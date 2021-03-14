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Киевская областная организация "СН" свергла своего руководителя Дубинского, его заменит Мотовиловец

Киевская областная организация

Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Напомним, что вчера партийный съезд избрал Дубинского в руководство партии "Слуга народа".

Однако после этого глава "СН" Александр Корниенко обьявил о проведении экстренной партийный конференции "по требованию партийцев".

По данным Цензор.НЕТ, новым главой областной партийной организации избран народный депутат Андрей Мотовиловец, который был избран на съезде "СН" заместителем главы партии.

"Информацию об избрании Мотовиловца Цензор.НЕТ только что подтвердил сам народный депутат.

Похоже, что задача зачистки человека Коломойского из партии согласована лично Зеленским", - написал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда речь идет о принципиальных вещах - на табло всегда должно быть минимум 226 голосов "Слуги народа", - Зеленский

Напомним, в субботу, 13 марта, состоялся 11-й внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль.

На съезде члены партии внесли изменения в устав и образовали два руководящие органа: Политический совет партии и Национальный совет громад.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Также на Цензор.НЕТ: Дубинский получил большое международное признание - на уровне США. Гордиться надо! - "слуга народа" Потураев

Автор: 

Бутусов Юрий (4349) Слуга народа (2629) Дубинский Александр (429) Мотовиловец Андрей (41)


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Топ комментарии
+54
Киевская областная организация "СН" свергла своего руководителя Дубинского, его заменит Мотовиловец - Цензор.НЕТ 5144
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14.03.2021 11:34
+37
В Раде как минимум 50 % таких вшей ! Так, что вычёсывать не покладая рук !
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14.03.2021 11:38
+31
надо было там же и осиновый кол вогнать этому вампиру)
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14.03.2021 11:35
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Ну, и шо тут такого? Просто один клоун сломал рот и временно покинул труппу, но цирк продолжает работу.
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14.03.2021 12:58 Ответить
Нічого він не покинув. Пішов на підвищення.
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14.03.2021 13:10 Ответить
цирк рассчитанный на американцев. Беню конечно же никто не обидит,а собачий рот кинули под танк.
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15.03.2021 23:16 Ответить
как минимум 50% а то и 70 этого ваЗЕлиновского Сброда состоит из таких бородатых бениных жоп.....
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14.03.2021 13:23 Ответить
Демонізація Дубінського ... Супер-шпигун ... Джеймс Бонд ...
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14.03.2021 13:34 Ответить
Пока основная масса наших граждан - людей слабо образованных, мало культурных, бедных, задавленных проблемами выживания, нездоровых, недостаточно воспитанных и общественно пассивных - будут иметь право на прямых выборах непосредственно избирать для себя власть, всегда будем иметь то, что имеем. По-моему, это уже и коню понятно. Нужно менять принципы избирательной системы. Право голоса должны иметь только те, кто успешно сдал экзамены по специально подобранному перечню общественно значимых учебных дисциплин, знать и уметь анализировать общественно-политическую обстановку. И не страшно, что среди граждан, имеющих право голоса, будет много недостойных людей. Страшно, когда жизненно важные для страны решения, принимают полные профаны, которые даже не в состоянии оценить уровень своего дилетанства. Выбор Зеленского или Януковича тому пример. Простота хуже воровства.
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14.03.2021 13:39 Ответить
Ви мене в ступор відправили. Не знаю, що й сказати. А хто отих "ізбраних" буде назначати? Ви?
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14.03.2021 14:42 Ответить
Достатньо надати виборче право тільки платникам податків, тоді пенсіонери, студенти, ті, хто платить податки в офшорах відсіються автоматично. Хай кількість виборців зменшиться втричі, зате це будуть відповідальні люди, та й швидше будуть рахувати.
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14.03.2021 16:24 Ответить
шахтеры?)
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14.03.2021 16:54 Ответить
кроме бюджетников, т.к. их "податки" --условность:из бюджета получили туда же часть вернули)))
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15.03.2021 00:17 Ответить
Все дуже просто: давати по 1000 грн. щоб не голосували. Хто не візьме - той дійсно думає за країну коли голосує.
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14.03.2021 18:15 Ответить
Цікава ідея. Потрібно взяти на замітку.
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14.03.2021 19:41 Ответить
а если возьмут все? 29 млрд. надо на это шоу
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15.03.2021 23:23 Ответить
"Демократiя-це коли владу вже не призначаэ жменька розбещених,а обираэ неосвiчена бiльшiсть"-Бернард Шоу.
Владимир Чуприн! Почему -то вы обращаете внимания на простых людей с их недостаками,но не замечаете их достоинства,это,во-первых,а во-вторых,почему -то не обращаете внимания на качества украинской политической,мененджерской,бизнесовой элиты,которая,за небольшим исключением, бездарна,цинична,лицемерна,лжива,безответственна,продажна.Вывод:вы необъективны,несправедливы,а украинская элита гораздо хуже украинских граждан,притом настолько,что если случится чудо и украинские граждане избавятся от недостатков ,станут достойными,то каким образом достойные выберут из недостойной элиты кого-нибудь?
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14.03.2021 14:44 Ответить
А кто имеет право решать: "кто имеет право"?
Неякісні діти?
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14.03.2021 16:03 Ответить
Це в стилі Клоуна, він "бореться" з олігархами обсадившись з усіх боків представниками олігархів. Вчора клоуни на з'їзді вибрали говорячу жопу каломойського у керівництво партії. https://censor.net/ru/news/3253154/dubinskiyi_izbran_v_rukovodstvo_partii_sluga_naroda_nesmotrya_na_sanktsii_ssha, Корнієнко пояснив, тому що він є керівником обласної організації партії, а всі керівники обласних організацій входять у керівництво. Якби хотіли позбавитись від Дубинського (бєня не дозволяє), то зняли б його з голови Київської обласної до з'їзду. Але до з'їзду цього не зробили, щоб протягнути його у керівництво. Тепер щоб вивести його з керівництва, треба чекати коли буде новий наступний з'їзд.

