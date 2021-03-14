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Новости Коронавирус и карантин
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Новый локдаун в Италии: В половине регионов страны завтра закроются магазины, рестораны и школы

Новый локдаун в Италии: В половине регионов страны завтра закроются магазины, рестораны и школы

В связи с обострением ситуации с пандемией коронавируса с понедельника, 15 марта, в половине из 20 регионов Италии, в частности городах Рим, Милан и Венеция, введут новые ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, мероприятия будут действовать до 6 апреля, согласно указу Кабинета министров страны во главе с премьер-министром Италии Марио Драги.

В регионах, определенных красными зонами, люди не смогут покидать свои дома, кроме поездок для работы или из-за ухудшения здоровья, все торговые заведения не первой необходимости будут закрыты.

В оранжевых зонах людям будет запрещено выезжать из своего города и своего региона - за исключением работы или состояния здоровья, а бары и рестораны смогут осуществлять только доставку.

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Кроме того, в пасхальные выходные (с 3 по 5 апреля) вся страна будет считаться красной зоной, везде будет введен национальный локдаун.

Глава правительства Италии Марио Драги заявил, что новые мероприятия по сдерживанию пандемии коронавируса "необходимы", поскольку "к сожалению, мы сталкиваемся с новой волной заболевания" ровно через год после первого локдауна в Италии в начале пандемии.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 14 марта зафиксировали 120057634 случая заражения коронавирусом. В частности выявлено 2659836 летальных случаев, выздоровели 96589364 человека.

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Автор: 

Италия (1640) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+8
а шо ты хотел, если им Супрун развалила всю итальянскую медицину.

