В мире зафиксировали уже более 120 млн случаев COVID-19: лидеры - США, Бразилия и Индия

По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, в мире зафиксировали 120 057 634 случая заражения коронавирусом COVID-19

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

В частности, зафиксировано 2 659 836 летальных исходов, выздоровели 96 589 364 человека.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (30,043,662), Бразилия (11,439,250) и Индия (11,359,048).

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