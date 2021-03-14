Харьковские больницы для пациентов с COVID-19 загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, - врач Корсунов
Больницы Харькова загружены больными с коронавирусом, мест с доступом к кислороду почти не осталось.
Об этом написал в Facebook анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов, передает Цензор.НЕТ.
"Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши, и больные на неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы хоть текущий кислород. Любой профильный департамент, депутаты, которые отказались финансировать раннюю диагностику онкологических заболеваний, вице-губернаторы и губернаторы! Еще летом вы били себя в грудь, что за 2 месяца построите в ОКИБ (областной клинической инфекционной больнице - ред.) новую реанимацию и проведете кислород по всем отделениям! Эй, где же они? Вроде уже март, а воз стоит на обещаниях и без колес", - написал врач.
По его словам, возросло количество тяжело больных коронавирусом молодых людей: "На сегодняшний день в реанимации ОКИБ три пациента в возрасте от 31 до 39 лет, в ОДИКБ - на инвазивной ИВЛ ребенок 11 лет и на неинвазивной - 17 лет".
"Новая волна COVID-19 может быть значительно мощнее предыдущих, ведь кампания по вакцинации от коронавируса провалена. Вместо вакцинации наиболее уязвимых жителей, прививают всех без разбора, даже тех, кто имеет антитела. Поэтому вперед к новой медицинской катастрофе", - пишет врач.
По его словам, 13 марта от осложнений, вызванных коронавирусом, в Харькове умер еще один врач - Дмитрий Пеньков.
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а верят в сказки...
но читать умею
и вам советую читать не наискосок
а полностью
тогда и мою суть поймете
Ну нельзя объяснить примату, что сам сдохнет, и людей на тот свет отправит, высунув быдлоклюв из-под маски!
ХНРлепрозория... если б не ковид...
Значит, 75% ЭТО устраивает.
В 2004м был в избирательной комиссии, без особых фальсификаций и при явке более 50% победил сами знаете кто. Они не люди.
В особенности "зачет":
-В этом городе явка на голосовании составляет в лучшем случае 25%
- без особых фальсификаций и при явке более 50%
Ты бы так не палился милай. В лучшем случае 25%, ни как не может быть при явке более 50%.
Попробуем отключить большую стройку...
Т.е. Буковель уже можно включать?
Нужно закрыть ОП.
Должно сработать.
Хворих багато, госпіталізованих - рекордна кількість. Вакцини на всіх нема.
Ты уже определись.
А вакцина - "гімно", так было на комитете в ВР заявлено.
Уже было. Кроме паралича транспортной инфраструктуры и драк за транспорт эффекта ноль.
А уже через месяц после переляка прилетевших из-за кордона свободно выпускали из аэропортов.
Це все, що треба знати про заяви Стєпанова, Ляшка та інших дЄрмаків та кРадуцьких про готовність України до ...нцятої хвилі коронавірусу...
Чи те, що у провідних країнах світу казали, що система не була готова до такої пандемії теж не чули?
А по суті мого допису є що сказати? Чи я там десь "папєрєднікафф" згадав? Чи за згадку про них вам доплачують? (Сподіваюсь, що ні)
Питання, в більшості, риторичні... Хоча кожен бачить світ зі свого вікна
А взагалі то пофіг - памятник гепі... і проспект жукова - от і все що потрібно харківянам..
Думаю це перебільшення - вони і восени були переповнені, а по факту заповненість
максімум на 70%.
Але суть не в тому, а в тому що раніше люди з пневмонієй (запаленням легенів)
хворіли дома від двух до чотрирьох тижнів, а зараз людей настільки зашугали
короновірусом, що тільки температура 38 у людини вона зразу швидку визиває.
Звісно лікарні будуть переповнені з таким підходом, а влада все поширює і
поширює паніку і робить з короновірусу вірус *****, і так по всьому світу
І НІ ОДНОЇ ПОРАДИ ЧИ ДИРЕКТИВИ ВІД ДЕРЖАВИ ЛЮДЯМ БЕРЕГТИ
ЗДОРОВЛЯ, ЗМІЦНЮВАТИ ІМУНІТЕТ, БРОСАТИ ПАЛИТИ, ВЖИВАТИ
БІЛЬШЕ ФРУКТІВ, БІЛЬШЕ ПИТИ ВОДИ І БІЛЬШЕ ФЗИЧНИЇ ВПРАВ -
головне ширнутися вакциною і назавжди будеш здоровий
Влада у всьому світі з часом відповість за цей злочин проти свобод людей.
подібне до пандемії, хоча до пандемії слава Богу далеко як до Київа рачки.
Степанов из штанов выпригивал, рассказывая, насколько меньше стало
тестированийбольных.
Никогда такого не было и вот опять...