Брехня і обдурювання - це стиль життя і хліб Зеленського, він все життя тільки й тим займався. Брехати і обдурювати - це єдине, що він уміє робити і робить успішно на професійному рівні.
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14.03.2021 13:42 Ответить
ЗГОДЕН АЛЕ ТУТ ОБДУРИЛИ САМІ СЕБЕ, ДОГРАЮТЬСЯ ЩО ЇХНЯ ПАРТІЯ ПОПАДЕ ПІД САНКЦІЇ І ЦЕ БУДЕ ПРАВИЛЬНО.
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14.03.2021 16:18 Ответить
Mykoмол-балабол, на прививку записался? Пора!
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14.03.2021 17:05 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXpmRJJW4mA0kikOtEylV3-1alucPHRPdJZV-fAxnCnf84WPwmoZRWdlYjc8egUXhAS1aC1mFzS0oEluMEDBGXcQFyVt8J5Gp9_K78QeQNmPgqp76CfweJtcmjBIAFLGGQ&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5078705982203439?__cft__[0]=AZXpmRJJW4mA0kikOtEylV3-1alucPHRPdJZV-fAxnCnf84WPwmoZRWdlYjc8egUXhAS1aC1mFzS0oEluMEDBGXcQFyVt8J5Gp9_K78QeQNmPgqp76CfweJtcmjBIAFLGGQ&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

А вот и правильное обозначение власти Зеленского.

Впрочем, украинцы сами это все избрали в 2019 году...
Київська обласна організація "СН" скинула свого керівника Дубінського, його замінить Мотовиловець - Цензор.НЕТ 945
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14.03.2021 14:45 Ответить
От як колись "свєргалі"? Гільотина , плаха , куля в лоб ... Тепер все ніжно - "вийді отсюда", як ото я своїй собачці , коли нашкодить )
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14.03.2021 14:55 Ответить
КЛАС..
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14.03.2021 16:19 Ответить
Без Дубинскава скучно!
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14.03.2021 15:23 Ответить
Шарикова сюда с его Саночисткой!!Работы непочатый край!!!
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14.03.2021 15:33 Ответить
Достатньо надати виборче право тільки платникам податків, тоді пенсіонери, студенти, ті, хто платить податки в офшорах відсіються автоматично. Хай кількість виборців зменшиться втричі, зате це будуть відповідальні люди, та й швидше будуть рахувати.
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14.03.2021 16:26 Ответить
а все таки правий був Борис Філатов коли обозначив Сашка як говорящу дупу Ігоря Валерійовича. Так і прижилося. А потім ображені ним предявлять і почнеться третій акт марлізонського балету, на кого ти нас покидаєш, хто ж тепер буде стукати в двері премєра, забужанський один не справиться. Громадяни міста Глухова і околиць так само будуть робити "фе" коронованому господарю краю Деркачу. Велика політика - великі проблеми. Там он вже рускоподанний Шарий просить захисту у Путіна, видно іспанська податкова постукала. І друзі по бізнесу Гужва десь в Чехії. як швидко закінчилась біготня цих босяків. Таки да.
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14.03.2021 16:35 Ответить
Скоро війна.
Потрібно зброю людям роздавати, а Дубінського просто пристрелити.
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14.03.2021 16:55 Ответить
а Бодя, чья дупа???)
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14.03.2021 16:55 Ответить
"Свергла" - не слишком ли громко сказано? Видно, что уважаете уважаемого пана!
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14.03.2021 17:02 Ответить
Окончил экономический факультет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl1-2 [2] .
Мотовиловец является советником https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министра инфраструктуры на общественных началахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl1-2 [2] .
Он работал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 финансовом секторе и сфере https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 государственного управления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl1-2 [2] .
2016 - присоединился к команде, которая создавала другое крыло https://ru.wikipedia.org/wiki/ProZorro ProZorro - компанию, которая продает государственное имущество ProZorro.Продажиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl2-4 [4] .
Участник проекта «Люди важны»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl2-4 [4] .
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14.03.2021 17:06 Ответить
це про наступника дубинського- Мотовиловця
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14.03.2021 18:01 Ответить
"Угас как светоч, дивный гений", коротше кажучи, догавкався.
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14.03.2021 17:46 Ответить
Хрін редьки не солодший!Ніколи не думав, що влада для сволоти - найсолодший фрукт.
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14.03.2021 18:51 Ответить
Какая о т в р а т и т е л ь н а я рожа!
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14.03.2021 19:53 Ответить
МОРАЛЬНІ УРОДИ ПРИЙШЛИ ДО ВЛАДИ..
Щось Колюню Тіщенко не видно, то теж високоморальний
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15.03.2021 01:03 Ответить
так эпично "свергла", он что в с рая в ад попал? почему не просто "сняла с должности"?
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15.03.2021 11:13 Ответить
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