и испанцам тоже,

и даже америкосам.
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14.03.2021 15:14
+8
В Італії,Іспанії і тд і так все жорстко.Як в них можуть збільшуватись хворі?
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14.03.2021 15:18
+7
Да, кацапы давно собираются фанерный Колизей штурмом брать. Фанерного Рейхстага им явно мало.
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14.03.2021 15:21
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Страница 2 из 2
Звісно важливе. Але мені не хотілося б щоб хтось з моїх знайомихчи незнайомих прийшов до мене, заразив, я склеїв би ласти, а йому жити з почуттям провини. А ще гірше, якби з моєї вини хтось помер.
Тому вакцинація для мене - це свідомий вибір не лише з егоїстичних міркувань.
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15.03.2021 00:06 Ответить
Тобто, як я можу робити висновки - для Вас не важливе не Ваше життя, а тим більше Ваших друзів чи знайомих. Чи я таки жорстоко помиляюся? Чи ні?
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15.03.2021 00:19 Ответить
Вакцини, що вбивають або калічать людей не проходять іспити.
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15.03.2021 00:02 Ответить
Та невже? Вам приклади привести, чи самі нагуглите? Ви хоч нісенитниці не несіть. Всім відома побочка від навіть задавна застосованих вакцин. Ну що ж Ви так блефуєте. Не треба так одразу вабанк йти.
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15.03.2021 00:13 Ответить
В довакцинну еру в США за рік від кору помирало близько 500 дітей. Хто платив компенсацію їх батькам?
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15.03.2021 00:57 Ответить
Звісно ніхто. А кому можна претензії виставляти? Хворобі? Так само можна претензії виставляти природньому катаклізму. Але, якщо Ви власне кажете - я готовий вилікувати Вашу дитину і даю гарантії, але це буде коштувати таких-то грошей, то тим самим Ви вже вступаєте юридично в ділові відношення стосовно надання послуги лікування з певними результатами. І згідно до домовленності Ви берете на себе ризики та забовʼязання. Ні?
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15.03.2021 01:10 Ответить
Є два шляхи одержання компенсацій - застрахуватися самому або вимагати у виробника вакцин. Як поступить виробник у другому випадку? - Він застрахує ризик екон. втрат (судові витрати плюс власне компенсація) і закладе їх вціну вакцин. Буде одна вакцина коштувати 100-150 долларів. Просто мрія для всіх антиваксерів.
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15.03.2021 01:19 Ответить
Тобто, як я розумію, щодо вакцини ніхто ні за що не відповідає? Дякую. Тепер все зрозуміло. Таки я був правий - кожен сам вирішує за своє життя. І таки я ще раз переконався в тому, що таки для себе вірний зробив вибір - не вакціонуватися жодною з вакцин. І, вважаю, що це єдино вірний вибір враховуючи те що 365 днів щонайменше ми жили буз усіляких вакцин взагалі та вижили. Ось і вся відповідь. Якщо я вижив 365 днів, то хто мені може заперечити в тому, що я так само проживу ще 365 днів, а потім ще, а потім ще. Рівно як мені ніхто не дасть гарантії, що після вакцінації я проживу хоча б день.
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15.03.2021 01:31 Ответить
А 27 тисяч українців ці 365 днів не пережили. Проте, в котрий рас пересвідчуюся, що антиваксери - просто трусливі егоїсти. Вони роздувають до небес небезпеки від вакцин, хоча померти від них ймовірність менша, ніж захлинутися на смерть, випиваючи склянку води. До речі, а чому б Вам не започаткувати рух проти споживання води? Вам же ніхто не компенсує смерть в цьому випадку?
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15.03.2021 07:36 Ответить
А навіщо. В данному випадку я йду добровільно на ризик пити воду. Мені жодний з владних керманичей за допомогою ЗМІ не нагнетає типу - пийте воду, пийте воду, бо без неї загнетесь. І, до речі, я сам обираю яку воду пити, а не ту що закупила країна і привезли. І 27 тис. так - не пережили. Такм ми ще не знаємо скільки з 38 млн. не переживе вакцінацію. І особисто мені це взнавати не хочеться.
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15.03.2021 12:23 Ответить
Ну, про Вас не буду казати, а більшість українців таки обирає - дешеву воду з водогону, трохи дорожчу кип"ячену чи більш дорогу бутильовану. Але попри все, якщо подавитися, то навіть виробник бутильованої не відшкодує шкоди.
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15.03.2021 13:53 Ответить
Ну по-перше, виробнике выдшкодує шкоду, якщо буде доведено, що його вода нанесла шкоду здоровʼю споживача. По-друге право вибору виробника таки залишается за споживачем. Щодо подавиться, то це вже форс мажорний випадок і ніяким чином не відноситься до якості води. До того ж споживати воду це природня потреба людини. Вакцінація ж в свою чергу не належить до природніх потреб людини. Навіть більше - вона робить штучне втручання в природні механізми організму людини.
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15.03.2021 14:04 Ответить
Для мене мрія в тому, що на туфту я не витрачу а ні копійчини. Так шо най Вам щастить. Коліться всім чим завгодно. Хоч морфієм, хоч ціаністим калієм. Нвй щастить.
