С начала года в Украине сгорели уже около 800 автомобилей, - ГСЧС

С начала 2021 года в Украине произошло почти 800 пожаров транспортных средств. Только за 12 марта сгорели девять автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



"Только за прошедшие сутки горело девять машин", – отметили в ГСЧС.



Спасатели напомнили, что автомобиль должен быть оснащен средствами тушения пожара и аптечкой.



"Запрещено садиться в горящий автомобиль и пытаться завести его. Паркуйтесь так, чтобы не создавать помеху другим транспортным средствам, в частности спецтехнике. Позаботьтесь о парковке авто в безопасном месте, которое было бы под охраной, чтобы уменьшить риски поджога", – подчеркнули в ГСЧС.





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