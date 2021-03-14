Почти 250 тыс. украинцев записались в очередь на вакцинацию от коронавируса, - МОЗ

По состоянию на 13 марта в очередь на вакцинацию в Украине записались 247 556 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, украинцам предоставлена возможность записываться онлайн в лист ожидания вакцинации от COVID-19. Вакцинация в Украине проходит с использованием препарата Oxford/AstraZeneca индийского производства.

Как сообщалось, за вчера суточная динамика вакцинации упала почти втрое.

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