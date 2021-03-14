Дубинский назвал аферистами и мошенниками инициаторов его свержения с должности руководителя Киевской облорганизации "СН". ВИДЕО

Отстраненный от руководства Киевской областной организации "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский назвал аферистами и мошенниками инициаторов такого решения.

Об этом Дубинский написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевскую областную организацию очень интересует вопрос - кто эти анонимные члены Киевской областной организации партии "Слуга народа", которые якобы обращались к руководству партии о проведении фальшивой конференции? Почему не был уведомлен никто из настоящих членов Киевской областной организации о месте, дате, времени проведения и о том, какие вопросы и кто там будет рассматривать? Но на такие вопросы аферисты и мошенники вряд ли ответят. Так же как и на то, кто из ОП организовывал провокационные митинги перед американским посольством якобы в мою защиту", - пишет Дубинский.

Кроме этого Дубинский опубликовал в соцсети видео некого заседания, на котором кроме него присутсвуют еще три человека.

Он называет это внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа" и утверждает, что в ходе нее якобы были приняты следующие решения:

1) строго осудить мошенническую схему использования аферистами изменений Устава партии, принятых на съезде политической партии "Слуга народа" 13 марта 2021 года и продолжение системных провокаций против главы Киевской областной организации А.Дубинского;

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2) о выражении безусловного доверия главе Киевской областной организации А.Дубинскому;

3) об избрании нового состава политсовета и главы Киевской областной организации. Главой Киевской областной организации избран А.Дубинский. Также избран политсовет организации в том же составе;

3) поручить главе и политсовету Киевской облорганизации предпринять все необходимые законные действия для привлечения к ответственности аферистов и мошенников, которые захватывают партию и подобными действиями дискредитируют как партию, так и президента, который ассоциируется с партией и который окружил себя аферистами и мошенниками.

Кроме этого Дубинский обратился к президенту Владимиру Зеленскому с вопросом: "Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки Киевской областной организации партии "Слуга народа" от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах?".

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