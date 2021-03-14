Новый локдаун в Италии: В половине регионов страны завтра закроются магазины, рестораны и школы

В связи с обострением ситуации с пандемией коронавируса с понедельника, 15 марта, в половине из 20 регионов Италии, в частности городах Рим, Милан и Венеция, введут новые ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, мероприятия будут действовать до 6 апреля, согласно указу Кабинета министров страны во главе с премьер-министром Италии Марио Драги.

В регионах, определенных красными зонами, люди не смогут покидать свои дома, кроме поездок для работы или из-за ухудшения здоровья, все торговые заведения не первой необходимости будут закрыты.

В оранжевых зонах людям будет запрещено выезжать из своего города и своего региона - за исключением работы или состояния здоровья, а бары и рестораны смогут осуществлять только доставку.

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Кроме того, в пасхальные выходные (с 3 по 5 апреля) вся страна будет считаться красной зоной, везде будет введен национальный локдаун.

Глава правительства Италии Марио Драги заявил, что новые мероприятия по сдерживанию пандемии коронавируса "необходимы", поскольку "к сожалению, мы сталкиваемся с новой волной заболевания" ровно через год после первого локдауна в Италии в начале пандемии.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 14 марта зафиксировали 120057634 случая заражения коронавирусом. В частности выявлено 2659836 летальных случаев, выздоровели 96589364 человека.

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