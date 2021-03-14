Министр здравоохранения Иордании Обейдат ушел в отставку после того, как часовой перебой с кислородом унес жизни шести пациентов с COVID-19
Министр здравоохранения Иордании Натир Обейдат подал в отставку после того, как шесть пациентов с коронавирусом умерли в государственной больнице вследствие того, что примерно на час было отключено снабжение кислородом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщают иорданские СМИ.
Отмечается, что кислородная система в больнице общего профиля Salt в городе Ас-Сат недалеко от столицы Аммана вышла из строя.
После инцидента в больнице возникла паника, когда члены семей пациентов с COVID-19 поспешили в учреждение, чтобы проверить своих больных родственников.
В сообщениях говорится, что за пределами больницы разместили полицию, чтобы предотвратить возникновение хаоса.
Король Иордании Абдулла посетил больницу в субботу.
Иорданское информационное агентство (Petra) сообщило, что премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна приказал властям немедленно начать расследование.
Расследование будет прозрачным и всесторонним, и все его подробности будут обнародованы.
Отмечается, что аль-Хасауна просил председателя Судебного совета провести расследование через государственную прокуратуру и опубликовать результаты расследования в независимой и четкой форме, чтобы обеспечить целостность и честность расследования.
По словам премьер-министра, все виновные в сбое понесут последствия в соответствии с положениями закона.
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Але щоб вам показати дещо, потрібно сказати, що поганий фільм завжди буде поганим, погана книжка - завжди погана книжка, криворука робота - то таки криворука робота, а не щось новітнє. То завжди було, тільки виховання людей дозволяло то історично забувати, як невдачі і промахи. Ну, а якщо для Вас хороша книжка чи хороший фільм - це щось архаїчне, а відверте лайно - це те, в чому ви бажаєте жити - це зовсім не означає, що інші відмовляються від прогресу й хочуть жити в лайні, бо ви ще недостатньо виросли.
А що стєпаноффф???
Источник: https://censor.net/ru/n3253206
Вывод; в гос. госпитале Иордании нет запасного (backup) генератора электричества.
Прямо стесняюсь спросить Степанова, а есть ли генераторы электричества в украинских больницах.
Генератор - это же не маски, на них денег не отмоешь.
А наша зеленая прислуга ни ухом, ни рылом! сколько у нас в больницах похожих случаев было ?Кто-то подал в отставку? Нiт! все медики виноваты...
говнокомандувач 1 раз за два года из-под палки военный госпиталь посетил...для селфи.