РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12046 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 268 23

В мире зафиксировали уже более 120 млн случаев COVID-19: лидеры - США, Бразилия и Индия

По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в мире зафиксировали 120 057 634 случая заражения коронавирусом COVID-19

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

В частности, зафиксировано 2 659 836 летальных исходов, выздоровели 96 589 364 человека.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (30,043,662), Бразилия (11,439,250) и Индия (11,359,048).

В мире зафиксировали уже более 120 млн случаев COVID-19: лидеры - США, Бразилия и Индия 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ рекомендует продолжать применение вакцины AstraZeneca, - пресс-секретарь Харрис

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Ну и ЧТО ?! Это нчего не значит ! В мире много чего фиксируют... - и мир от этого не рухнул... Тем более с ковидом прожИли уже БОЛЕЕ ГОДА - и ВСЁ ОК !
показать весь комментарий
14.03.2021 10:17
+6
Даже при таких ковровых тестах за год наскребли всего лишь 120 млн.
Это в 10 раз меньше средних ежегодных показателей заболеваний гриппом ( причём в 10 раз при фиксации гриппа только в случае обращения пациента а если бы были такие тестирования то разов в 30)
Ну а указывать при смерти от пневмонии причиной ковид это вообще высосано из пальца
Это всё равно шо умершему от сифилиса писать шо он умер от еп^_^и.
показать весь комментарий
14.03.2021 10:42
+5
Фальшива статистика за результатами гівнотестів, які в 9 з 10 випадків дають ХИБНОпозитивний результат.
Люди хворіють давно відомими хворобами, в першу чергу пневмоніями, від яких щороку помирає кілька мільйонів людей на планеті. Але тепер гівнотести дали змогу вішати на кожного фальшивий діагноз "ковід", хворобу, збудника якого досі не ізолював і не виділив в чистому вигляді жодний вчений.
показать весь комментарий
14.03.2021 10:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну и ЧТО ?! Это нчего не значит ! В мире много чего фиксируют... - и мир от этого не рухнул... Тем более с ковидом прожИли уже БОЛЕЕ ГОДА - и ВСЁ ОК !
показать весь комментарий
14.03.2021 10:17 Ответить
Ну и что?
В США прививки от коронавируса, включающие введение двух доз вакцины, сделаны 20 млн 607 тыс. 261 человеку, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
показать весь комментарий
14.03.2021 10:19 Ответить
Фальшива статистика за результатами гівнотестів, які в 9 з 10 випадків дають ХИБНОпозитивний результат.
Люди хворіють давно відомими хворобами, в першу чергу пневмоніями, від яких щороку помирає кілька мільйонів людей на планеті. Але тепер гівнотести дали змогу вішати на кожного фальшивий діагноз "ковід", хворобу, збудника якого досі не ізолював і не виділив в чистому вигляді жодний вчений.
показать весь комментарий
14.03.2021 10:26 Ответить
Заблудился я на ковидных полях, на плантациях NIH огорода.
А вся жизнь моя не в моих руках, а в руках Билла Гейтса урода
показать весь комментарий
14.03.2021 10:32 Ответить
С 21 марта(Равноденствия день) ковид(лобароторный супергрипп) начнет умирать.Хватит ,распространили везде.
показать весь комментарий
14.03.2021 10:34 Ответить
Даже при таких ковровых тестах за год наскребли всего лишь 120 млн.
Это в 10 раз меньше средних ежегодных показателей заболеваний гриппом ( причём в 10 раз при фиксации гриппа только в случае обращения пациента а если бы были такие тестирования то разов в 30)
Ну а указывать при смерти от пневмонии причиной ковид это вообще высосано из пальца
Это всё равно шо умершему от сифилиса писать шо он умер от еп^_^и.
показать весь комментарий
14.03.2021 10:42 Ответить
Так дивно, що нові заразні штами потрапили майже в усі країни, але тільки не в Китай. Країна вже 8 місяців живе абсолютно нормальним життям. Та й до того жорсткий карантин був лише в одній провінції.
показать весь комментарий
14.03.2021 10:51 Ответить
И какой вывод?
показать весь комментарий
14.03.2021 11:00 Ответить
Проблема не медична, а суто політична.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:07 Ответить
Сейчас мамкины вирусологи дадут в комментариях рекомендации.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:00 Ответить
Кацапська сцико-піхота на ковідних темах, як завжди випорожняється.

Ві фсьо врьоті, вам ніхто нє вєріт.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:17 Ответить
тобто українці настільки безмозглі, що без кацапів самі не розберуться? І якщо дехто з московитів має сумніви в потрібності вакцинації взагалі, то мені - українцю треба терміново записуватися в чергу на індійський шмурдяк? Аби не бути схожим на окремих москалів. Та я взагалі не цікавлюся, що там у них і як. Зовсім байдужий. Мені болить лише за український народ.
показать весь комментарий
14.03.2021 12:37 Ответить
Зато вони дуже цікавляться, що там у вас. Вам не треба записуватися на індійський шмурдяк, на китайський теж, вам треба просто не читати та спамити антиковідних кацапських тролів, а не до мене пред'являти притензії.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:30 Ответить
угу, тільки питання: а хто саме троль? той кого іренка призначить? Я вважаю, що вакцинація, тим більше неперевіреними вакцинами, не на користь українцям. То я - кацапський троль?
показать весь комментарий
14.03.2021 13:35 Ответить
Лайкнув Ybaldy та Андрій Сокілко - спалив контору!

Розмова закінчена.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:41 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2021 14:21 Ответить
По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в мире зафиксировали 120 057 634 случая заражения коронавирусом COVID-19 Источник: https://censor.net/ru/n3253201

Ну, ну - з віруса який визиває пневмонію зробили ВІРУС *****
Коли вже почнуть судити за роздмухання паніки у всьому світі
на вищому рівні? По суті це ГЕНОЦИД, але вже свобод громадян.

Кожен сам повинен вирішати, вакцинуватись чи ні, робити тест
чи не робити і тут вже питання не в здоровля людини, а в політиці.
З короновіруса вже зробили політичне питання.
показать весь комментарий
14.03.2021 12:31 Ответить
А діарей за цей рік скільки зафіксовано?
показать весь комментарий
14.03.2021 12:39 Ответить
Но-но, з цим маєш здати тест, бажано, безкоштовний поліклінічний, бо це є симптом ковіду. І ніякого самолікування.
показать весь комментарий
14.03.2021 14:22 Ответить
З цієї сторінки можна зрозуміти що на Цензорі вміють робити скріни з сайту worldometers.info
показать весь комментарий
14.03.2021 13:25 Ответить
Але не вміють робити хоч якісь висновки. Так, кинули якесь інфосміття, а ми повинні самі в ньому колупаттися. Я взагалі б не ходив на цей ресурс, якби у коментах хоч і рідко щось вичитував для себе корисне.
Абсолютно не зрозуміло - як саме у Бутусова окремі бллогери мають власні блоги? За гроші чи від політичної прихильності?
показать весь комментарий
14.03.2021 13:40 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2021 13:43 Ответить
 
 