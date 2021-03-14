Вакцинация в Украине: суточная динамика упала почти втрое - 13 марта прививки получили 3 596 человек

За минувшие сутки динамика вакцинации в Украине от коронавируса существенно снизилась. Так, вчера прививки получили в 2,5 раза меньше людей, чем днем ранее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавірус_інфо".

Сообщается, что 13 марта прививки получили 3 596 человек. Притом, что еще днем ранее вакцинировали более 9 000 человек.

Всего с начала кампании первую дозу вакцины получили 51 137 человек.

За минувшие сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Луганской области (370), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 784), наименьшее - в Черниговской области (926 прививок).





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