Арахамия продвигает снижение акциза на IQOS и glo на 30%. Может он получил задание по партийной линии с самого верха? - журналист Соколенко

Снижение с 1 апреля текущего года акциза на сигареты IQOS и glo на 30% обойдется украинскому госбюджету убытками в размере 3 млрд грн.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала журналистка Наталья Соколенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Я тут подумала, а чего это Давид Арахамия так смело и энергично продвигает правки по снижению налога - акциза на сигареты IQOS и glo на 30%. Давид Арахамия трудится в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, налоги - это не его тема!", - отмечает она.

"Может, он получил задание по партийной линии? Сверху? С самого верха? Архивы Интернета подбросили интересную инфу, что может дать ответ на этот вопрос: в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский должен был встретиться с главой компании Philip Morris International Андре Каланцопулосом. Я направила информационный запрос, в котором спрашивала Офис Президента, кто еще присутствовал на этой встрече, какие вопросы обсуждались и о чем было договорено. Лично для меня унизительна даже мысль, что президент Украины может быть причастен к лоббизму в пользу табачных компаний", - пишет она.

Она также подчеркивает, что на пресс-конференции от председателя "Филип Моррис Украина" господина Костаса получить на это ответ не удалось - Костас задал встречный вопрос: "А почему вы интересуетесь именно этой встречей?".

По словам журналистки, принятие ВР правок Арахамии в законопроект №4278 по снижению на 30% акциза на сигареты IQOS и glo обойдется украинскому бюджету убытками в размере примерно 3 млрд грн. Это противоречит комментариям самого Арахамии о том, что денег в бюджете нет.