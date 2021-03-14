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Дубинский назвал аферистами и мошенниками инициаторов его свержения с должности руководителя Киевской облорганизации "СН". ВИДЕО

Отстраненный от руководства Киевской областной организации "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский назвал аферистами и мошенниками инициаторов такого решения.

Об этом Дубинский написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевскую областную организацию очень интересует вопрос - кто эти анонимные члены Киевской областной организации партии "Слуга народа", которые якобы обращались к руководству партии о проведении фальшивой конференции? Почему не был уведомлен никто из настоящих членов Киевской областной организации о месте, дате, времени проведения и о том, какие вопросы и кто там будет рассматривать? Но на такие вопросы аферисты и мошенники вряд ли ответят. Так же как и на то, кто из ОП организовывал провокационные митинги перед американским посольством якобы в мою защиту", - пишет Дубинский.

Кроме этого Дубинский опубликовал в соцсети видео некого заседания, на котором кроме него присутсвуют еще три человека.

Он называет это внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа" и утверждает, что в ходе нее якобы были приняты следующие решения:

1) строго осудить мошенническую схему использования аферистами изменений Устава партии, принятых на съезде политической партии "Слуга народа" 13 марта 2021 года и продолжение системных провокаций против главы Киевской областной организации А.Дубинского;

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2) о выражении безусловного доверия главе Киевской областной организации А.Дубинскому;

3) об избрании нового состава политсовета и главы Киевской областной организации. Главой Киевской областной организации избран А.Дубинский. Также избран политсовет организации в том же составе;

3) поручить главе и политсовету Киевской облорганизации предпринять все необходимые законные действия для привлечения к ответственности аферистов и мошенников, которые захватывают партию и подобными действиями дискредитируют как партию, так и президента, который ассоциируется с партией и который окружил себя аферистами и мошенниками.

Кроме этого Дубинский обратился к президенту Владимиру Зеленскому с вопросом: "Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки Киевской областной организации партии "Слуга народа" от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах?".

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Автор: 

Слуга народа (2629) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+49
Дубинский назвал аферистами и мошенниками инициаторов его свержения с должности руководителя Киевской облорганизации "СН" - Цензор.НЕТ 865
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14.03.2021 15:23
+39
Аферист и мошенник Дубинский обвиняет других в аферах и мошенничистве, смешно
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14.03.2021 15:25
+35
щоб не говорила ссучена курва з фамілією дубінський, із його тупого собачого рота виходить тільки ..імно.
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14.03.2021 15:24
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Рюзьгє, путін )(уйло.
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14.03.2021 16:29 Ответить
Саша, жги дальше! Разоблачай всех мошенников и аферистов, желательно с фамилиями. Пиши, а мы посмотрим "кто есть ху" за занавесом и сценой. А то только дразнят: "собачий рот, собачий рот", так порви их всех. Это я конечно размечтался...
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14.03.2021 16:16 Ответить
Пора снять с языка псину бени коломойши, и отправить к такой маме.
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14.03.2021 16:19 Ответить
Сам ты тварь аферист и мошенник, и не хрен это сваливать на других. Давай, дрыскай в Румынию или же к путину.
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14.03.2021 16:29 Ответить
...выглядит не таким уж дерзким как обычно...как дворняжка с поджатым хвостом...да простят меня дворняжки...
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14.03.2021 16:36 Ответить
А, еще говорят, что аферист аферисту глаз не выклюет.
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14.03.2021 16:41 Ответить
Румин Дубінеско, що його перед тим бив, чому чувак такий зашуганий?
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14.03.2021 16:42 Ответить
Дубінський мерзота в квадраті,але ж і СН мерзоти всі в кубі. Банда шулерів,шпанюків,піарщиків,брехунів,шахраїв і крадіїв.
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14.03.2021 16:43 Ответить
аферисты и мошейники ,всегда и во всем видят аферы и мошейничество,они рождены и живут с мозгами аферистов и мошейников и с ихними глазами,творят аферы,занимаясь мошейничеством,считая это "святой истинной"
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14.03.2021 17:00 Ответить
Он знается на вопросе. Тут ему можно верить.
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14.03.2021 17:27 Ответить
Е:му предстоит ещё 3-я серия "хождения по мукам" - совсем исключение из "зеленой" партии. "Брызги слюны" буду побольше.
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14.03.2021 18:12 Ответить
Оказывается,что партия "Слуга народа" состоит из микробов, случайных людей, засланных казачков, аферистов и мошенников, а во главе троянский конь с сюрпризами.) С каждым "изгнанником", все больше и больше открываются тайны "зеленого двора".)
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14.03.2021 18:28 Ответить
аферист и мошенник загавкал про аферистов и мошенников - аксюморон по передасту-дубинеску
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14.03.2021 19:06 Ответить
Дубінський назвав аферистами та шахраями ініціаторів його усунення з посади керівника Київської обласної організації "СН" - Цензор.НЕТ 2359
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14.03.2021 23:48 Ответить
Сподіваюся, що раступне засідання РНБО введе санкції проти румунсько-підданця
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14.03.2021 23:59 Ответить
Які чудові постанови...а піпл хайпує:реформи,зміни,Закони,викриття,погрози.....
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15.03.2021 07:26 Ответить
Не смешно ли. Аферист и мошенник жалуется на аферистов и мошенников.
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15.03.2021 13:42 Ответить
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