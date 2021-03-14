Месть "Беркута": Задержанному в беларуском Гродно журналисту-расследователю Денису Ивашину грозит три года тюрьмы

Стало известно, что задержанному в беларуском Гродно журналисту-расследователю Денису Ивашину предъявлено обвинение по статье 365 УК РБ "Вмешательство в деятельность сотрудника милиции".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по этой статье Ивашин может быть оштрафован, арестован или приговорен к трем годам заключения.

Журналиста задержали 12 марта около 18:00 в квартире, где он проживал.

Сейчас он находится в тюрьме №1 Гродно.

На прошлой неделе Денис Ивашин опубликовал третью часть расследования о том, что или кого бывшие бойцы украинского "Беркута" "защищают в Беларуси". Первую, вторую и третью части расследования можно почитать, пройдя по ссылкам.

Денис Ивашин стал десятым беларуским журналистом, попавшим в тюрьму.

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