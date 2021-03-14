В 2021 году "Укравтодор" проведет открытый тендер по строительству участка Северного обхода г. Львов, - Шмыгаль

В ближайшее время будет объявлен открытый конкурс по отбору частного инвестора для строительства первого в Украине концессионного автобана.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ

"За 30 лет в Украине не было построено ни одного автобана. Мы намерены это исправить. На этой неделе "Укравтодор" подписал меморандум, который позволит Госагентству в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для реализации первого в Украине концессионного автобана. Речь идет о строительстве дороги Краковец-Броды-Ривне", - отметил Шмыгаль.

Кроме этого он отметил, что "Укравтодор" в этом году проведет открытый международный тендер в рамках сотрудничества с ЕБРР и ЕИБ по строительству участка Северного обхода г. Львов. Вместе с дорогой Краковец-Броды-Ривне они образуют современный транспортный коридор с Евросоюзом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль

"Это лишь один из многих проектов, которые мы планируем реализовывать в рамках государственно-частного партнерства. Ведь этот механизм позволяет активнее привлекать инвестиции в развитие современной и качественной инфраструктуры в Украине", - добавил он.