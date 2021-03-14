Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 марта, на Михайловской площади в Киеве проходит чествование мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Данное мероприятие организовано "Правым сектором" и Музыкальным батальоном.

Организаторы мероприятия напоминают о том, 14 марта - не случайная дата. Именно в этот день 2014 года прямо с Майдана ушли на подготовку первые добровольцы на базу в Новых Петровцах. После этого они направились на войну, которую развязала Россия на Донбассе.

"Стоит также вспомнить волонтеров, которых также можно поздравить в этот день. Именно благодаря их преданности, добровольческие батальоны получали то, что помогало защищать Украину. На фронт привозили все: от бронежилетов до носков и картофеля", - подчеркивают организаторы акции.

В программе мероприятия: - панихида по украинским добровольцам и всем защитникам, погибшим в российско-украинской войне, чтение стихов поэтессы Зоряны Паламарчук и праздничный концерт с участием ряда исполнителей.















































ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук