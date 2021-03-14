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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 16 человек, выздоровели - 337, выявили 439 новых случаев, - Кличко

За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 16 человек, выздоровели - 337, выявили 439 новых случаев, - Кличко

За минувшие сутки, 13 марта, в Киеве выявили 439 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Кличко, среди заболевших - 24 ребенка.

За вчера 16 жителей Киева умерли от коронавируса или связанных с ним осложнений, отметил Кличко.

Кроме этого подчеркивается, что за вчера 34 пациента с коронавирусом были госпитализированы. 337 киевлян выздоровели от коронавируса за минувшие сутки.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (103), Днепровском (88) и в Дарницком (82) районах Киева.

Автор: 

карантин (16729) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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24 ребёнка заразили , как минимум, 30 взрослых, а то и все 124, а те взрослые уже заразили своих знакомых. Нужно просто закрыть хотя бы школы и детские сады, сразу ситуация улучшится, а не закрывать сразу малый бизнес, что вообще ничего не даёт. Второй источник распространения ковид - общественный транспорт, Хотя бы штрафуйте , чтобы маски носили , а то вижу постоянно в окнах трамваев торчат безмасочные пофигистские лица без грамма интеллекта . Будет ещё сто мутаций , если не 1000, этой заразы- маски в общественных местах должны стать нашей нормой жизни, как и социальная дистанция при возможности. Думаю, это очень маленькая плата за счастье быть живым и здоровым
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14.03.2021 12:50 Ответить
 
 