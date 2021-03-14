Бесстрашные добровольцы стали первым надежным щитом в войне с российским агрессором, - Порошенко
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил украинских добровольцев.
Как передает Цензор.НЕТ, текст поздравления опубликован на сайте "ЕС".
Порошенко отметил, что 14 марта 2014 года участники сотни "Самообороны Майдана" отправились на тренировочную базу в Новые Петровцы под Киевом, а впоследствии - на Донбасс.
"Затем к ним присоединились и другие. Учителя, врачи, предприниматели, юристы, студенты со всех уголков нашей страны не имели военной подготовки, но имели Украины в сердце и желание защитить ее. Бесстрашные, мужественные, сильные и отважные добровольцы стали первым надежным щитом в войне с российским агрессором", - подчеркнул он.
"Низкий поклон и искренняя благодарность каждому мужчине и каждой женщине, которые защищали Украину тогда и защищают украинскую землю сейчас. Вечная память павшим. Честь и слава живым", - говорится в поздравлении Порошенко.
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А тепер увага - питання: чому ти все ще на волі? Чому?
давай креатиніше
моя війна ще не закінчилась...
а ти був треплом...є ним ..і останешся ним!
така твоя планида...
якщо не на зарплатні ***********...
Пам'ятаю - на керівництво тих складів , у свій час були заведені кримінальні справи . Чим все закінчилось - не знаю . Може Бубочка вже ті справи закрив . ?
А по друге , чи хочуть цього самі українці ? З огляду на результати виборів усіх рівнів , схоже - не хочуть . .
не три
бо одні хрести
по дорозі...
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
Ми з Бутусовим друзі з дитинства ,, а ти хіба не знала ? .
Военнослужащие 25-й и 95-й бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) навели тяжелое вооружение на дальнюю базу Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор". Об этом сообщает пресс-центр ДУКа.