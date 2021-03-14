РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6205 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 234 80

Харьковские больницы для пациентов с COVID-19 загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, - врач Корсунов

Харьковские больницы для пациентов с COVID-19 загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, - врач Корсунов

Больницы Харькова загружены больными с коронавирусом, мест с доступом к кислороду почти не осталось.

Об этом написал в Facebook анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов, передает Цензор.НЕТ.

"Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши, и больные на неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы хоть текущий кислород. Любой профильный департамент, депутаты, которые отказались финансировать раннюю диагностику онкологических заболеваний, вице-губернаторы и губернаторы! Еще летом вы били себя в грудь, что за 2 месяца построите в ОКИБ (областной клинической инфекционной больнице - ред.) новую реанимацию и проведете кислород по всем отделениям! Эй, где же они? Вроде уже март, а воз стоит на обещаниях и без колес", - написал врач.

По его словам, возросло количество тяжело больных коронавирусом молодых людей: "На сегодняшний день в реанимации ОКИБ три пациента в возрасте от 31 до 39 лет, в ОДИКБ - на инвазивной ИВЛ ребенок 11 лет и на неинвазивной - 17 лет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с COVID-19 ухудшается: уровень госпитализаций превышен уже в 9 регионах, - Минздрав. ТАБЛИЦА

"Новая волна COVID-19 может быть значительно мощнее предыдущих, ведь кампания по вакцинации от коронавируса провалена. Вместо вакцинации наиболее уязвимых жителей, прививают всех без разбора, даже тех, кто имеет антитела. Поэтому вперед к новой медицинской катастрофе", - пишет врач.

По его словам, 13 марта от осложнений, вызванных коронавирусом, в Харькове умер еще один врач - Дмитрий Пеньков.

Харьковские больницы для пациентов с COVID-19 загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, - врач Корсунов 01

Также читайте: Почти 250 тыс. украинцев записались в очередь на вакцинацию от коронавируса, - МОЗ

Автор: 

карантин (16729) Харьков (7460) Харьковщина (5577) врачи (1513) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
зеленая власть обосралась, где только это возможно
показать весь комментарий
14.03.2021 20:27
+13
да .пля, "караван ","дафи" , эпицентры и прочие трц -забиты харьковчанами на выходные... потеряли люди страх маски на шее ..пля, дети без масок...так шо нех плакаться..
показать весь комментарий
14.03.2021 20:33
+9
вроди и люди не глупые у нас...
а верят в сказки...
показать весь комментарий
14.03.2021 20:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Терьмо. Террьмо!
показать весь комментарий
14.03.2021 20:27 Ответить
Харківські лікарні для пацієнтів із COVID-19 завантажені повністю, кисневих місць майже не залишилося, - лікар Корсунов - Цензор.НЕТ 5899
показать весь комментарий
14.03.2021 21:16 Ответить
зеленая власть обосралась, где только это возможно
показать весь комментарий
14.03.2021 20:27 Ответить
вроди и люди не глупые у нас...
а верят в сказки...
показать весь комментарий
14.03.2021 20:31 Ответить
90% тупые!
показать весь комментарий
14.03.2021 20:33 Ответить
В эти сказки верят только те, кто зочет в них верить !
показать весь комментарий
14.03.2021 20:42 Ответить
Статья правдивая. Знакомый врач этой больницы подтвердил лично. Ну а вас ждут в виде волонтеров...
показать весь комментарий
14.03.2021 20:43 Ответить
к сожалению - я не врач
но читать умею
и вам советую читать не наискосок
а полностью
тогда и мою суть поймете
показать весь комментарий
14.03.2021 20:47 Ответить
Один знакомый армянин так и сказал - мамой клянус !
показать весь комментарий
14.03.2021 20:48 Ответить
Глупые, глупые...
показать весь комментарий
14.03.2021 20:48 Ответить
"Мы хотим вакцинировать большое количество людей в Украине от гриппа, для того чтобы предотвратить формирование суперинфекции, то есть микса, сочетания нескольких инфекций в одном человеке"+ Це треба було робити восени, чого не завезли вакцину від грипу, не передбачили, клепки не маєте чи фарм.мафія на своїх антикашлінах, антисоплінах бізнес робить?Чого не розвозите вакцину для масової вакцинації по районах,завжди ж вакцинували, а граєтеся з бригадами по 100 чоловік вакцинованих в день*?Що ви творите, це ж злочин, страху не маєте???
показать весь комментарий
15.03.2021 05:36 Ответить
Зеленский войдет в историю. как самый кровавый президент.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:32 Ответить
Скорее как самый тупой, бездарный, трусливый и продажный.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:59 Ответить
КРАВАВЫЙ БАРЫГА!!!!!
показать весь комментарий
14.03.2021 23:00 Ответить
Шо за Андерсен писал? Прям как пошли в отказ от вакцинации медики и другие, так сразу Ковид плечи распрямил....
показать весь комментарий
14.03.2021 20:32 Ответить
да .пля, "караван ","дафи" , эпицентры и прочие трц -забиты харьковчанами на выходные... потеряли люди страх маски на шее ..пля, дети без масок...так шо нех плакаться..
показать весь комментарий
14.03.2021 20:33 Ответить
Перестал считать большинство быдлохарьковчан людьми, увидев результаты выборов с победой дохлого уже краснорожего кушнарева. С тех пор процесс деградации только набирал обороты...
Ну нельзя объяснить примату, что сам сдохнет, и людей на тот свет отправит, высунув быдлоклюв из-под маски!
показать весь комментарий
14.03.2021 20:40 Ответить
Ваши чувства мне знакомы. Но что предложите делать?
показать весь комментарий
14.03.2021 20:45 Ответить
Поліція не виконує свої обов*язки бо не хоче страчати рейтинг - треба штрафувати всіх бидляків, хто не дотримується законів.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:53 Ответить
Бежать подальше и впредь не иметь никаких дел с выходцами из этого ХНР лепрозория... если б не ковид...
показать весь комментарий
14.03.2021 20:59 Ответить
Сам то давно убежал? Бегун.
показать весь комментарий
14.03.2021 21:29 Ответить
В этом городе явка на голосовании составляет в лучшем случае 25% . На голосование идут только те, кто получил 1кг гречки и 2кг сахара.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:46 Ответить
Ты из какой хлюпалки?
показать весь комментарий
14.03.2021 20:50 Ответить
Явно не из твоей ! ))
показать весь комментарий
14.03.2021 20:56 Ответить
В этом городе явка на голосовании составляет в лучшем случае 25%

