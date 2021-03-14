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Вопрос исключения Дубинского из партии "Слуга народа" рассмотрим в ближайшее время, - Корниенко

Вопрос исключения Дубинского из партии

Политическая партия "Слуга народа" может в ближайшее время рассмотреть вопрос об исключении народного депутата Александра Дубинского из своего состава.

Об этом сообщил председатель политсилы Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть все шансы, что этот вопрос рассмотрим в ближайшее время. Исключает из партии ее председатель", – сказал Корниенко.

Согласно новой редакции устава партии "Слуга народа", ее председатель может по собственной инициативе или по представлению структурного образования политсилы принять решение об исключении из членов партии. Основанием для такого решения могут быть, в частности, непризнание или невыполнение членом партии ее программы и устава, невыполнение уставных обязанностей, решений и распоряжений высших руководящих органов партии, членство в другой партии, а также совершение действий, которые дискредитирует партию или наносят ей вред.

Как объяснил Корниенко, в случае с Дубинским поводом для его исключения из "Слуги народа" является нарушение устава "посредством проведения "своих" конференций и неповиновение руководящим органам партии".

Читайте также: Рассматривается вопрос об исключении Дубинского из членов партии, - "Слуга народа"

При этом руководитель партии подчеркнул, что поскольку 14 марта конференция Киевской областной партийной организации "Слуги народа" решила, что Дубинский больше не является ее председателем, то "все его дальнейшие действия по созыву советов и конференций будут нелегитимными с точки зрения устава партии и могут быть обжалованы в суде".

По словам Корниенко, конференция Киевской областной партийной организации состоялась в соответствии с новым уставом. "Несмотря на то, что он еще не зарегистрирован в Минюсте, он начинает действовать с момента его принятия на съезде. Дубинский признал действие нового устава, публично согласившись с тем, что он является членом национального совета громад", – отметил он.

Согласно новому уставу, председатель партии может созвать конференцию по согласованию с руководителями политсовета и нацсовета громад, что и было сделано по требованию членов областной партийной организации. По словам Корниенко, на конференцию собрались 15 из 25-ти человек, закрепленных за Киевским областным центром, был кворум, поэтому конференция легитимна.

Вместе с тем, председатель партии "Слуга народа" уточнил, что в течение 10 дней новый устав будет отправлен на регистрацию, но по реестрам в этот период председателем Киевской областной организации остается Дубинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевская областная организация "Слуги народа" рассмотрит вопрос пребывания Дубинского на посту руководителя

"Мы надеемся, что он не будет осуществлять противоправных действий. С точки зрения высших руководящих органов партии для нас единственным руководителем Киевской областной является Андрей Мотовиловец и с ним будет налаживаться взаимодействие", – добавил Корниенко.

Как сообщалось, сегодня Киевская областная организация партии "Слуга народа" свергла своего руководителя Александра Дубинского. В свою очередь Дубинский назвал инициаторов данного решения аферистами и мошенниками.

Кроме этого Дубинский обнародовал видео некого заседания, на котором кроме него присутсвуют еще три человека. Это собрание он назвал внеочередной (экстренной) конференцией Киевской областной организации политической партии "Слуга народа".

Автор: 

