Через несколько дней лишатся гражданства Украины преследуемые Россией ветераны АТО, которым дал гражданство Зеленский своим первым указом в 2019 году. ДОКУМЕНТ
Через несколько дней автоматически лишатся гражданства Украины те ветераны АТО, преследуемые Россией лица, которым дал гражданство Украины своим первым указом новоизбранный президент Владимир Зеленский в 2019 году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook журналист, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.
По его словам, все дело в том, что им вместо паспорта выдали временное удостоверение гражданина, срок действия которого истекает через 2 года.
"Условие выдачи им постоянного паспорта — отказ от гражданства РФ по... РОССИЙСКИМ ЗАКОНАМ. Но Россия никогда не выпустит этих людей из своего гражданства, поскольку заводит дела и преследует их за то, что они — за Украину, именно как "граждан РФ".
Такая безвыходная ситуация, в которую наше государство поставило СВОИХ собственных граждан, потому что Офис Президента Украины и Верховная Рада просто не нашли за эти 2 года времени (3 минуты), чтобы проголосовать вот этот листок — уточнение к закону.
Владимир Александрович, это то, с чем я вас не поздравляю. Будет большой и главное — устроенный вашим ближайшим окружением — скандал. О нем я вас неоднократно предупреждал, но вы упорно не слышите. Ок, это ваше право", - написал журналист.
Пожалуйста, подождите...
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То що ж їм дав "молодець"?
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №329/2019
Питання громадянства України
Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 9, 22 Закону України «Про громадянство України» постановляю:
1. Прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України:
АХМАДІ КОЛАРІДЖАНІ Аболфазла, 1983 року народження, уродженця Ісламської Республіки Іран, який проживає у місті Києві;
КОСТІКОВА Олександра Сергійовича, 1997 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у Донецькій області;
САМЕД-ЗАДЕ Еміна Іззата огли, 1990 року народження, уродженця Азербайджанської Республіки, який проживає у місті Києві;
ТОЙГОНБАЄВА Зіятдінбека Курманбековича, 1974 року народження, уродженця Киргизької Республіки, який проживає у місті Києві.
2. Прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, АЛЬТУНСІ Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, який проживає у місті Одесі.
3.Внести до Указу Президента України від 26 липня 2017 року № 196 «Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб» зміну, виключивши положення щодо втрати СААКАШВІЛІ Міхеілом громадянства України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
28 травня 2019 року
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №526/2019
Про прийняття до громадянства України
Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статті 9 Закону України «Про громадянство України» постановляю:
1. Прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України:
АЛЄКСЄЄВИЧА Сергія Івановича, (персональні дані);
ГІБАДУЛІНА Станіслава Іосіфа, (персональні дані);
ГНОЄВОГО Сергія Володимировича, (персональні дані);
КАНДЕЛАКІ Нугзара, (персональні дані);
КОВНІРЕНКА Андрія Петровича, (персональні дані);
МАКЄЄВА Нікіту Вікторовича, (персональні дані);
ПРОХОРОВА Дениса Олександровича, (персональні дані).
2. Прийняти до громадянства України як осіб, які мають визначні заслуги перед Україною:
СІВОХІНА Олексія Сергійовича, (персональні дані);
ФОМІНА Дмитра Олексійовича, (персональні дані).
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
18 липня 2019 року