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15.03.2021 01:35 Ответить
Ну і ще одне. Як би це цінічно не звучало, але 500 дітей на рік відносно Штатів 1890 року де жило 62 979 766 людей це 0,0008% населення Штатів на той момент. Це багатий відсоток чи малий? Хто зна. Цікаво б було порівняти ці данні з смертністю на той час дітей від інших причин. До речі. Вважаю дуже некорективм вирахування відсотка смертності від ковід до тих що ним заразилися. Це не вірно. Треба вираховувати до загальної чисельності населення. Правда в такому випадку цифри будуть не такі жахливі. Ну то вже таке...
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15.03.2021 02:15 Ответить
Порядка 500 дітей помирало від кору в США ще 1962 році. Це покоління ще живе. Можете порахувати і порівняти з іншими причинами смертей.
До загальної кількості населення кількість смертей від ковіду будуть співвідносити для визначення смертності від ковіду після закінчення епідемії. А для визначення поточної летальності слід співвідносити кількість померлих до суми померлих та одужавших (тобто для тих, у кого результат зараження достеменно відомий).
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15.03.2021 07:24 Ответить
А взагалі я поки що буду спостерігати за Вами, якщо Ви не заперечуєте. І буду дуже вдячний Вам, ящо Ви оприлюдните новину, що власне Ви вакціонувалися. Баджано, щоб ще і вказали чим. Дуже цікаво буде спостерігати ефект. Бо все це вновину. Тому й цікаво. Не ображайтеся. Просто за експериметом завжди цікаво спостерігати.
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14.03.2021 23:40 Ответить
Наберіться терпіння. З тими темпами вакцинації, що у нас це десь влітку буде.
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15.03.2021 00:03 Ответить
Я взагалі вважаю, що така вакцинація вже втратила будь який сенс.
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15.03.2021 00:06 Ответить
А щодо Вас я буду сама терпеливість. Тільки і Ви, будьте ласкаві, періодично оприлюднюйте інфу шодо Вашого щеплення та подальшого перебігу подій. Буду ну просто дуже вдячний.
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15.03.2021 00:15 Ответить
Скільки імунитет від оспи після щеплення і скільки після щеплення від ковід чи грипу?
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14.03.2021 22:31 Ответить
Від грипу пожиттєвий іммунітет. Але тільки проти того штаму, від якого було щеплення. Ша жаль, вірус грипу швидко мутує (особливо А).
Від ковіду для різних вакцин називають різні цифри, але поки що вважають, що 6 місяців. В ізраїлі паспорт вакцинованого має такий термін дії від дати вакцинації.
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14.03.2021 22:39 Ответить
Ключове в Вашому висловлюванні ВВАЖАЮТЬ. Вважати можна що завгодно. Але далеко не факт що так воно є.
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14.03.2021 22:53 Ответить
Просо мені ліньки лазити по інструкціям до всиіх вакцин.
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15.03.2021 00:40 Ответить
А що власне змінить те що Ви мені наведете інструкцію? Там все одно не будуть ніяким чином фігурувати результати випробуваннь.
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15.03.2021 00:51 Ответить
корисну інформацію можна не тільки в інструкціях шукати.
Наприклад
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/scotland_firstvaccinedata_preprint.pdf Effectiveness of first dose of COVID-19 vaccines against hospital admissions in Scotland: national prospective cohort study of 5.4 million people
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15.03.2021 01:12 Ответить
Ось Ви на стільки не поважаєте Ваших опонентів? Ось чесно визнайте. Я не англомовна людина. Не знаю досконало англійську Посипаю голову попілом. НУ НЕ ЗНАЮ Я АНГЛІЙСЬКОЇ. Нашо Ви мене кожного разу посилаєте до ггугл перекладача? Я не вивчу ось прямо тут і зараз англійську. Як би не намагався. Могли б перекласти, та дати під цим посилання на оригінал. Мені немає бажання перекладати все це під наданим Вами "Ефективність першої дози вакцин проти COVID-19 проти госпіталізації в Шотландії: національне проспективне когортне дослідження 5,4 мільйона людей..." Згляньтеся на недолугих розумом.
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15.03.2021 01:19 Ответить
Запропонуйте кому не будь за копійку це перекласти. Якщо Ви вважаєте, що за копійку можна за півроку вакцину розробити, то 21 сторінку перекласти і подавно.
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15.03.2021 07:47 Ответить
Я простіше зроблю. Я цей документ, що Ви опубліковали посилання, взагалі до уваги брати не буду. Бо іншим разм Ви мені ще якийсь документ запропонуєте почитати, але вже наприклад на суахілі. А чому б ні. З Вас станеться.
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15.03.2021 12:47 Ответить
Яке непоправне горе!
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15.03.2021 13:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/95229 В Європейських країнах все жорстко.Чому ж там так стрімко збільшується кількість інфікованих?
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14.03.2021 15:31 Ответить
https://censor.net/ua/news/3243564/brytanskyyi_shtam_covid19_ne_tilky_zaraznishyyi_a_yi_smertelnishyyi_za_inshi_djonson

