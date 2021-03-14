Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени 67 добровольцев, из них 64 - посмертно. СПИСОК награжденных
По случаю Дня украинского добровольца президент Владимир Зеленский подписал указ № 97/2021, которым наградил государственными наградами тех, кто проявил личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Согласно указу, орденом "За мужество" III степени отмечены 67 добровольцев, из которых 64 - посмертно. Среди награжденных - члены Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН. Также отмечены члены батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов", Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот", Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь".
"Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокорности для всей Украины", - сказал глава государства.
Текст указа президента Цензор.НЕТ публикует на языке оригинала:
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю:
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
АНДРЄЄВА Сергія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
АРХІПОВА Василя Васильовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";
АТАМАНЧУКА Андрія Вікторовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";
АТАМАНЧУКА Романа Віталійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
АФАНАСЬЄВА Дмитра Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН;
БЕЛЕНЦЯ Андрія Анатолійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
БОДЯКА Андрія Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ВЕЛИЧКА Володимира Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ВИШНЕВСЬКОГО Олега Анатолійовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";
ВОЛОВИКА Всеволода Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ВОЛОЩУКА Михайла Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ВОРОШИЛА Євгенія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ГАРКАВЕНКА Євгена Миколайовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";
ГОЛУБЄВА Олександра Володимировича - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";
ГОРБЕНКА Святослава Сергійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ГОРЯЧЕВСЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ";
ДОВГОГО Костянтина Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ДУТЧАКА Юрія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ДЯЧЕНКА Олександра Юрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ЗЕБІНА Едуарда Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ІВАНИКА Володимира Васильовича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;
КІРЕЄВА Антона Аркадійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
КОВАЛИШИНА Олега Ярославовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";
КОЗЛОВА Миколу Володимировича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";
КОЛЄСНІКОВА Дмитра Вадимовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
КОПИЛОВА Сергія Миколайовича - добровольця окремого диверсійно-розвідувального підрозділу "Патріот";
КОСТЮКА Євгена Віталійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
КРАВЧЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
КРИВИЧА Андрія Андрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ЛАВКАЯ Василя Васильовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ЛИТОВЧЕНКА В’ячеслава Григоровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ЛОМЕЯ Дмитра Вікторовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ЛОСЯ Романа Миколайовича (посмертно) - добровольця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Чернігів";
ЛУЦІВА Андрія Зеноновича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;
МАЛОЛІТНОГО Олександра Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
МАРТИНОВА Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
МИРОШНИЧЕНКА Олексія Костянтиновича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";
МІРОШНИЧЕНКА Меружа Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ПАЛЬГУЄВА Олександра Сергійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ПЕТРОСЯНА Оганеса Арутюновича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";
ПЕТРУШОВА Олександра Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ПІНЧУКА Олексія Леонідовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ПУГАЧОВА Олега Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН;
РАЙХЕРТА Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
РЯБЕНКА Дениса Володимировича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";
САЄНКА Дмитра Олександровича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;
СЕМАНИШИНА Григорія Петровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
СЕМЕРЯКА Ярослава Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
СІРЧЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН;
СМОЛІНСЬКОГО Леоніда Денисовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
СТАНІСЛАВЕНКА Михайла Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
СТАТІЯ Володимира Михайловича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
СТЕФАНОВИЧА Віктора Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
СТЕФУРАКА Степана Степановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
СУМСЬКОГО Дмитра Михайловича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
СУСЛА Михайла Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН;
СУХОВОГО Сергія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ТАРАСЮКА Олега Андрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ТКАЧЕНКА Сергія Вікторовича - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";
ФЕДЧИШИНА Анатолія Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ФЛЕРКА Миколу Олексійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ЧИРЦОВА Олександра Семеновича (посмертно) - добровольця Окремої добровольчої роти "Карпатська Січ";
ШЕЛУДЬКА Володимира Олександровича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;
ШЕМУРОВСЬКОГО Владислава Віталійовича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;
ШЕПТИЦЬКОГО Ігоря Олексійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ШИЛОВА Сергія Васильовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ЮРГУ Андрія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН.
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Вот у вас какие, на ваш взгляд, ВЕСОМЫЕ аргументы в его не виновности !?
и КСТАТИ - ПОРОХ ТОЖЕ "переслідував атошників, волонтерів, добровольців..."
У тебя "добровольцы" - закончились ?
Не нужно себе выдумываШь ! Я сам ветеран и как ветеран тебе заявляю - мы , те кто пороха не поддерживали - и НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ !
Котлы куда он загнал и погубил людей и дохера еще что мы ему припомним и не простим !!!
Я его говорю - потому что Я там считаю !
ПОРОК **** 1000 %ная !
Продолжай веселить своими перлами.. а ну давай - кукарекни очередной раз ... ! )))
Его немногие +сы - это международная составляющая ! А все на фронте и внутри страны - ОН ПРОСЕРАЛ !!!!
Я "подвиги" пороха ощутил на "свой шкуре" !!!
И Арестовича обидел.
...
Хлопці Герої і без цієї подачки потерпілого.
Слава Україні!
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Зе! Президент, Зеленский: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"
Я не про зарплатную ведомость, ежели вы, ОПГ Квартал 95, еще не поняли.
Едрить, соседи с как минимум двух направление на Украину нападение планируют (см про российский десант в Беларуси на "учениях"), а Таран с Хомчаком разборки устраивают, ну чисто гопота уголовная.
Вечная память героям, павшим смертью храбрых в бою...
https://www.facebook.com/dostali.hvatit# 4 год ·
\Сьогодні Указом президента орденами "За мужність" нагородили моїх бойових товаришів. Посмертно. Вони загинули в самому першому бою Батальйону "Донбасс" - в травні 2014 під Карлівкою. ..Ще сім років тому я особисто писав клопотання президенту Порошенку про нагородження загиблих в бою під Карлівкою добровольців. Але у відповідь отримав лише низку неправдивих публікацій в ЗМІ в яких наш підрозділ і я особисто були политі брудом за бій під Карлівкою - перший бій українських добровольців з підрозділом найманців РФ "Восток". 16 березня 2017 року Порошенко знов згадав про цей бій. І нагородив своїм Указом... командира роти сепарiв батальона "Восток" (до того моменту вже полковника національної поліції) Голубана орденом "за Заслуги" 3 ступеня.
Багато за що українську владу можна лаяти. Багато за що вже можна хвалити. Володимир Зеленський, пiсля цього Указа я дякую за головне. За те що ви не дріб'язковий злісний мудак як ваш попередник. За те що ми, ті хто зараз живі, змогли побачити хоча б трохи справедливості від української влади для тих хто загинув за Україну. Завдяки кому у нас всіх ще є час щось змінити. Дякую за пацанів! Слава Україні. Слава героям!