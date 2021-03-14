РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8582 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 283 10

Мы шли за то, чтобы враг не попал в наши дома, - награждены 77 добробатовцев, несущих службу в составе ООС. ФОТОрепортаж

Мы шли за то, чтобы враг не попал в наши дома, - награждены 77 добробатовцев, несущих службу в составе ООС. ФОТОрепортаж

Защитников, которые в решающий момент встали на защиту независимости и суверенитета Украины, поздравил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян, руководители Нацполиции Донецкой и Луганской областей и операции Объединенных сил. 77 добробатовцев, которые несут службу в составе ООС, были отмечены наградами и ведомственными поощрительными отличиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню украинского добровольца, состоялось сегодня, 14 марта, в Бахмуте.

"В 2014 году настоящие патриоты оставили свои дома, семьи и работу и пошли отстаивать свободу и целостность государства в рядах Национальной полиции и Нацгвардии в Донецкой и Луганской областях. Решительный и мужественный шаг добровольцев, пожертвовавших своей жизнью и здоровьем, помог остановить российскую агрессию. Присутствующие минутой молчания почтили светлую память погибших героев", - подчеркивается в сообщении.

"Мы шли за то, чтобы враг не вошел в наши дома. Мы боролись друг за друга. Тогда в 2014 году у нас было 40 добровольческих подразделений. На всю жизнь запомнил два момента - освобождение Мариуполя и выход из Широкино, помню радость людей и поднятые желто-голубые флаги. У нас есть дух добровольцев. Эту войну можно выиграть только духом, благодаря ему мы сплотились и стали крепкими. Именно первые бои выигрывали добровольческие подразделения. Желаю всем добробатовцам крепкого здоровья и побед! " - обратился к собравшимся Троян.

Читайте также: Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мы шли за то, чтобы враг не попал в наши дома, - награждены 77 добробатовцев, несущих службу в составе ООС 01
Мы шли за то, чтобы враг не попал в наши дома, - награждены 77 добробатовцев, несущих службу в составе ООС 02
Мы шли за то, чтобы враг не попал в наши дома, - награждены 77 добробатовцев, несущих службу в составе ООС 03
Мы шли за то, чтобы враг не попал в наши дома, - награждены 77 добробатовцев, несущих службу в составе ООС 04
Мы шли за то, чтобы враг не попал в наши дома, - награждены 77 добробатовцев, несущих службу в составе ООС 05
Мы шли за то, чтобы враг не попал в наши дома, - награждены 77 добробатовцев, несущих службу в составе ООС 06
Мы шли за то, чтобы враг не попал в наши дома, - награждены 77 добробатовцев, несущих службу в составе ООС 07
Мы шли за то, чтобы враг не попал в наши дома, - награждены 77 добробатовцев, несущих службу в составе ООС 08
Мы шли за то, чтобы враг не попал в наши дома, - награждены 77 добробатовцев, несущих службу в составе ООС 09

Кроме этого в сообщении подчеркивается, что полицейские и военнослужащие были награждены почетными грамотами Кабинета Министров Украины и МВД, нагрудными знаками "За отличие в службе" МВД Украины, отличием Командующего Объединенными силами "Казацкий крест" I, II, и III степени, медалями "Операция Объединенных сил. За доблесть и верность", а также ценными подарками и благодарностями.

Отличием Командующего Объединенными силами "Казацкий крест" I степени был также награжден заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян.

Автор: 

награда (1796) Нацполиция (16436) добровольцы (1157) Троян Вадим (182)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Низький Вам уклін!
показать весь комментарий
14.03.2021 16:38
+7
велика подяка і щирий низький уклін всім тим добробатам які в ті часи, і на цей час , ціною свого життя і здоровья відстояли нашу незалежність і свободу від рашенскої проклятої орди і окупації наших міст,від фашистської навали в наші міста, навали цієї російської гопоти і гидоті . нажаль превиликий ціх героїв нема серед живих....нажаль....(( вічна слава !
показать весь комментарий
14.03.2021 17:44
+7
Дякуємо, наші захисники. Пробачте, загиблі, що не вберегли!
показать весь комментарий
14.03.2021 17:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Низький Вам уклін!
показать весь комментарий
14.03.2021 16:38 Ответить
велика подяка і щирий низький уклін всім тим добробатам які в ті часи, і на цей час , ціною свого життя і здоровья відстояли нашу незалежність і свободу від рашенскої проклятої орди і окупації наших міст,від фашистської навали в наші міста, навали цієї російської гопоти і гидоті . нажаль превиликий ціх героїв нема серед живих....нажаль....(( вічна слава !
показать весь комментарий
14.03.2021 17:44 Ответить
Дякуємо, наші захисники. Пробачте, загиблі, що не вберегли!
показать весь комментарий
14.03.2021 17:56 Ответить
Самый главный враг - враг внутренний, который в августе 2014 в сговоре с врагом внешним (Кремль) и уничтожил руками ВВХ добробаты в специально созданном котле в Иловайске. На тот момент это были лучшие сыны Украины. Добробаты грозили после отражения путинской агрессии прийти в Киев и навести там конституционный порядок и, тем самым, представляли собой смертельную опасность для режима барыги. По задумке в котле должны были бы быть уничтожены ВСЕ добробаты, но АЙДАР спасся, когда послал на XYZ специально приехавшего их убалтывать Гелетея.

Вооруженный народ представлял собой смертельную опасность для режима. Поэтому, когда в 2014 народ массово пошел мобилизоваться в военкоматы в условиях смертельной агрессии врага на фоне полного развала армии, власть народное ополчение принципиально не вооружило, т.к. справедливо полагала, что после уничтожения врага внешнего вооруженный народ примется и за его подельника врага внутреннего.

Отож, зараз маємо те, що маємо...
показать весь комментарий
14.03.2021 18:30 Ответить
Найкращі!Найсміливіші ! Найвірніші ! Найпорядніші ! Цих слів недостатньо для того,щоб передати захват від добровольців.А може вони навіть СВЯТІ...не знаю.Але мали вони щось неймовірно потужне у своїх серцях,щось зашкалююче ! Те,що рідко хто має ! Може це особливий ДУХ ?

Дякую вам за моїх живих рідних ! Що "мінотавр" не пішов далі ! Слава Україні ! Героям Слава !
показать весь комментарий
14.03.2021 20:24 Ответить
 
 