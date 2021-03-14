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Новости
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С начала года в Украине сгорели уже около 800 автомобилей, - ГСЧС

С начала года в Украине сгорели уже около 800 автомобилей, - ГСЧС

С начала 2021 года в Украине произошло почти 800 пожаров транспортных средств. Только за 12 марта сгорели девять автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Только за прошедшие сутки горело девять машин", – отметили в ГСЧС.

Спасатели напомнили, что автомобиль должен быть оснащен средствами тушения пожара и аптечкой.

"Запрещено садиться в горящий автомобиль и пытаться завести его. Паркуйтесь так, чтобы не создавать помеху другим транспортным средствам, в частности спецтехнике. Позаботьтесь о парковке авто в безопасном месте, которое было бы под охраной, чтобы уменьшить риски поджога", – подчеркнули в ГСЧС.


Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Киева сожгли автомобиль основателя паблика dtp.kiev.ua Антонова. ФОТОрепортаж

Автор: 

авто (4201) пожар (5935) ГСЧС (4954)


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Топ комментарии
+1
Как в 90-х , мне тогда тоже конкуренты с рынка , авто спалили
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14.03.2021 16:18
+1
Я так думаю, что горят эти все машины у нужных людей.
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14.03.2021 16:52
+1
В 90-х были хоть какие то понятия. Сейчас безпредел.
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14.03.2021 20:02
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евробляхи?
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14.03.2021 16:00 Ответить
Занадто багато стало авто, бо сильно заможні українці стали при баригах і пальне дуже дешеве і занадто доступне. Війна ж іде, треба економити. Зелений хоче відродження СРСР, хоче аби обмежити продаж пального після блокування продуктопроводу кума ***** аби всім вистачило і не будуть автівки так горіти без палива.
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14.03.2021 16:03 Ответить
Наверное, к лучшему.
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14.03.2021 16:05 Ответить
Горят, бьюца на смерть, убивают других, убиваюца целыми семьями, но продолжают ездить..ну сами виноваты что мне им сочувствоать что ли..
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14.03.2021 16:14 Ответить
Как в 90-х , мне тогда тоже конкуренты с рынка , авто спалили
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14.03.2021 16:18 Ответить
В 90-х были хоть какие то понятия. Сейчас безпредел.
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14.03.2021 20:02 Ответить
Я так думаю, что горят эти все машины у нужных людей.
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14.03.2021 16:52 Ответить
Нет. Я один из пострадавших несколько лет назад. За 1 ночь в одном районе Киева было спалено 13 машин. 12-ть из них в ноль. Одну вытащить успели. Лично мое мнение это сговор страховых компаний. Все машины были без КАСКО, одна случайно была застрахована от карманной страховки банка.
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14.03.2021 19:34 Ответить
https://www.google.com/amp/s/fraza.com/amp/109957-podzhigatel-mashin-prodolzhaet-svoe-gryaznoe-delo-v-kieve-za-noch-sgoreli--avto-foto
Мой Фусик бедный
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14.03.2021 19:40 Ответить
Безнаказанность ...
Границы "дозволенного" расширяются.
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14.03.2021 18:12 Ответить
 
 