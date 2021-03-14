9 922 11
Ситуация с COVID-19 ухудшается: уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах, - Минздрав. ТАБЛИЦА
По состоянию на воскресенье, 14 марта, уровень госпитализаций превышен уже в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
Показатель по уровню госпитализаций (при норме 60 или менее на 100 тысяч населения) превышен: в Киеве (76,7), Винницкой (123,5), Житомирской (92,3), Закарпатской (86,5), Ивано-Франковской (123,6), Николаевской (87,2), Тернопольской (60,1), Хмельницкой (71,1) и Черновицкой (90,1) областях.
По состоянию на 14 марта:
- "красная зона" - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области;
- "оранжевая зона" - Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области;
- "желтая зона" - Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.
Топ комментарии
+12 5 копійок
показать весь комментарий14.03.2021 12:06
+5 Владимир Пономаренко #471653
показать весь комментарий14.03.2021 12:13
+3 Yakov Yakov
показать весь комментарий14.03.2021 12:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Руки прочь от святого, там хот-спота быть не может по определению.
Хот-споты могут быть у бизнесов, которые Бене конкуренты, а также у бизнесов малых - их раздавить ОПГ Слуга Народа обязались по-опредеению.
Источник: https://censor.net/ru/n3253209
Что, Степанов, боишься, что Порошенко на бронетранспортере с Западной Украины приедет и раздавит вашу шоблу нах*р?