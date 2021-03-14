Ситуация с COVID-19 ухудшается: уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах, - Минздрав. ТАБЛИЦА

По состоянию на воскресенье, 14 марта, уровень госпитализаций превышен уже в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Показатель по уровню госпитализаций (при норме 60 или менее на 100 тысяч населения) превышен: в Киеве (76,7), Винницкой (123,5), Житомирской (92,3), Закарпатской (86,5), Ивано-Франковской (123,6), Николаевской (87,2), Тернопольской (60,1), Хмельницкой (71,1) и Черновицкой (90,1) областях.

По состоянию на 14 марта:

"красная зона" - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области;

"оранжевая зона" - Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области;

"желтая зона" - Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

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