Министр здравоохранения Иордании Обейдат ушел в отставку после того, как часовой перебой с кислородом унес жизни шести пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения Иордании Натир Обейдат подал в отставку после того, как шесть пациентов с коронавирусом умерли в государственной больнице вследствие того, что примерно на час было отключено снабжение кислородом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщают иорданские СМИ.

Отмечается, что кислородная система в больнице общего профиля Salt в городе Ас-Сат недалеко от столицы Аммана вышла из строя.

После инцидента в больнице возникла паника, когда члены семей пациентов с COVID-19 поспешили в учреждение, чтобы проверить своих больных родственников.

В сообщениях говорится, что за пределами больницы разместили полицию, чтобы предотвратить возникновение хаоса.

Король Иордании Абдулла посетил больницу в субботу.

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Иорданское информационное агентство (Petra) сообщило, что премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна приказал властям немедленно начать расследование.

Расследование будет прозрачным и всесторонним, и все его подробности будут обнародованы.

Отмечается, что аль-Хасауна просил председателя Судебного совета провести расследование через государственную прокуратуру и опубликовать результаты расследования в независимой и четкой форме, чтобы обеспечить целостность и честность расследования.

По словам премьер-министра, все виновные в сбое понесут последствия в соответствии с положениями закона.

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