https://censor.net/ua/news/3252325/**********************************************************
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14.03.2021 15:52 Ответить
https://censor.net/ua/user/95229 Я це читав.Чому він масово розповсюджується там? Чому наприклад у китайців все тихо,вони ж літають по всьому світі?
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14.03.2021 15:56 Ответить
В Китаї за ніс, висунутий над маскою від перехожих або поліцейського кіздюлей можна відгрести. А у нас в метро таких 20-30%. А формально і там і там масочний режим.
Не вірю в силу слова я, а вірю в силу *іздюлєй! (с)
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14.03.2021 16:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/95229 В Італії також все жорстко.Літаки з Китаю літають,як вони можуть мільярд людей проконтролювати? Тести також не точні,сьогодні тест показав негативні результати,завтра позитивні.В літаках також маски скидають і на підприємствах також.
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14.03.2021 17:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/472605 пише "https://censor.net/ru/user/472605" А уряд Італії оголощує з понеділка локдаун. Мабуть, раніше було нетак вже і жорстко, як декому здається.
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14.03.2021 18:58 Ответить
https://censor.net/ua/user/95229 В них не жорстко,фактично як в нас локдаун.В локдаун,як нацистська комендантська година.Людей фактично в домашні тюрми посадили,а вже рік пройшов.
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14.03.2021 19:37 Ответить
Поки ступінь вакцинації низький, маски, обмеження та своєчасне тестування - то весь арсенал для боротьби з ковідом.
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14.03.2021 19:47 Ответить
https://censor.net/ua/user/95229 А ліків що не буде? Чому за ліки ніхто не говорить? Чехам і іншим чомусь не допомогла одна маска,вже по дві одягали.
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14.03.2021 19:53 Ответить
Золоті слова та вельмиразумне зауваження.
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14.03.2021 21:16 Ответить
Були новини про ліки. Хочете записатися на їх випробування?
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14.03.2021 21:19 Ответить
А в чому полягає різниця між випробуванням вакцини та випробуванням ліків? Тільки в тому, що ліки будуть випробувать вже на хворій людині. Вакцину ж зараз випробують тотально на всіх.
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14.03.2021 21:22 Ответить
Якщо Вам сказати, ви від жаху спати не зможете - "Исследование фармакокинетических свойств для вакцин не требуется." На антиваксерів це діє, як сітечко для чаю на Елочку-людожерку.
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14.03.2021 21:41 Ответить
О как. Значит в качестве вакцины хоть цианистый калий колоть можно. Этот наверняка вирус уничтожит.
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14.03.2021 21:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/95229 Так я особисто не проти вакцин.Але дуже швидко ці зроблені.І не кажіть за технології.Ту ж термоядерну бомбу також швидко не зробиш,навіть якщо у вас хороші технології.
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14.03.2021 21:48 Ответить
Вакцинація має сенс тільки тоді, коли дає пролонгований позитивний ефект достатній хоча б для того, щоб провакціонувати щонайменше 80 відсотків населення. В будь якому іншому випадку вона безглузда.
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14.03.2021 21:53 Ответить
Вакцини від сказу діють рік-два. І від них не поспішають відмовитися. Від чуми (пентаанатоксин) десь рік захищає, тим не менш, у 80-х нам у військовій частині перед поїздкою на полігон в Казахстан її робили.
Так що є різні варіанти.
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14.03.2021 22:30 Ответить
Як давно Ви від сказу вакціонувалися?
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14.03.2021 22:32 Ответить
Я десь писав, що я вакцинувався від сказу? Давайте посилання на такий пост!
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15.03.2021 00:08 Ответить
Ні, Ви писали - цитую "Вакцини від сказу діють рік-два. І від них не поспішають відмовитися." От нашо Ви це писали?
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15.03.2021 00:17 Ответить
Я це писав щоб показати, що Ваше твердження "Вакцинація має сенс тільки тоді, коли дає пролонгований позитивний ефект достатній хоча б для того, щоб провакціонувати щонайменше 80 відсотків населення. В будь якому іншому випадку вона безглузда."
є помилковим.
