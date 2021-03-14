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Вакцинация в Украине: суточная динамика упала почти втрое - 13 марта прививки получили 3 596 человек
За минувшие сутки динамика вакцинации в Украине от коронавируса существенно снизилась. Так, вчера прививки получили в 2,5 раза меньше людей, чем днем ранее.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавірус_інфо".
Сообщается, что 13 марта прививки получили 3 596 человек. Притом, что еще днем ранее вакцинировали более 9 000 человек.
Всего с начала кампании первую дозу вакцины получили 51 137 человек.
За минувшие сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Луганской области (370), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 784), наименьшее - в Черниговской области (926 прививок).
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і всі чекають..
треба половину від кількості вакцини спрямувати на загальне щеплення..
тих хто має бажання, а не чекати поки лікарі щось собі надумають..
Хоча брешу, у хірурга медсестра, що перев'язки робила була у масці.
они уже по бумажкам все тести прошли
"так кто тебе держит"
Не вважаю необхідним колотися вакциною від вірусу, летальність якого для людей мого віку складає 0%.
вот зеленский\степанов и договорились с индусами провести испытания на зебилах.. заодно и денежек поднять на этом))
А уж название фирмы-прокладки "Божья благодать" - это чёткий троллинг над зебилам...
"Как им в глаза не ссы - всё божья благодать"
ну раз видите что из первоочередных мало кто соглашается...а срок годности вакцины продлить нельзя (или можно?))))
валят за кордон от пакращення
Эту вакцину можно хранить при температуре от +2 до +8°С в течение шести месяцев. Этот препарат действительно рекомендуют выбрасывать, если в течение шести часов после вскрытия ее не используют, https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-covishield говорится в сообщении ВОЗ
Медики валят в Польшу,Чехию...
Скоро просто некому будет делать прививки
"Сегодня, 13 марта, мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре", - подтвердил эту информацию Норвежский институт здравоохранения.
не раздеваясь, на каждого 20-30 секунд. а очередь записанных не уменьшается.
и так каждый день с 8 до 16. кроме воскресения.
Карлсоєвий гамадріл!