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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинация в Украине: суточная динамика упала почти втрое - 13 марта прививки получили 3 596 человек

Вакцинация в Украине: суточная динамика упала почти втрое - 13 марта прививки получили 3 596 человек

За минувшие сутки динамика вакцинации в Украине от коронавируса существенно снизилась. Так, вчера прививки получили в 2,5 раза меньше людей, чем днем ранее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавірус_інфо".

Сообщается, что 13 марта прививки получили 3 596 человек. Притом, что еще днем ранее вакцинировали более 9 000 человек.

Всего с начала кампании первую дозу вакцины получили 51 137 человек.

За минувшие сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Луганской области (370), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 784), наименьшее - в Черниговской области (926 прививок).

Вакцинация в Украине: суточная динамика упала почти втрое - 13 марта прививки получили 3 596 человек 01
Вакцинация в Украине: суточная динамика упала почти втрое - 13 марта прививки получили 3 596 человек 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Приїхала знайома з Бельгії, каже у вас це не карантин взагалі. Там за маску попід ніс штраф 800 євро. І всі по хатах сидять.
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14.03.2021 09:43
+8
Вакцинація в Україні: добова динаміка впала майже втричі - 13 березень щеплення отримали 3 596 осіб - Цензор.НЕТ 4553
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14.03.2021 09:59
+7
надо было нормальную вакцину закупать.
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14.03.2021 09:43
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почему такой низкий процент прививок? экономят сволочи... или неспособные ни на что.
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14.03.2021 09:27 Ответить
лікарі не хочуть робити собі щеплення..
і всі чекають..
треба половину від кількості вакцини спрямувати на загальне щеплення..
тих хто має бажання, а не чекати поки лікарі щось собі надумають..
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14.03.2021 09:44 Ответить
Ходив учора у лікарню за медоглядом, жодного лікаря у масці не побачив.
Хоча брешу, у хірурга медсестра, що перев'язки робила була у масці.
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14.03.2021 10:06 Ответить
бо вони знають, що вірусам чхати на маски
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14.03.2021 10:07 Ответить
не хочуть робити щеплення? значить і доплат не хочуть в 300% і гробових не хочуть в 2 лімони - є такий взаємозв,язок... дуба дало декілька штук... так вонь до цього часу спостерігається...
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14.03.2021 10:19 Ответить
на вибір лише одна вакцина. тре ще парочку, і діло піде швидше
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14.03.2021 12:06 Ответить
73% хоть и зебилы, но понимают какой шмурдяк привез зеленский и степанов.. А оно им надо - рисковать собой, чтобы эти два хмыря заработали на испытаниях этой псевдо-вакцины?))
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14.03.2021 12:29 Ответить
А Степашка хвацько доповідає який він маладєс. Узеленські все зробили щоб люди втратили довіру до них.
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14.03.2021 09:30 Ответить
Приїхала знайома з Бельгії, каже у вас це не карантин взагалі. Там за маску попід ніс штраф 800 євро. І всі по хатах сидять.
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14.03.2021 09:43 Ответить
Ты же обанкротишься и хату продашь, если тебе штраф 800 евро выписать.
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14.03.2021 09:53 Ответить
І в Бельгії в підсумку одна з найбільших надлишкових смертностей в 2020 році. Не працює карантин, НЕ працює.
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14.03.2021 10:00 Ответить
надо было нормальную вакцину закупать.
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14.03.2021 09:43 Ответить
нормальна - це пфайзер? так 3я фаза клінічних випробувань по ній завершиться лише в 2023 році
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14.03.2021 10:01 Ответить
так кто тебе держит в рашке спутник г можеш себе вколоть
они уже по бумажкам все тести прошли
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14.03.2021 11:02 Ответить
Є посилання на "бумажки"?

"так кто тебе держит"