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15.03.2021 11:02 Ответить
https://censor.net/ua/user/95229 Завтра піду.
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14.03.2021 21:40 Ответить
Це Ви серьозно? Бо я мабуть щось проґавив. Що, вже таки ліки від ковіду випробують?
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14.03.2021 21:49 Ответить
Ну це ж жарт.Навіть смайлик поставив.
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14.03.2021 21:50 Ответить
Вибачте, підтуплюю "ніпадєцкі".
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14.03.2021 21:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/95229 А в глухих провінціях там точно контролю немає.як в мегаполісах,але людей все одно там дуже багато проживає.
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14.03.2021 17:29 Ответить
Подивіться на Тайвань, Сингапур, Гонконг. Там захворюваність та смертність низькі. Бо відразу всі наділи маски и жорстко цього дотримувалися. Там багаторічна культура носіння масок. В тому жаркому і вологому кліматі інфекції не рідкість і люди з часом виробили методи їх стримування.
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14.03.2021 19:45 Ответить
https://censor.net/ua/user/95229 А в Чехії по дві одразу надягають і не допомагає.Ви записалися на вакцинацію,чи ні?
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14.03.2021 19:47 Ответить
Ви вже питали. Так, записався.
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14.03.2021 21:21 Ответить
Ну во-первых практически ВСЕ Китайцы курят еще со школы , а во-вторых там маска на подбородке - моментальные пи-ны от полиции ....
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14.03.2021 17:46 Ответить
https://censor.net/ru/user/457918 Та в нас також курять.І поліція всюди не може перевірити.Там ж більше мільярда проживає.Хто там села і селища контролює.Там ж поліції фактично немає.
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14.03.2021 17:50 Ответить
Так від чого ховаються - від вірусу чи поліції? Рік спостерігаємо - переважно від поліції.
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14.03.2021 20:00 Ответить
В Італії підлога країни на локдауні - а тут все одно безмасочники, у яких "фейковая пандемия" або "здоровье окружающих и в гудок не вперлось".
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14.03.2021 15:24 Ответить
Що Ви до біса верзете, яка нахрін підлога країни?
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14.03.2021 15:39 Ответить
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14.03.2021 15:42 Ответить
Що це ви не впізнали міколу янавіча азірова?
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14.03.2021 15:44 Ответить
Я кажу - підлога Італії зачинилася, щоб не вболівати ковідом, навіть не дивлячись на борошна локдауні.
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14.03.2021 15:45 Ответить
Підлога Італії цілуються при зустрічі та тусуються по двадцять чоловік за одним столом у барі.
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14.03.2021 17:56 Ответить
І обов'язково єлєна-італєна за тим столом... XD
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14.03.2021 18:35 Ответить
Серйозно, я дивилась відео з округу Венето, де дві дівчини років 19-20 підходять до столу з друзями, з кожним з десяти цілуються двічі, всі без масок. Потім підходять ще хлопці і так само по кругу з усіма цілуються. Це було десь місяць тому, коли в Італії вже всі дуже розслабились та почалися весняні тусовки.
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14.03.2021 18:53 Ответить
Новий локдаун в Італії: у половині регіонів країни завтра закриються магазини, ресторани та школи - Цензор.НЕТ 2777
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14.03.2021 15:41 Ответить
А що там зі старим трапилось,що новий треба?
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14.03.2021 15:46 Ответить
Вот в этой бы статье вполне уместно было бы упомянуть, а сколько на данный момент итальянцев вакцинировано в стране. Да и вообще на каком этапе у них сейчас находится вакцинация населения. Вот бы и было бы понимание относительно эффективности вакцинации как таковой.
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14.03.2021 20:42 Ответить
На 13 березня в Італії 2 дози одержали 3,26% населення. Що це дало "пониманию относительно эффективности вакцинации как таковой."?
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15.03.2021 00:11 Ответить
Аж нічого, окрім того що вона такими темпами безглузда.
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15.03.2021 00:25 Ответить
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