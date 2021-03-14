РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10987 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 090 44

Почти 250 тыс. украинцев записались в очередь на вакцинацию от коронавируса, - МОЗ

Почти 250 тыс. украинцев записались в очередь на вакцинацию от коронавируса, - МОЗ

По состоянию на 13 марта в очередь на вакцинацию в Украине записались 247 556 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, украинцам предоставлена возможность записываться онлайн в лист ожидания вакцинации от COVID-19. Вакцинация в Украине проходит с использованием препарата Oxford/AstraZeneca индийского производства.

Как сообщалось, за вчера суточная динамика вакцинации упала почти втрое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире зафиксировали уже более 120 млн случаев COVID-19: лидеры - США, Бразилия и Индия

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
На ближайшем заборе.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:44
+4
Это почему еще? Что изменится в ближайшее время? Целый год не было никаких вакцин и вроде как не наблюдалось особой истерии. Разве что в СМИ.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:21
+3
Да надо отдать должное, в массе украинцы не повелись на истерию,у нас и карантин гораздо лояльней чем в Европе. Возможно наша давняя привычка не доверять официальным источникам сыграла роль, наши мозги уже столько утюжили информехнологиями, что в медиа-панику ковидную мы просто не поверили.
показать весь комментарий
14.03.2021 18:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так а де можна записатися?
показать весь комментарий
14.03.2021 11:41 Ответить
На ближайшем заборе.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:44 Ответить
Я там уже записывался - хозяин забора пестов вломил 😕
показать весь комментарий
14.03.2021 11:46 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2021 11:55 Ответить
треба буде завтра у реєстратуру у поліклініку подзвонити ...
показать весь комментарий
14.03.2021 13:29 Ответить
В "Дія" . Займає часу - 10 секунд
показать весь комментарий
14.03.2021 19:44 Ответить
Футурама 2042
показать весь комментарий
14.03.2021 11:41 Ответить
через три года вакцинируют...
показать весь комментарий
14.03.2021 11:45 Ответить
Израиль отказывается признавать применяемую в Украине индийскую вакцину от коронавируса Сovishield.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:46 Ответить
Не правильно ты Дядя Фёдор вакцинируешься
показать весь комментарий
14.03.2021 11:49 Ответить
то фейк кацапский
показать весь комментарий
14.03.2021 18:28 Ответить
Пожелаем им всем удачи и долголетия!
показать весь комментарий
14.03.2021 11:48 Ответить
Угу.И помянем записавшихся.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:50 Ответить
Канада одобрила вакцину против коронавируса Covishield и https://covid-vaccine.canada.ca/covishield/product-details опубликовала всю необходимую информацию о ней . Такую же вакцину от COVID-19 используют сейчас в Украине.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:52 Ответить
Так определись уже годна или негодна
показать весь комментарий
14.03.2021 11:58 Ответить
Відбувається пошук методом втику і ніхто не знає які будуть наслідки для кожного окремо.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:58 Ответить
то це як по графіку кроликів вакциную 2 рази в рік бо поздихають, так і тут?
показать весь комментарий
14.03.2021 12:00 Ответить
Можеш перестати їсти, бо кролики роблять теж саме. І ще відмовся від всього, що роблять кролики.
показать весь комментарий
14.03.2021 12:58 Ответить
слухай а ти сам як , записався ?
показать весь комментарий
14.03.2021 16:10 Ответить
Так.
показать весь комментарий
14.03.2021 16:17 Ответить
А ти дав обіцянку відмови від сексу, щоб не бути схожим на кролика?
показать весь комментарий
14.03.2021 16:19 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2021 16:35 Ответить
Чому так мало? В країні близько 50% кончених дегенератів, - всіх їх потрібно вакцинувати.
показать весь комментарий
14.03.2021 12:01 Ответить
73%
показать весь комментарий
14.03.2021 12:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/27028 Немає і не було ніяких 73%. 73% від 48% виборців, які голосували. Більшість або не прийшли на вибори, або голосували за інших кандидатів. Тобто, за Зе проголосувала меншістЬ, від всієї кількості виборців.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:08 Ответить
Хоспаді ... Скільки можна повторювати - ті хто не прийшов на вибори, погодились з вибором учасників.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:31 Ответить
https://censor.net/ru/user/226165 Ніхто, ні з чим, не погодився. Не захотіли вибирати, між двома видами лайна.
показать весь комментарий
14.03.2021 15:55 Ответить
Даа ... Так скільки кандидатів було ??
показать весь комментарий
14.03.2021 19:15 Ответить
Элиты привьются. Остальным телевизор.
показать весь комментарий
14.03.2021 12:16 Ответить
Ярые противники в скором будут насмерть биться в очередях за дозу.
показать весь комментарий
14.03.2021 12:31 Ответить
Это почему еще? Что изменится в ближайшее время? Целый год не было никаких вакцин и вроде как не наблюдалось особой истерии. Разве что в СМИ.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:21 Ответить
Да надо отдать должное, в массе украинцы не повелись на истерию,у нас и карантин гораздо лояльней чем в Европе. Возможно наша давняя привычка не доверять официальным источникам сыграла роль, наши мозги уже столько утюжили информехнологиями, что в медиа-панику ковидную мы просто не поверили.
показать весь комментарий
14.03.2021 18:34 Ответить
У нас очень "помиркована" нация. Нас столетиями наши торбохватные керманычи за нос водили. Посему такое отношение. Да и если оглядеться вокруг - апокалипсиса покуда не наблюдается, если выйти на улицу и посмотреть. Вирус есть. Он агрессивен по отношению к определенным людям. Этого нельзя отрицать. Но вот повального армагедона покуда не наблюдается. Кстати, практически любой штамм гриппа себя ведет подобным образом. Особенно если ничего не делать и не лечить его. В этом случае довольно высока верятность загрохотать в больницу с пневмонией. Посему ИМХО вывод - почувствовал недомагание сразу начинай принимать антибиотики широкого спектра и противогриппозные и иммуностимулирующие препараты. А там дальше по ситуации. Но что-то мине подсказывает, что в таком случае риск загреметь под аппарат ИВЛ существенно снизится.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:10 Ответить
Наградой за своевременную запись должна быть своевременная вакцинация. Моим знакомым за 60, и они записались еще в первой сотне тысяч. И ждут, и ждут....
показать весь комментарий
14.03.2021 12:55 Ответить
.. ТАКА інформація мала би бути мін з двох точок зору - а НЕ агітаційно - пропогандисьтким ШОУ....
...це треба ЗНАТИ ..
Фармацевтична індустрія є мистецтво. Перетворювати міліграми в мільярди. Герхард Кохер.
ВІТАЮ Всіх ... куди НЕ глянь ЗМІ , що належать сіоністській БАНДІ злодійського племені ( а національних українських НЕМА- о де БІДА ) , .. РОЗГАНЯЮТЬ страхи- ПАНІКУ ...ЦІЛОДОБОВО зі ВСІХ ресурсів і будуть до-поки НЕ ВКРАДУТЬ останній РЕСУРС Українців Св.Землю.. НЕ виморять Українців як Націю з цієї Землі ..і скільки в цих ЗЛОЧИНЦІВ - БАНДИ злодійського племені "помічників" серед зашорених обдурених обкрадених ...
..ті "тести" ТІЛЬКИ добавляють страху Людині -ліків ще НЕМА ... і ПРИБУТКИ тим хто каже що пам"ятає Клятву Гіпократа , тому вони свідомо включають ПСИХОЗ.... бо ж за даними самого ЦСУ кількість смертей від ковід складає 0.7 % від ВСІХ померлих ... найбільше серцево-судинні і онкологічні захворювання .. про них МОВЧАТЬ бо то НЕдає прибутку .. а тут маски тести вакцина і - ВСЕ це до ОДНОГО місця в РЕАЛЬНОМУ лікуванні .. .. таке ДИКІСТЬ і ВАРВАРСТВО захопили Життєвий простір... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ Люди ... повторю ПСИХІЧНІ втрати Людини ВТРИЧІ перевершують ФІЗИЧНІ ... а от ЗНАННЯМ-розумом МОЖНО вберегтися ... ВИХОВУЙТЕ Силу Духу і формуйте моцний Організм все Життя ..наснаги і Здоров"я
показать весь комментарий
14.03.2021 14:06 Ответить
Мати наміри, та зробити це велика різниця.
показать весь комментарий
14.03.2021 14:14 Ответить
COVID-19: вчера в одесской 5-й больнице скончались десять пациентов

