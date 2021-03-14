С начала суток 9 обстрелов, ранен воин. Террористы открывали огонь из ПТРК и гранатометов вблизи Катериновки, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз обстреляли подразделения украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "ПІВНІЧ", вблизи населенного пункта Пивденне, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов позиций украинских подразделений один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение.

"Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинского защитника - удовлетворительное", - отметили в штабе.

Также сообщается, что вблизи Екатериновки российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Луганское враг вел обстрел позиции наших защитников из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое - еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХІД", вблизи населенных пунктов Опытное и Авдеевка, противник открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а у поселка Пески - еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

"На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь. Действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - подчеркивают в штабе.

Кроме этого отмечается, что украинская сторона СЦКК также сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

Так, 13 марта мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал на полигоне вблизи населенного пункта Круглык два танка Т-64, которые были размещены вне пределов выделенных мест хранения вооружения.

Украинская сторона СЦКК зафиксировала факты дооборудования российскими наемниками оборонительных позиций в направлении линии разграничения.

По состоянию на 14 марта, зафиксировано обустройство наемниками ОРЛО новых минных заграждений вблизи населенного пункта Троицкое, а на временно оккупированных территориях Донецкой области, вблизи Широкино, оккупанты продолжали дооборудование старых и оборудование новых оборонительных позиций в сторону позиций Вооруженных сил Украины. Украинская сторона СЦКК оперативно отреагировала на указанные нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

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