Слуга народа (2629) Корниенко Александр (658) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+8
придурки!
думают исключат поддонка
и Байден им позвонит на радостях!
Это только у зеленых кикимор может пройти
а ребятам из Америки подавай тело!
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14.03.2021 16:41
+6
Смешно , от одного дубины воздух у «слуг» чище не станет ! Татаров , портнов , демченко бужанский крадуцкий………
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14.03.2021 17:38
+5
Питання виключення Дубінського з партії "Слуга народу" розглянемо найближчим часом, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5420
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14.03.2021 16:59
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Правила форума Совет форумчан
Дубинский должен выйти, этот бородатый розбийнык
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14.03.2021 16:40 Ответить
Він колись вже вийшов, змити забули.
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14.03.2021 16:59 Ответить
Потрібний туалетний каченя.
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14.03.2021 18:05 Ответить
Вони коли зїзд Слуг провели й Дубінського залишили - ще Вашінгтон Пост тільки тексти для Вовки набирав .
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14.03.2021 17:01 Ответить
весна надихає)))
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14.03.2021 16:41 Ответить
придурки!
думают исключат поддонка
и Байден им позвонит на радостях!
Это только у зеленых кикимор может пройти
а ребятам из Америки подавай тело!
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14.03.2021 16:41 Ответить
і тіло, і діло... Не на одого дуба, навіть в придачу з бенею... https://prm.ua/poslannia-kurta-volkera/ Там перелік шести пунктів (по Волкеру) . З деталізацією https://prm.ua/vidsutnist-borotby-z-koruptsiieiu-ta-posylennia-vplyvu-oliharkhiv-v-ukraini-shcho-strymuie-baydena-vid-rozmovy-z-zelenskym/ - ось тут:
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14.03.2021 16:46 Ответить
вчора часу не вистачило, нє? Треба було, щоб дядько Байда зробив круглі очі?
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14.03.2021 16:41 Ответить
Вопрос исключения Дубинского из партии "Слуга народа" рассмотрим в ближайшее время, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1563
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14.03.2021 16:41 Ответить
👏👍👋👍👏👍👋
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14.03.2021 17:03 Ответить
Вопрос исключения Дубинского из партии "Слуга народа" рассмотрим в ближайшее время, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7022
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14.03.2021 16:42 Ответить
генеральная Лярва, Портнов та компашка стоять на краю прірви й контролюючи роботу трешових слідаків кричать - давай-давай-рий-рий -глибше - до харківських- ще ще глибше!!! А тут весна, Дніпро паводком розливається свіжа течія несе подих Держдепу ... грутн під ногами обвалюється іііііі...
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14.03.2021 16:55 Ответить
Дзвонить Вова Папе- А МОЖНО Я ХОТЯ-БИ ДУБІНЕСКУ УБЄРУ. Папа - ШООООО?
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14.03.2021 16:45 Ответить
Вова - Ну только с верхушки Слуг, умоляю!
Папа- ты шо, думаешь только ты можешь Лысой Гадалке рассказывать и только то, как ты развлекал Витю с Димой в халатах в день харьковской зрады?
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14.03.2021 16:48 Ответить
Весна прийшла.. чому зеленский не посадить Дубінского та Коломойского?
Байден чекає..
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14.03.2021 16:46 Ответить
Після того клятого піаніно в нього вже нема куди саджати.
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14.03.2021 16:57 Ответить
А VIP камеры от малюськи? Ну, не дарма же будували.
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14.03.2021 18:04 Ответить
На шо саджати. Бо зтерся.
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14.03.2021 18:07 Ответить
який дивний шлях виключення туписького з лав партії збочинців - спочатку зробимо його дірехтаром, потім виключимо його!! рівень інтелекту - 73 відсотки
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14.03.2021 16:48 Ответить
дубинский это дерьмо собачье ! Которое не стоит времени потраченного на него !
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14.03.2021 16:51 Ответить
Тепер Дубинський - як фальшивий долар - навіть півлітри за нього ніхто не дає Долар то фальшивий, а викинуть жалко (подумав старий жид, і засунув під скатертину - у якогось дурного українця на сало виміняю).
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14.03.2021 16:54 Ответить
але ж це як маленький камінчик самий найнижчий у мурі від Бєні у ВР
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14.03.2021 16:58 Ответить
Знову чимсь жовтеньким в очі побризкали.
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14.03.2021 16:55 Ответить
Питання виключення Дубінського з партії "Слуга народу" розглянемо найближчим часом, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5420
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14.03.2021 16:59 Ответить
Гоните эту гниду сраной метлой, и чем быстрее, тем лучше.
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14.03.2021 17:01 Ответить
Да найдет он себе крышу в каком нибудь блоке....Депутатства не лишили же...
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14.03.2021 17:01 Ответить
Смешно , от одного дубины воздух у «слуг» чище не станет ! Татаров , портнов , демченко бужанский крадуцкий………
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14.03.2021 17:38 Ответить
По-хорошему, там половину фракции надо выгнать, по причине отсутствия интеллекта.
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14.03.2021 18:07 Ответить
В тупий собачий ріт його!
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14.03.2021 17:02 Ответить
зєбидло своіх нє бросаєт. без тупого собачого рота слуги крємля будуть неповноцінною партією.
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14.03.2021 17:05 Ответить
Мотовиловець - обраний головою Київського осередку Слуг
Окончил экономический факультет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl1-2 [2] .
Мотовиловец является советником https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министра инфраструктуры на общественных началахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl1-2 [2] .
Он работал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 финансовом секторе и сфере https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 государственного управления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl1-2 [2] .
2016 - присоединился к команде, которая создавала другое крыло https://ru.wikipedia.org/wiki/ProZorro ProZorro - компанию, которая продает государственное имущество ProZorro.Продажиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl2-4 [4] .
Участник проекта «Люди важны»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-mtvl2-4 [4] .
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14.03.2021 17:08 Ответить
Гусь свинье не товарищ? Угадал?Питання виключення Дубінського з партії "Слуга народу" розглянемо найближчим часом, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 27
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14.03.2021 17:09 Ответить
Ви там поспшіть , бо можна й й не поспіти .
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14.03.2021 17:19 Ответить
Питання виключення Дубінського з партії "Слуга народу" розглянемо найближчим часом, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6834
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14.03.2021 17:34 Ответить
Понятно что Зеленский флюгер, а не политик со своей позицией. Но если флюгера будет делать то что принесет ветер из Запада (например реформу СБУ, щемить Калом_мойского и т.д.) то мне такой флюгер намного больше милей чем любой, абсолютно любой известный украинский политик. Внешее управление это то до чего выродилось наша "элита" она его заслужила и все мы заслужили.
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14.03.2021 17:43 Ответить
До внешнего управления выродились ещё в "Повести временных лет" (велика наша земля и обильна. да порядка в ней нет.. приходите и правьте нами..), но шо-то тут за 1000 лет так и не выстрелило.
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14.03.2021 17:53 Ответить
Все эти повести и летописии по сути своей фейки. В становлениии Российскйо империи было несколько волн когда все эти списки и летописи чехвоститились и в хвост и в гриву в угоду сначала Московии потом России, последняя такая историческая чистка в последней четверти 19 века производилась Надо было как то обяснить мирупочему оплодотворенная тюрками финоугорская биомасса вдруг стала русским народом, а исконная Русь стала Украиной.. Так шо не надо это бутор всуе вспоминать с Повестями.
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14.03.2021 17:59 Ответить
А Российская империя здесь каким боком? Это во-первых. А во-вторых, такие слова были?
А раз были, то вот это оно и есть.
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14.03.2021 18:05 Ответить
Боком переписування історичних документів. У тому числі літописів.
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14.03.2021 19:50 Ответить
Есть масса современных материалов в СМИ об истории Украины и России. Если вам скажут, что восточные славяне это миф - восточных славян не было, их выдумали во время всех этих исторических чисток, который издревле курировала российская церковь. Если для вас это чушь и шиза, то далее нам говорить не о чем - вы во власти имерских исторических стереотипов, и это нормально мы все на жаль такие, надо много усилий что бы вырваться из плена представлений вкарбованных с детства в подкорку..
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14.03.2021 18:12 Ответить
Напоследок могут извлечь из него полезность, пустить на дубовый паркет. Останется на память..))
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14.03.2021 18:32 Ответить
Питання виключення Дубінського з партії "Слуга народу" розглянемо найближчим часом, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2655
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14.03.2021 19:11 Ответить
Зеленский рассказал о стране своей мечты 14 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%b9-%d0%bc%d0%b5.html#comments Комментарии: 1

