Рада может проголосовать во втором чтении за отмену сезонного перевода часов 19 марта, - Пидласа
Верховная Рада сможет 19 марта рассмотреть во втором чтении законопроект относительно отмены перехода на летнее и зимнее время в Украине (№4201).
Такое мнение выразила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду. Это значит, что уже в пятницу мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента", – отметила Пидласа.
Как сообщалось, Верховная Рада 3 марта поддержала законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине. В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".
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за освещение?
Сейчас 10 светодиодных ламп потребляют меньше чем одна лампочка " советского Ильича".
Нет никакого смысла в переходе с зимнего на летний..
вам бы почитать что ни будь про часовой пояс Украины..
это Летвин когда то хотел оставить на летнем - московском времени..
в поданном законе писали о Зимнем времени..
Мене влаштовує тільки літній час. Ми не в середньовіччі щоб по сонцю тільки жити.
У Києві по літньому часу комфортно.Взимку світловий день був би з 09-00 до 17-00, влітку з 05-00 до 22-00.Хто проти???!!
А за зимовим????!!! О 16-00 вже темрява, на сході взагалі о 15-30.
На сході взагалі опа. Пів року в жопі і темряві сидимо чекаємо на літній час.
Тут вигода тільки олігархам від енергетики будемо за світло більше платити.
Нам комфортніше на літньому часі, а що у кацапів мені однаково все одно)
Можно принять закон и не переходить в следующий перевод часов.
Бачте вам сонечко буде о пів на четверту ранку влітку спати заважати на Донбасі.
А нічого, що за літнього часу взимку в Чопі о 10 ранку ще темно буде?
Саме зимовий час - наш поясний. За ним полудень о 12 годині в Києві, о 11:30 в Луганську і о 12:30 на Закарпатті. Це оптимально.
До того ж ЄС теж з 2022 року не буде більше переводити годинник. Так що аргумент про синхронізацію з ********** - не дуже.
А хочете вставати о 6 ранку з сонечком цілий рік - гайда до мене в Африку.
Але переважна більшість населення України живе східніше, і реально страждатиме від зимового часу.Особливо на сході.
Якось по кастрацки це
обычнопривыкли? почему толпа народа за кучу бабла во время войны занимается хз чем?
Нам комфортніше на літньому часі, а що у кацапів мені однаково все одно)
Але народ лінивий да й не усі знали про них(
Начало работы на предприятиях устанавливают сами предприятия при ежегодном голосовании по коллективному договору предприятия с коллективом. Туда и выносите Ваше предложение. Если Вы докажете его необходимость, оно будет принято большинством голосов.
Просто встановлення літного часу (UTC+3) назавжди без повернення до зимового (географічного, UTC+2) дає ефект лише у перший рік. На наступний рік, всі, кому не подобається вставати раніше весною, літом і восени перепишуть початок своєї роботи на +1 годину, і економії знову не буде.
Коли літній час встановлюється тимчасово, тобто на більш світлу пору року, тоді більшість людей сприймає це як тимчасову необхідність, і підприємства (організації) не переписуть графіки роботи на +1 годину весною, бо восени доведеться переписувати їх знову на -1 годину.
Малюнок зробленно для підрахунку затрат часу на штучне освітлення.
Видно, що більш ранній початок діяльності дає ефект економії, виходячи з періоду активності людини (16 годин), початку активності і довготи дня (8, 12 або 16 годин).
https://picua.org/images/2021/03/10/b94d2d80f9699985ad0221d634dc7a51.jpg
До речі, у проекті нового закону немає аргументації, чому саме пропонується ліквідувати сезонні переходи (перевод стрілки). Це не просте питання питання, державного значення.
Я хочу знати, чому багаті країни використувають сезонні переходи для економії е/енергії, а небагата Україна хоче від цього відмовитися.
Настала эра дилетантов, которые способны думать только о схемах распила бюджета.
Отож, через «зимовий час» сонячна енергетика буде використовуватися менш раціонально. І, нажаль, ця проблема ляже на плечі споживача, а не виробника.
Справа в тому, що «зеленим» байдуже, що їх енергія зайва. За законом 2020 того року, коли «зелені» генерують зайве, держава купує у них «відмову від генерації» по тій же ціні, що генерацію.
