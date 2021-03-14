За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 16 человек, выздоровели - 337, выявили 439 новых случаев, - Кличко
За минувшие сутки, 13 марта, в Киеве выявили 439 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Кличко, среди заболевших - 24 ребенка.
За вчера 16 жителей Киева умерли от коронавируса или связанных с ним осложнений, отметил Кличко.
Кроме этого подчеркивается, что за вчера 34 пациента с коронавирусом были госпитализированы. 337 киевлян выздоровели от коронавируса за минувшие сутки.
Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (103), Днепровском (88) и в Дарницком (82) районах Киева.
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Татьяна Лайф
показать весь комментарий14.03.2021 12:50 Ответить Мне нравится 0
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