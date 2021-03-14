Новый локдаун в Италии: В половине регионов страны завтра закроются магазины, рестораны и школы
В связи с обострением ситуации с пандемией коронавируса с понедельника, 15 марта, в половине из 20 регионов Италии, в частности городах Рим, Милан и Венеция, введут новые ограничения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, мероприятия будут действовать до 6 апреля, согласно указу Кабинета министров страны во главе с премьер-министром Италии Марио Драги.
В регионах, определенных красными зонами, люди не смогут покидать свои дома, кроме поездок для работы или из-за ухудшения здоровья, все торговые заведения не первой необходимости будут закрыты.
В оранжевых зонах людям будет запрещено выезжать из своего города и своего региона - за исключением работы или состояния здоровья, а бары и рестораны смогут осуществлять только доставку.
Кроме того, в пасхальные выходные (с 3 по 5 апреля) вся страна будет считаться красной зоной, везде будет введен национальный локдаун.
Глава правительства Италии Марио Драги заявил, что новые мероприятия по сдерживанию пандемии коронавируса "необходимы", поскольку "к сожалению, мы сталкиваемся с новой волной заболевания" ровно через год после первого локдауна в Италии в начале пандемии.
Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 14 марта зафиксировали 120057634 случая заражения коронавирусом. В частности выявлено 2659836 летальных случаев, выздоровели 96589364 человека.
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Тому вакцинація для мене - це свідомий вибір не лише з егоїстичних міркувань.
До загальної кількості населення кількість смертей від ковіду будуть співвідносити для визначення смертності від ковіду після закінчення епідемії. А для визначення поточної летальності слід співвідносити кількість померлих до суми померлих та одужавших (тобто для тих, у кого результат зараження достеменно відомий).
Від ковіду для різних вакцин називають різні цифри, але поки що вважають, що 6 місяців. В ізраїлі паспорт вакцинованого має такий термін дії від дати вакцинації.
Наприклад
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/scotland_firstvaccinedata_preprint.pdf Effectiveness of first dose of COVID-19 vaccines against hospital admissions in Scotland: national prospective cohort study of 5.4 million people
https://censor.net/ua/news/3252325/**********************************************************
Не вірю в силу слова я, а вірю в силу *іздюлєй! (с)
Так що є різні варіанти.
є помилковим.