сутки зафиксировали 9 012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также вчера:

  • госпитализировали - 4 216 человек;
  • летальных случаев - 145;
  • выздоровели - 2743;
  • сделано тестирований - 60 522 (в том числе методом ПЦР - 31 598, методом ИФА - 6 132, исследований экспресс-тестами на антиген - 22 792).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

  • За все время пандемии в Украине:
  • заболели - 1 460 756 человек;
  • выздоровели - 1 222 516 человек;
  • летальных случаев - 28 303;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 360 066.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессонница и озноб, - Минздрав рассказал о побочных реакциях на вакцину Covishield. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Степанов, ты свои цыфры на коленке в сортире рисуешь что ли ?
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14.03.2021 08:35
+4
а чому ти досі не може спростувати, що ковід-дисиденти праві?
чому жодний вчений не ізолював і не виділив сарс-ков-2 в чистому вигляді, як того вимагають стандарти вірусології?
чому досі жодна лабораторія в світі не має хоча б один зразок цього страшного вірусу?

дивно критикувати когось в той час, коли ти сам є сектантом, віруючим в антинаукові недоведені твердження
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14.03.2021 10:11
+2
В вихідні не тільки менше виявляють, а ще й людей помирає.
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14.03.2021 09:17
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Степанов, ты свои цыфры на коленке в сортире рисуешь что ли ?
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14.03.2021 08:35 Ответить
а чому ти досі не може спростувати, що ковід-дисиденти праві?
чому жодний вчений не ізолював і не виділив сарс-ков-2 в чистому вигляді, як того вимагають стандарти вірусології?
чому досі жодна лабораторія в світі не має хоча б один зразок цього страшного вірусу?

дивно критикувати когось в той час, коли ти сам є сектантом, віруючим в антинаукові недоведені твердження
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14.03.2021 10:11 Ответить
Давно виділений, як і ВІЛ.
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14.03.2021 12:23 Ответить
В вихідні не тільки менше виявляють, а ще й людей помирає.
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14.03.2021 09:17 Ответить
Кругом рептилоиды которыми управляет Джорж Сорос, Иллон Маск, Бил Гейтс и дух бабы Ванги
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14.03.2021 10:05 Ответить
якого біса Житомир в червоній зоні?В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, зафіксовано 9 тисяч нових випадків інфікування, понад 4 тисячі осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 4553
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14.03.2021 11:12 Ответить
Потому что срочно необходимо всех колоть - зря, что-ли, в вакцину столько вбухали?😁
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14.03.2021 11:36 Ответить
Не хочешь - не колись. И родителям не давай. Жди бесплатный ковид-вирус.
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14.03.2021 11:56 Ответить
Та переболел я уже этой хренью
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14.03.2021 22:19 Ответить
 
 