Десять одесситов, госпитализированных с коронавирусом в городскую больницу №5, скончались вчера от осложнений инфекции.
Об этом «Думской» сообщил источник в больнице. По его информации, семь летальных случаев были в отделении ГКБ №5 на Троицкой и еще три в парке Шевченко.
Отметим, в «ковидной» https://dumskaya.net/news/covid-19-v-odesskoy-oblasti-obnaruzhili-485-novy-138842/ сводке за вчерашний день нет информации об умерших в Одесской области. Вероятно, скончавшихся в «пятерке» пациентов приплюсуют к сводке в понедельник.
По данным нашего источника, сейчас в ГКБ №5 осталось лишь одно свободное место. Вопреки https://dumskaya.net/news/nozhevnikova-v-odesskih-kovidnyh-bolnitcah-ostra-138810/ заявлению волонтера Екатерины Ножевниковой, по словам медика, сейчас в больнице перебоев с кислородом нет.
Врач отметил, что в основном больные сейчас переносят «ковид» тяжелей, чем осенью. Возможно, действительно, виноват https://dumskaya.net/news/tretya-volna-koronavirusa-v-odesse-ostalos-69-sv-138548/ британский штамм .
показать весь комментарий
14.03.2021 16:29 Ответить
Инвформация пугает конечно. Но она не полная. Когда заболели эти люди, сколько времени прошло пока они попали в больницу, чем до этого лечились, какое лечение было назначено в больнице? Видите сколько вопросов. От банального гриппа есть высокий шанс загнуться, если его не лечить ничем.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:14 Ответить
Вот только не надо эти чиновничьи штучки, сам могу еще и лучше заговорить проблему.
Вранье, некомпетентность, жадность, тупость тамады-фотографа из увеселительного заведения, 72% швондеров - вот что страшно.
показать весь комментарий
14.03.2021 21:31 Ответить
Что сказать то хотели? Что по сути моих вопросов?
показать весь комментарий
14.03.2021 23:13 Ответить
Если не понятно, то и отвечать не стоит.
показать весь комментарий
15.03.2021 15:33 Ответить
А почему вакцинировались в два раза меньше, чем вчера? Некому вакцинировать или некого вакцинировать?
показать весь комментарий
14.03.2021 23:43 Ответить
 
 