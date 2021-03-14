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Новости Коронавирус и карантин
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Ситуация с COVID-19 ухудшается: уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах, - Минздрав. ТАБЛИЦА

Ситуация с COVID-19 ухудшается: уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах, - Минздрав. ТАБЛИЦА

По состоянию на воскресенье, 14 марта, уровень госпитализаций превышен уже в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Показатель по уровню госпитализаций (при норме 60 или менее на 100 тысяч населения) превышен: в Киеве (76,7), Винницкой (123,5), Житомирской (92,3), Закарпатской (86,5), Ивано-Франковской (123,6), Николаевской (87,2), Тернопольской (60,1), Хмельницкой (71,1) и Черновицкой (90,1) областях.

По состоянию на 14 марта:

  • "красная зона" - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области;
  • "оранжевая зона" - Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области;
  • "желтая зона" - Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Ситуация с COVID-19 ухудшается: уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах, - Минздрав 01

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Оце чмо спровокувало нову хвилю заражень. Далі буде.Ситуация с COVID-19 ухудшается: уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах, - Минздрав - Цензор.НЕТ 593
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14.03.2021 12:06
+5
Ситуація з COVID-19 погіршується: рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4111
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14.03.2021 12:13
+3
мінздрав бреше, як дихає.
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14.03.2021 12:18
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Оце чмо спровокувало нову хвилю заражень. Далі буде.Ситуация с COVID-19 ухудшается: уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах, - Минздрав - Цензор.НЕТ 593
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14.03.2021 12:06 Ответить
Не трожь бенин Буковель, там его компании-прокладки всем владеют.
Руки прочь от святого, там хот-спота быть не может по определению.
Хот-споты могут быть у бизнесов, которые Бене конкуренты, а также у бизнесов малых - их раздавить ОПГ Слуга Народа обязались по-опредеению.
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14.03.2021 12:38 Ответить
Ситуація з COVID-19 погіршується: рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4111
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14.03.2021 12:13 Ответить
мінздрав бреше, як дихає.
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14.03.2021 12:18 Ответить
А чим зайнятий наш майстер спорту у боротьбі з коронавірусом?
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14.03.2021 12:27 Ответить
"По состоянию на воскресенье, 14 марта, уровень госпитализаций превышен уже в Киеве, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях."
Источник: https://censor.net/ru/n3253209

Что, Степанов, боишься, что Порошенко на бронетранспортере с Западной Украины приедет и раздавит вашу шоблу нах*р?
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14.03.2021 12:36 Ответить
Ага,а епідпоріг скільки,5 чи 10 %?Тоді забули 0 з комою перед числами поставити.
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14.03.2021 12:44 Ответить
Ситуація з COVID-19 погіршується: рівень госпіталізацій перевищено вже в 9 регіонах, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5892
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14.03.2021 12:52 Ответить
Чому ми називаємо наші області регіонами? Цей термін може вживатись для окремих частин країни. Наприклад- карпатський регіон, Східний регіон. Такий підхід, започаткований ригами, понятійно розколює державу. Ми ж , коли вказуємо адресу, не пишемо- « Миколаївський регіон»… Взагалі, до часів януковича ніхто навіть не вживав слово «регіон». Задумайтесь.
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14.03.2021 19:00 Ответить
 
 