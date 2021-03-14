Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени 67 добровольцев, из них 64 - посмертно. СПИСОК награжденных

По случаю Дня украинского добровольца президент Владимир Зеленский подписал указ № 97/2021, которым наградил государственными наградами тех, кто проявил личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно указу, орденом "За мужество" III степени отмечены 67 добровольцев, из которых 64 - посмертно. Среди награжденных - члены Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН. Также отмечены члены батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов", Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот", Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сечь".

"Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокорности для всей Украины", - сказал глава государства.

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Текст указа президента Цензор.НЕТ публикует на языке оригинала:

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю:

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АНДРЄЄВА Сергія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

АРХІПОВА Василя Васильовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";

АТАМАНЧУКА Андрія Вікторовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";

АТАМАНЧУКА Романа Віталійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

АФАНАСЬЄВА Дмитра Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН;

БЕЛЕНЦЯ Андрія Анатолійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

БОДЯКА Андрія Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ВЕЛИЧКА Володимира Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ВИШНЕВСЬКОГО Олега Анатолійовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";

ВОЛОВИКА Всеволода Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ВОЛОЩУКА Михайла Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ВОРОШИЛА Євгенія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

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ГАРКАВЕНКА Євгена Миколайовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";

ГОЛУБЄВА Олександра Володимировича - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";

ГОРБЕНКА Святослава Сергійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ГОРЯЧЕВСЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ";

ДОВГОГО Костянтина Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ДУТЧАКА Юрія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ДЯЧЕНКА Олександра Юрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ЗЕБІНА Едуарда Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ІВАНИКА Володимира Васильовича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;

КІРЕЄВА Антона Аркадійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

КОВАЛИШИНА Олега Ярославовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";

КОЗЛОВА Миколу Володимировича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";

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КОЛЄСНІКОВА Дмитра Вадимовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

КОПИЛОВА Сергія Миколайовича - добровольця окремого диверсійно-розвідувального підрозділу "Патріот";

КОСТЮКА Євгена Віталійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

КРАВЧЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

КРИВИЧА Андрія Андрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ЛАВКАЯ Василя Васильовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ЛИТОВЧЕНКА В’ячеслава Григоровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ЛОМЕЯ Дмитра Вікторовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ЛОСЯ Романа Миколайовича (посмертно) - добровольця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Чернігів";

ЛУЦІВА Андрія Зеноновича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;

МАЛОЛІТНОГО Олександра Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

МАРТИНОВА Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

МИРОШНИЧЕНКА Олексія Костянтиновича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";

МІРОШНИЧЕНКА Меружа Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ПАЛЬГУЄВА Олександра Сергійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

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ПЕТРОСЯНА Оганеса Арутюновича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";

ПЕТРУШОВА Олександра Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ПІНЧУКА Олексія Леонідовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ПУГАЧОВА Олега Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН;

РАЙХЕРТА Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

РЯБЕНКА Дениса Володимировича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";

САЄНКА Дмитра Олександровича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;

СЕМАНИШИНА Григорія Петровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

СЕМЕРЯКА Ярослава Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

СІРЧЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН;

СМОЛІНСЬКОГО Леоніда Денисовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

СТАНІСЛАВЕНКА Михайла Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

СТАТІЯ Володимира Михайловича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

СТЕФАНОВИЧА Віктора Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

СТЕФУРАКА Степана Степановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

СУМСЬКОГО Дмитра Михайловича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

СУСЛА Михайла Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН;

СУХОВОГО Сергія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

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ТАРАСЮКА Олега Андрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ТКАЧЕНКА Сергія Вікторовича - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";

ФЕДЧИШИНА Анатолія Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ФЛЕРКА Миколу Олексійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ЧИРЦОВА Олександра Семеновича (посмертно) - добровольця Окремої добровольчої роти "Карпатська Січ";

ШЕЛУДЬКА Володимира Олександровича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;

ШЕМУРОВСЬКОГО Владислава Віталійовича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;

ШЕПТИЦЬКОГО Ігоря Олексійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ШИЛОВА Сергія Васильовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ЮРГУ Андрія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН.