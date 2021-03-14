Через несколько дней лишатся гражданства Украины преследуемые Россией ветераны АТО, которым дал гражданство Зеленский своим первым указом в 2019 году. ДОКУМЕНТ

Через несколько дней автоматически лишатся гражданства Украины те ветераны АТО, преследуемые Россией лица, которым дал гражданство Украины своим первым указом новоизбранный президент Владимир Зеленский в 2019 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook журналист, заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

По его словам, все дело в том, что им вместо паспорта выдали временное удостоверение гражданина, срок действия которого истекает через 2 года.

"Условие выдачи им постоянного паспорта — отказ от гражданства РФ по... РОССИЙСКИМ ЗАКОНАМ. Но Россия никогда не выпустит этих людей из своего гражданства, поскольку заводит дела и преследует их за то, что они — за Украину, именно как "граждан РФ".

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Такая безвыходная ситуация, в которую наше государство поставило СВОИХ собственных граждан, потому что Офис Президента Украины и Верховная Рада просто не нашли за эти 2 года времени (3 минуты), чтобы проголосовать вот этот листок — уточнение к закону.

Владимир Александрович, это то, с чем я вас не поздравляю. Будет большой и главное — устроенный вашим ближайшим окружением — скандал. О нем я вас неоднократно предупреждал, но вы упорно не слышите. Ок, это ваше право", - написал журналист.

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