Киевская областная организация "СН" свергла своего руководителя Дубинского, его заменит Мотовиловец

Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Напомним, что вчера партийный съезд избрал Дубинского в руководство партии "Слуга народа".

Однако после этого глава "СН" Александр Корниенко обьявил о проведении экстренной партийный конференции "по требованию партийцев".

По данным Цензор.НЕТ, новым главой областной партийной организации избран народный депутат Андрей Мотовиловец, который был избран на съезде "СН" заместителем главы партии.

"Информацию об избрании Мотовиловца Цензор.НЕТ только что подтвердил сам народный депутат.

Похоже, что задача зачистки человека Коломойского из партии согласована лично Зеленским", - написал Бутусов.

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Напомним, в субботу, 13 марта, состоялся 11-й внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль.

На съезде члены партии внесли изменения в устав и образовали два руководящие органа: Политический совет партии и Национальный совет громад.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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