Тому при переході на «зимовий час» більше сонячної енергії буде просто зливатися в унітаз. Але її вартість буде виплачуватися, а отже закладатися в платіжки для споживачів. Тобто, перехід на «зимовий час» підніме вартість енергії для споживача, я вже мовчу про об'єм її споживання. Адже у випадку переходу на зимовий час всі вечори, всього року будуть темні, треба буде включати світло - на вулицях і в будинках. Зате, як добре буде для Ахметова…і для Росії, яка буде нам штовхати для ТЕС вугілля з ОРДЛО.
Якщо тему часу розглядати в призмі державного інтересу, то Україна найбільше виграє, коли все залишити, як є. Я особисто за «літній час». Проте, об'єктивно перевід годинника в Україні не лише збалансовує сонячні цикли зими і літа, а також сонячні цикли Заходу і Сходу України. Адже, зверніть увагу, у нас країна розтягнута на три меридіани, є ціла година різниці сходу і заходу сонця між Ужгородом і Харковом. І відповідно, якщо Ужгороду підходить «зимовий» час, то Харкову він надзвичайно не підходить, виключно - «літній», Києву ідеальний теж «літній».
Отже, якщо вже прибирати перехід, то краще вибрати літній час. На більшості території України літній час буде комфортний і зимою. Не буде вранці темно. Світати о 8 ранку в грудні-січні буде майже по всій території України, за виключенням Ужгорода-Львова. І головна проблема західної України «діти-в-школу-ідуть в темноті» вирішується дуже просто - перенесенням занять на 9 годину. Так вже давно живе Франція, де сонце в найкоротші дні сходить близько 9-тої.
Гірше собі, зате на зло Москві
А тепер про головний убійний аргумент агітаторів за зимовий час. Вони кричать, що якщо ми перейдемо на літній час, то у нас буде той же час, що у Москви. Мені здається, нам важливіше просто віддалятися від Москви, щоб навіть і не знати, який у них час. І точно не спиратися на вибір Москви, коли робимо вибір самі.
Зауважу, так прикро вийшло, що ми з РФ знаходимося на одній планеті Земля і саме між 30 і 40 меридіаном, де розташована Москва, також розташовано 60 відсотків території України і 70 відсотків населення…Тому це логічно, що схід-захід сонця у нас плюс-мінус в один і той самий час. Отож, і час може бути однаковим.
Чому тоді ще діди-прадіди пам'ятають, що у нас з Москвою завжди була година різниці?
Поясню, чому. Причина в свідомості імперської ВИЩОСТІ і колоніальному приниженні.
Справа в тому, що Москва дбала, щоб відрізнятися в кращу сторону від колоній. І це був привілей життя в центрі Імперії - довжина світлового для життєдіяльності. Зимовий час в Москві був майже український літній. Сонце в зеніті в Москві було не о полудні, як в Києві, а о 12.40 за зимовим часом, а після того, як почали переводити годинник влітку, сонце в зеніті над Москвою було о 13.30.
Тому, коли Росія перевела всю країну на зимовий час (для «рашки» зимовий зручніше, бо пів країни біля полярного кола), сама Москва та все навколо по-суті залишилися жити за нашим літнім часом. Елітний Санкт-Петербург взагалі має істинний полудень після 13 (як у нас Київ за літнім часом). Отож, "зимовий час" в Росії для елітних регіонів - особливий, елітний, відповідає нашому літньому.
Тому, коли ми вибираємо літній час, то наші годинники збігаються з московським.
Ну і що? Чи ми і далі бидло, а вони еліта?
Важливо, щоб у нас жилося краще, ніж в Москві. І впевнена, що суспільство не пробачить ЗЕ перехід на зимовий час.
І, як підсумок: якщо Україна вибере не літній час за аналогією з країнами Євросоюзу, а зимовий, як північно-полярна Росія, то це буде аналогічно втраті ще одного Криму. Адже, з анексією Криму ми втратили також багато сонця у нашому житті, а з переходом на «зимовий час» втратимо ще більше.
спать побольше.
Я думаю, що це все, на що вони спромоглися і чекати вже більше немає чого.