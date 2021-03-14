За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 16 человек, выздоровели - 337, выявили 439 новых случаев, - Кличко

За минувшие сутки, 13 марта, в Киеве выявили 439 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Кличко, среди заболевших - 24 ребенка.

За вчера 16 жителей Киева умерли от коронавируса или связанных с ним осложнений, отметил Кличко.

Кроме этого подчеркивается, что за вчера 34 пациента с коронавирусом были госпитализированы. 337 киевлян выздоровели от коронавируса за минувшие сутки.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (103), Днепровском (88) и в Дарницком (82) районах Киева.