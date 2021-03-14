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Washington Post о том, почему Байден не звонит Зеленскому: Он должен порвать с Коломойским и поддержать уголовное обвинение

Washington Post о том, почему Байден не звонит Зеленскому: Он должен порвать с Коломойским и поддержать уголовное обвинение

Условием дальнейшего сотрудничества администрации президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским является полный рызрыв отношений последнего с его давним партнером олигархом Игорем Коломойским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в редакционной статье авторитетного американского издания Washington Post.

В материале, в частности, отмечается, что упрезидента Зеленского до сих пор не было телефонного разговора с Байденом. Новая администрация США пытается побудить Зеленского преодолеть эндемическую коррупцию в Украине - то, что жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения независимости от России.

В статье WP говорится, что Зеленский, бывший актер и политический неофит, был избран в 2019 году, обещая бороться с олигархами, нечистыми на руку судьями и мафиозными сетями, которые преследовали Украину с момента получения ею независимости от Советского Союза. Но в прошлом году он отступил от своих слов, уволив реформаторов в своем правительстве и руководителя НБУ.

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Откат в реформах привел к остановке финансирования со стороны Международного валютного фонда по кредитному соглашению на $ 5 млрд, без которой Украина, возможно, не сможет осуществить выплаты в этом году.

Это также обеспокоило сторонников Киева в Соединенных Штатах, которые остаются важнейшим союзником Украины. Военная помощь США помогла сдерживать дальнейшую агрессию против Украины со стороны России, которая аннексировала Крым и до сих пор контролирует часть Востока Украины.

Администрация Байдена, который был решительным сторонником независимости Украины на посту вице-президента, восстанавливает прореформаторскую политику. В телефонном звонке министру иностранных дел Зеленского в прошлом месяце государственный секретарь Энтони Блинкен "подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и внедрения верховенства права и экономических реформ", - напоминает газета.

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На прошлой неделе администрация ввела санкции против Коломойского из-за коррупции, отправив однозначный сигнал о своих ожиданиях, пишут в Washington Post.

В издании отмечают, что меры, которые провел украинский президент, недостаточны.

"Офис Зеленского опубликовал заявление в ответ на санкции США, в котором говорится, что "Украина благодарна всем своим партнерам за поддержку "в "битве с олигархами". Но президент должен проявить большую преданность этой борьбе. Ему следует настаивать на судебных реформах, восстановить независимость центрального банка и исключить любые шаги по ослаблению Национального антикоррупционного бюро", - говорится в статье.

"Он должен однозначно порвать с Коломойским и  ", - отмечает издание. Партнерство с администрацией Байдена может решающим образом содействовать Украине в попытке освободиться от России и присоединиться к демократическому Западу, - резюмируют в Washington Post.

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Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20260) Коломойский Игорь (1791)


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Топ комментарии
+69
Хе-хе-хе...))) лялька без руки ляльковода в дупі просто кусок брудної ганчірки...
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14.03.2021 14:39
+61
Потрапив Віслючрк між молотом і ковадлом !!!Запасаємось попкорном !!)))
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14.03.2021 14:48
+58
Байден - порохобот.
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14.03.2021 14:44
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Плоско и примитивно, дуркеша. Ты истинный зебилоид)))
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15.03.2021 11:11 Ответить
прекрасное самовнушение ты само себе лишь о себе написало: "лоско и примитивно, дуркеша. Ты истинный зебилоид)))"
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15.03.2021 11:14 Ответить
15 число наступило, лысая гадалка Гордон уже скачет на бутылке?
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15.03.2021 13:12 Ответить
Самолайкер визуализирует
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15.03.2021 14:57 Ответить
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