Не вважаю необхідним колотися вакциною від вірусу, летальність якого для людей мого віку складає 0%.
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14.03.2021 11:08 Ответить
какая там фаза испытаний у индийского шмурдяка?)) нулевая?))
вот зеленский\степанов и договорились с индусами провести испытания на зебилах.. заодно и денежек поднять на этом))
А уж название фирмы-прокладки "Божья благодать" - это чёткий троллинг над зебилам...
"Как им в глаза не ссы - всё божья благодать"
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14.03.2021 12:32 Ответить
а то Израиль не признаёт такую вакцину. Далай Лама не ездит по курортам, ему можно и индийской привиться
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14.03.2021 10:46 Ответить
Если прививать 5тыс человек в сутки (как сейчас), то полная вакцинация завершится через 42 года .
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14.03.2021 09:55 Ответить
а плюс еще и сроки годности купленной вакцины (она до июля) - остатки выкинут (деньги коту под хвост)
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14.03.2021 10:03 Ответить
"шестимісячний термін придатності привезеної в Україну вакцини спливає 23 червня 2021 року." https://zn.ua/ukr/HEALTH/zolota-hora-vid-minzdorovja-.html «Золота гора» від Мінздоров'я (ZN.ua)
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14.03.2021 10:11 Ответить
Вакцинація в Україні: добова динаміка впала майже втричі - 13 березень щеплення отримали 3 596 осіб - Цензор.НЕТ 4553
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14.03.2021 09:59 Ответить
почему не проводить вакцинацию добровольно записавшимся в очередь?
ну раз видите что из первоочередных мало кто соглашается...а срок годности вакцины продлить нельзя (или можно?))))
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14.03.2021 10:04 Ответить
зачем продлевать или колоть без очереди, если вакцину можно списать по сроку годности и снова закупить по сказочной цене через посредника? Ведь это БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ для казнокрада.
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14.03.2021 10:07 Ответить
вакцина заканчивается?
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14.03.2021 10:05 Ответить
медперсонал заканчивается
валят за кордон от пакращення
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14.03.2021 10:40 Ответить
Потому что выезд бригады медиков что б сделать 1 вакцину это маразм. Скорее всего нет денен на бензин, зарплату, шприцы, ватку, спирт. В некоторых больницах нет денегтна отопление и не дают хлеб больным. На счету 0 гривен, ноль копеек.. Какая нахрен вакцинация?
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14.03.2021 10:07 Ответить
Вакцинировался в четверг и никаких побочных эффектов, от слова вообще.
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14.03.2021 10:12 Ответить
Надеемся и в дальнейшем читать вас на цензоре.
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14.03.2021 10:21 Ответить
Полтавская-82, Ивано-Франковская-214. Если учесть что один флакон на 10 вакцинаций, то число вакцинированных должно быть кратно 10. А это значит, что минимум 14 доз вакцины было вылито в помойную яму.
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14.03.2021 10:25 Ответить
Это еще срок годности не прошел - вот тогда будет "вылито в помойную яму"
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14.03.2021 10:33 Ответить
УЧИ МАТЧАСТЬ! В Украине пока делают прививки вакциной CoviShield - это препарат, разработанный Oxford/AstraZeneca, который производится на мощностях в Индии. Вакцину одобрили для экстренного использования. Фактически, CoviShield - это та самая «оксфордская» вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает Serum Institute India.
Эту вакцину можно хранить при температуре от +2 до +8°С в течение шести месяцев. Этот препарат действительно рекомендуют выбрасывать, если в течение шести часов после вскрытия ее не используют, https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-covishield говорится в сообщении ВОЗ
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14.03.2021 12:01 Ответить
Ковидные деньги пустили )( зна куда вместо повышения зарплат медикам
Медики валят в Польшу,Чехию...
Скоро просто некому будет делать прививки
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14.03.2021 10:38 Ответить
Ну не желают украинцы быть подопытными лабораторными мышами!
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14.03.2021 10:44 Ответить
Надо же Коля кому то быть, так что в этом ничего личного.
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14.03.2021 11:05 Ответить
ХЕЛЬСИНКИ, 13 марта. /ТАСС/. Трое медиков в Норвегии были госпитализированы с тромбами после вакцинации против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила в субботу газета Aftenposten.
"Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре", - подтвердил эту информацию Норвежский институт здравоохранения.
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14.03.2021 11:05 Ответить
https://www.politico.eu/article/ireland-suspends-astrazeneca-coronavirus-vaccine-blood-clots/ Ireland hits pause on AstraZeneca jab over blood clot concerns (POLITICO)
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14.03.2021 15:29 Ответить
зрада, потому, что суббота.
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14.03.2021 11:25 Ответить
За сутки в Винницкой и Запорожской областях вакцину получили 10 человек! Начинающая медсестра в сельском медпункте за сутки может сделать больше прививок. О какой готовности к вакцинации говорят в Минздраве?!!!
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14.03.2021 11:29 Ответить
ну у меня в поликлинике ставят потоком, 4 человека.
не раздеваясь, на каждого 20-30 секунд. а очередь записанных не уменьшается.
и так каждый день с 8 до 16. кроме воскресения.
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14.03.2021 20:25 Ответить
Висновок за фактом: Тварини, які голосували за Вову Зеленського і його посіпак, виявилися не лишень тупими, а ще й хитрими...
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14.03.2021 12:07 Ответить
Тільки упороті соєсоси не розуміють, що цинічна Барига труїла б українців вакциною ще більш витончено та завзято
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14.03.2021 12:33 Ответить
Скажи, цинічна потвора- ти дебіл чи дибіл на службі? Вивчи значення слів, що використовуєш та правила їхнього написання та не соромся власної, Власовської ганчірки.
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14.03.2021 13:46 Ответить
Тупорилий соєвий лєнососе, не ватро тобі, вафлєжую, намагатися повчати інших правопису
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14.03.2021 14:32 Ответить
весь світ бардак, а https://censor.net/ua/user/85722 з членом в роті.., бо прохвессіанал.
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15.03.2021 14:38 Ответить
Ні, голубчику, ти трохи заплутався: ти, нікчемо, само присосалось до "сіськи" Рошена, Карл соєвий гамадріл!
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15.03.2021 16:35 Ответить
логіка дебіла-смоктунця, цікава, тільки твоєму партнеру... Живіть у злагоді, насолоджуйтесь Британією під проксі.
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15.03.2021 18:01 Ответить
Пащеку свою прополощи, вилупок ))
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15.03.2021 18:02 Ответить
Так распределите не использованную вакцину между теми, кто хочет привиться. Дебилы!
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14.03.2021 12:58 Ответить
 
 