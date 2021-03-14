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Новости Агрессия России против Украины
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Бесстрашные добровольцы стали первым надежным щитом в войне с российским агрессором, - Порошенко

Бесстрашные добровольцы стали первым надежным щитом в войне с российским агрессором, - Порошенко

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил украинских добровольцев.

Как передает Цензор.НЕТ, текст поздравления опубликован на сайте "ЕС".

Порошенко отметил, что 14 марта 2014 года участники сотни "Самообороны Майдана" отправились на тренировочную базу в Новые Петровцы под Киевом, а впоследствии - на Донбасс.

"Затем к ним присоединились и другие. Учителя, врачи, предприниматели, юристы, студенты со всех уголков нашей страны не имели военной подготовки, но имели Украины в сердце и желание защитить ее. Бесстрашные, мужественные, сильные и отважные добровольцы стали первым надежным щитом в войне с российским агрессором", - подчеркнул он.

"Низкий поклон и искренняя благодарность каждому мужчине и каждой женщине, которые защищали Украину тогда и защищают украинскую землю сейчас. Вечная память павшим. Честь и слава живым", - говорится в поздравлении Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наев поздравил украинских добровольцев: "Вы первыми, по зову души и сердца, встали на защиту Украины". ВИДЕО

Автор: 

поздравление (1057) Порошенко Петр (19591) добровольцы (1156)


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Топ комментарии
+66
Слава Героям Украіни і щира подяка за збереження України !!
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14.03.2021 10:33
+36
Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7412

...
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14.03.2021 11:16
+36
ДЯКУЮ ВАМ, ГЕРОЇ !
Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7471
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14.03.2021 11:16
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Страница 3 из 3
і шо?при мені не сильно брешеться
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14.03.2021 13:15 Ответить
О як курва заспівав! А скількох вояк з добробатів при тобі, мерзоті, за грати запроторили?
А тепер увага - питання: чому ти все ще на волі? Чому?
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14.03.2021 13:14 Ответить
повторяєшся валєрік...
давай креатиніше
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14.03.2021 13:16 Ответить
Я-то Валерик. А вот ты кто, бот порошенковский? Трус. Даже имя свое боишься написать в нике. А за то, что следишь за мной - спасибо, значит зацепил правдой за твой куриный мозг (про сердце не говорю - его, видимо, нет)...
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14.03.2021 13:51 Ответить
Ох и мразь...Да тебя,тварь,ни один доброволец на дух не переваривает(Сколько ты посадил,сколько выдал в РФ...Забыл,как ПС окружал и давал свои ультиматумы разоружаться?Уничтожил добровольческое движение,а теперь поздравляет.Цинизм этой мкдведчуковской шавки зашкаливает
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14.03.2021 13:15 Ответить
ішо одна Табакі
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14.03.2021 13:18 Ответить
Тебе "Торнадо" напомнить,гниль шоколадная?
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14.03.2021 13:23 Ответить
Гниль зелеботівська...не тобі судити...
моя війна ще не закінчилась...
а ти був треплом...є ним ..і останешся ним!
така твоя планида...
якщо не на зарплатні ***********...
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14.03.2021 13:30 Ответить
Какая твоя "война",шавка рыговская?Рассказать тебе,гнида,как приезжали СБУшники и ставили перед выбором:или вступаете в ВСУ,или будете считаться бандформированием?Война у тебя?В каком батальоне воевал,парашник?
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14.03.2021 13:36 Ответить
Но у нее множество небескорыстных холуев верящих в то что оно возродило Армию и остановило х.йла просто поморщив нос при теплом рукопожатии ((
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14.03.2021 13:23 Ответить
А склады с оружием взорвались из-за пробегающих мимо лосей
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14.03.2021 13:36 Ответить
Саме так . КАЦАПСЬКИХ лосєй .! Двоногих .. Ти ще сумніваєшся .? Ну тоді , хто тобі лєкарь . .
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14.03.2021 13:54 Ответить
Это все лирика, а где посаженные за хотя бы недбалість ?
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14.03.2021 14:05 Ответить
В тюрмі напевно ,, де ж іще . ! .
Пам'ятаю - на керівництво тих складів , у свій час були заведені кримінальні справи . Чим все закінчилось - не знаю . Може Бубочка вже ті справи закрив . ?
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14.03.2021 14:15 Ответить
ну Петру Алексеевичу за его пять лет каденции закончить удалось не так уж и много, как ожидалось
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14.03.2021 16:54 Ответить
.Ну шо ж зробиш ,, якби знайти такого президента , якому все б вдавалося ,, ми були б наймогутнішою країною світу .

А по друге , чи хочуть цього самі українці ? З огляду на результати виборів усіх рівнів , схоже - не хочуть . .
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14.03.2021 17:07 Ответить
Та из-за лосей не так бы было смешно,как тогда,когда падло Лысенко сказал,что "были замечены НЛО".Рогозин с "базами на Луне" отдыхает
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14.03.2021 15:53 Ответить
модер...я за тобою слідкую...
не три
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14.03.2021 13:20 Ответить
піду...
бо одні хрести
по дорозі...
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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14.03.2021 13:25 Ответить
А ты кто тут такой чтоб давать советы админам ? Откуда ты дерьмо такое взялось наглое ?
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14.03.2021 13:26 Ответить
хамиш!
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14.03.2021 13:36 Ответить
Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7877
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14.03.2021 13:39 Ответить
Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5630..Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7961.
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14.03.2021 14:02 Ответить
Кум моего кума -не мой кум! ,....
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14.03.2021 14:28 Ответить
Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3593.Вата - фас . .
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14.03.2021 13:58 Ответить
. Вона ще й не починалась ,, по справжньому .
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14.03.2021 14:18 Ответить
Одни крестики и Perepelitca , прям выживший из фильма 'Игра на выживыние', что я недавно смотрела
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14.03.2021 16:00 Ответить
Угу , враження таке що я на цвинтарі ..

Ми з Бутусовим друзі з дитинства ,, а ти хіба не знала ? .
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14.03.2021 16:56 Ответить
Шо? Даже табличку с собой упер?
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14.03.2021 16:52 Ответить
Кнур у тебя хорошо получился .Как свинка Пепа под елкой на Новый год под табличкой таблом светит . Но фотожопить нужно тщательнее .Тщательнее товарисчи ...сбитому пончику нужен рейтинг .Недорабатываете канальи .За что Пепа вам платит ? Лодыри -всех уволить!
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14.03.2021 21:21 Ответить
Весной 2015 года добровольцы шли палить палить администрацию этого президента, если кто забыл!
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15.03.2021 12:24 Ответить
То ж мерщій до лікаря . До психіатра ,, він випише " атибіотик" . .
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14.03.2021 17:16 Ответить
Порошенко підтримав харківські зради і зробив все,щоб звести на нівець добровольчий і волонтерський рух.
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14.03.2021 20:56 Ответить
Добровольці і волонтери виграли б цю війну,якби назаваді не став багаторічний агент кегебе Порошенко.
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14.03.2021 21:07 Ответить
А хтось казав: "Ми зупинили б москалів і без добробатів" І цей вислів я запам'ятав, то що змінилось за три роки?
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14.03.2021 22:58 Ответить
Пиарится на крови добровольцев. Помним. Не простим!
Военнослужащие 25-й и 95-й бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) навели тяжелое вооружение на дальнюю базу Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор". Об этом сообщает пресс-центр ДУКа.
Безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9975
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15.03.2021 10:48 Ответить
Кнур имеет к Дню добровольца такое же отношение как свинья соотносится к приготовлению шашлыка
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16.03.2021 09:19 Ответить
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