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Месть "Беркута": Задержанному в беларуском Гродно журналисту-расследователю Денису Ивашину грозит три года тюрьмы

Стало известно, что задержанному в беларуском Гродно журналисту-расследователю Денису Ивашину предъявлено обвинение по статье 365 УК РБ "Вмешательство в деятельность сотрудника милиции".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по этой статье Ивашин может быть оштрафован, арестован или приговорен к трем годам заключения.

Журналиста задержали 12 марта около 18:00 в квартире, где он проживал.

Сейчас он находится в тюрьме №1 Гродно.

На прошлой неделе Денис Ивашин опубликовал третью часть расследования о том, что или кого бывшие бойцы украинского "Беркута" "защищают в Беларуси". Первую, вторую и третью части расследования можно почитать, пройдя по ссылкам.

Денис Ивашин стал десятым беларуским журналистом, попавшим в тюрьму.

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Месть Беркута: Задержанному в беларуском Гродно журналисту-расследователю Денису Ивашину грозит три года тюрьмы 01

Автор: 

Беларусь (7888) журналистика (3288) свобода слова (1169)


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бешеных собак нужно пристреливать, а не позволять убегать к другим хозяевам
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14.03.2021 14:08 Ответить
Видно что образованный, культурный человек, "ботан" по народному, тяжело ему будет в застенках лукашенковских. Сочувствуем Вам Денис Ивашин.

Какой все таки этот Беркут гадкий, то ли так их подобрали изначально патологических садистов и психопатов, то ли сделали, прошили как биороботов. Откровеннх профессиональных палачей воспитал фанатичный до патологичности мусор Кур и остальные менты-создатели Беркута.
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14.03.2021 18:42 Ответить
Сам винен, у білорасєї не має що розслідувати бо це суб'єкт расєйської **********, усієї субстанції яка цей суб'єкт заповнює...
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14.03.2021 21:44 Ответить
 
 