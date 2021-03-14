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Новости
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В 2021 году "Укравтодор" проведет открытый тендер по строительству участка Северного обхода г. Львов, - Шмыгаль

В 2021 году

В ближайшее время будет объявлен открытый конкурс по отбору частного инвестора для строительства первого в Украине концессионного автобана.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ

"За 30 лет в Украине не было построено ни одного автобана. Мы намерены это исправить. На этой неделе "Укравтодор" подписал меморандум, который позволит Госагентству в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для реализации первого в Украине концессионного автобана. Речь идет о строительстве дороги Краковец-Броды-Ривне", - отметил Шмыгаль.

Кроме этого он отметил, что "Укравтодор" в этом году проведет открытый международный тендер в рамках сотрудничества с ЕБРР и ЕИБ по строительству участка Северного обхода г. Львов. Вместе с дорогой Краковец-Броды-Ривне они образуют современный транспортный коридор с Евросоюзом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль

"Это лишь один из многих проектов, которые мы планируем реализовывать в рамках государственно-частного партнерства. Ведь этот механизм позволяет активнее привлекать инвестиции в развитие современной и качественной инфраструктуры в Украине", - добавил он.

Автор: 

дороги (2512) концессия (67) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+2
Коли вже буде хоч який небудь обхід Києва? Здається єдине велике місто в Україні - яке неможливо проїхати не заїзжаючи практично в центральні райони. Столиця, шо ж. ))
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14.03.2021 17:18
+1
Вітаю Віталія Портнікова. Те , про що говорив він ще овсени ,вже пророкує Гордн.

Гордон назвал фамилии трех людей, которые могут и должны возглавить новое правительство." Я знаю, какие беспомощные министры заседают в правительстве", - заявил журналист. По его словам, новое правительство профессионалов могли бы возглавить Яценюк, Гройсман или Аваков. "Необходимо объединить все живые силы в нашей стране в одно правительство. Чтобы туда вошли все, кто имеет профессионализм и стратегическое понимание реформ.

Слабкий Вовка ,сильний прем"єр - тобто справжня ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентська країна - ЦЕ РЕЦЕПТ ВІД ПОРТНІКОВА ,а може й буде такий підсрачник від ДЖО-теж як прогнозував Портніков ще восени 20-го року )
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14.03.2021 17:32
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Коли вже буде хоч який небудь обхід Києва? Здається єдине велике місто в Україні - яке неможливо проїхати не заїзжаючи практично в центральні райони. Столиця, шо ж. ))
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14.03.2021 17:18 Ответить
До жодної столиці в Європі неможна в'їхати фурою. Від слова ніде. Ніяк.
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14.03.2021 17:25 Ответить
100% везде строят окружные, только в Киеве ее нету, и это 4 миллионный город....
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14.03.2021 17:32 Ответить
Я уже знаю, какие турки будут строить...тендер - он и в Африке тендер!
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14.03.2021 17:25 Ответить
Пилите, шура, пилите. Они золотые.
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14.03.2021 17:28 Ответить
Вітаю Віталія Портнікова. Те , про що говорив він ще овсени ,вже пророкує Гордн.

Гордон назвал фамилии трех людей, которые могут и должны возглавить новое правительство." Я знаю, какие беспомощные министры заседают в правительстве", - заявил журналист. По его словам, новое правительство профессионалов могли бы возглавить Яценюк, Гройсман или Аваков. "Необходимо объединить все живые силы в нашей стране в одно правительство. Чтобы туда вошли все, кто имеет профессионализм и стратегическое понимание реформ.

Слабкий Вовка ,сильний прем"єр - тобто справжня ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентська країна - ЦЕ РЕЦЕПТ ВІД ПОРТНІКОВА ,а може й буде такий підсрачник від ДЖО-теж як прогнозував Портніков ще восени 20-го року )
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14.03.2021 17:32 Ответить
Сходи к врачу
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14.03.2021 17:35 Ответить
ти кому- Пртнікову чи Гордону , я ж ретранслюю ) Але абачу зачепило - похоже направду значить
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14.03.2021 17:42 Ответить
Яценюк не викисає з каналів Пінчука й Ахмєтова, алі він абсолютно свій у США , не викисають звідти разом з Яценюком й двоє вигнаних від ЗЕ Рябошапка та Данилюк Що заложили Вову у США, з ними ще Клімкін...
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14.03.2021 17:41 Ответить
Шмигаль старається для збільшення статків Ахметова. А взагалі, якщо подивитися на співвідношення сил - то в уряді більше людей Ахметова. Тому як можна говорити про визначну роль саме Коломойського у тому дійстві..., якщо прем'єр - Ахметова. І зиск основний, як і при Януковчі - у Ахметова. В Бєня тільки реп'яхи та шишки збирає, як другосортна шестьорка.
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14.03.2021 17:34 Ответить
Займайте місце "харчування" на об'їздній через тендер...
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14.03.2021 17:54 Ответить
Вірте Шмигалю!Зе уряд рулить))))
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14.03.2021 18:04 Ответить
круто! нихсе работают на износ! тендер аж проведут!
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14.03.2021 18:36 Ответить
Теж так думаю. Треба, як при Петрові. Держзамовлення своїм людям. Хто не згоден - шатун будки і хоче, щоб ***** напало.
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14.03.2021 18:50 Ответить
 
 