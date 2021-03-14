Месть "Беркута": Задержанному в беларуском Гродно журналисту-расследователю Денису Ивашину грозит три года тюрьмы
Стало известно, что задержанному в беларуском Гродно журналисту-расследователю Денису Ивашину предъявлено обвинение по статье 365 УК РБ "Вмешательство в деятельность сотрудника милиции".
Как сообщает Цензор.НЕТ, по этой статье Ивашин может быть оштрафован, арестован или приговорен к трем годам заключения.
Журналиста задержали 12 марта около 18:00 в квартире, где он проживал.
Сейчас он находится в тюрьме №1 Гродно.
На прошлой неделе Денис Ивашин опубликовал третью часть расследования о том, что или кого бывшие бойцы украинского "Беркута" "защищают в Беларуси". Первую, вторую и третью части расследования можно почитать, пройдя по ссылкам.
Денис Ивашин стал десятым беларуским журналистом, попавшим в тюрьму.
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Какой все таки этот Беркут гадкий, то ли так их подобрали изначально патологических садистов и психопатов, то ли сделали, прошили как биороботов. Откровеннх профессиональных палачей воспитал фанатичный до патологичности мусор Кур и остальные менты-создатели Беркута.