«Я расскажу вам про страну своей мечты.
Это страна бессловесных рабов, которым можно продавать газ в три раза дороже, а они будут молчать и платить.
Это страна рабов, которые за свой счёт будут делать ПЦР-тесты, покупать маски и лечиться от коронавируса, покупать вакцину в частных клиниках. А выделенные на это деньги из их налогов можно с «откатами» закопать в асфальт.
Это страна рабов, которым можно поднимать постоянно цены, но не увеличивать зарплаты и пенсии.
Это страна рабов, которых можно довести до тотальной нищеты, чтобы они продавали свою землю.
Я мечтаю о такой стране. И сделаю все, чтобы воплотить свою мечту в жизнь…»
Этот текст https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk привел сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук, не упоминая фамилию его автора…
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14.03.2021 19:17 Ответить
не дубиной единой прославились ЗЕпутаты.одним дубиной больше, одним меньше...
зы но у говорящей жопы бени "служба народу" не задалась, это да.
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14.03.2021 20:16 Ответить
Мошенники и аферисты
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15.03.2021 08:52 Ответить
малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак! бородатой бениной Жопой ты не отделаешься, пока эти Петухи живы и на свободе и в твоем окружении- татаров, портнов, ермак, верещюк, коля котлета, бужансктй и так 75% ваЗЕлиновского Сброда!!!
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15.03.2021 08:59 Ответить
 
 