Значит, 75% ЭТО устраивает.
В 2004м был в избирательной комиссии, без особых фальсификаций и при явке более 50% победил сами знаете кто. Они не люди.
показать весь комментарий
14.03.2021 21:03 Ответить
Что ты несешь, "дорогая"? Какие 25%, и на каких выборах? И от какой партии ты был в 2004 в избирательной комиссии? СДПУ-О.
В особенности "зачет":
-В этом городе явка на голосовании составляет в лучшем случае 25%
- без особых фальсификаций и при явке более 50%
Ты бы так не палился милай. В лучшем случае 25%, ни как не может быть при явке более 50%.
показать весь комментарий
14.03.2021 21:37 Ответить
Діти і не мають носити маски до певного віку.
показать весь комментарий
14.03.2021 22:43 Ответить
Читаю коменты - все везде без масок толпятся. Получается, что киевляне самые дисциплинированные - все в масках (по крайней мере в продмагах и эпицентрах, всякие ТРЦ не посещаю)
показать весь комментарий
15.03.2021 07:39 Ответить
Не обращяем внимания,продолжаем большую стройку,Коломойскому нужны доходы.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:38 Ответить
Отключили Буковель - не то.
Попробуем отключить большую стройку...
Т.е. Буковель уже можно включать?
показать весь комментарий
14.03.2021 20:44 Ответить
Нужно начинать с отключения ОП.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:46 Ответить
К счастью, ему уже ничего не хочется...
показать весь комментарий
14.03.2021 20:47 Ответить
Когда это произошло?
показать весь комментарий
14.03.2021 20:51 Ответить
Да простит меня Господь и простят люди, но таки скажу, - а вы возьмите деньги из "Фонда борьбы с короновирусом". Туда вроде бы 60 миллиардов направили. И на борьбу с ковидом израсходовадли ну очень мало, так, что денежки должны быть там с избытком.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:38 Ответить
В асфальт они закопаны.
показать весь комментарий
14.03.2021 21:33 Ответить
Кто нибудь этой матрице верит ???
показать весь комментарий
14.03.2021 20:40 Ответить
Слава и т.д и т.п!
показать весь комментарий
14.03.2021 20:46 Ответить
Значит не Буковель...
Нужно закрыть ОП.
Должно сработать.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:48 Ответить
узнал новые симптомы КОВИД - лихорадка и бессонница это кроме потери обаяния , у Меня такая херня была в прошлом году ,к врачу не обращался
показать весь комментарий
14.03.2021 20:51 Ответить
Треба впроваджувати жорсткий карантин.
Хворих багато, госпіталізованих - рекордна кількість. Вакцини на всіх нема.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:52 Ответить
не каркай !
показать весь комментарий
14.03.2021 20:53 Ответить
То вводить, то не вводить.
Ты уже определись.
А вакцина - "гімно", так было на комитете в ВР заявлено.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:57 Ответить
В исполнении ЗЕлени?

Уже было. Кроме паралича транспортной инфраструктуры и драк за транспорт эффекта ноль.

А уже через месяц после переляка прилетевших из-за кордона свободно выпускали из аэропортов.
показать весь комментарий
14.03.2021 22:36 Ответить
весеннее обострение всех болезней
показать весь комментарий
14.03.2021 20:52 Ответить
Шоу, йди вже спати. Ранковий базар проспиш!
показать весь комментарий
14.03.2021 20:55 Ответить
завтра понедельник , проснись ты всрался
показать весь комментарий
14.03.2021 20:56 Ответить
Вибачся зараз же!
показать весь комментарий
14.03.2021 21:01 Ответить
дуже схоже, що врач корсунов пздить.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:53 Ответить
Їм навмисно створили такі умови, шо всі трясуться за свої місця, навіть поганенькі, тому і брешуть.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:59 Ответить
Нагадайте-но: на скількох відкриттях доріг було найвеличніше і скільки часу його відосиків присвячено "великому крадівництву"... А тепер порівняйте це з тим, скільки лікарень (чи хоча б відділень) воно відкрило і скільки відосикив було присвячено його особистій допомозі в боротьбі з ковідом.
Це все, що треба знати про заяви Стєпанова, Ляшка та інших дЄрмаків та кРадуцьких про готовність України до ...нцятої хвилі коронавірусу...
показать весь комментарий
14.03.2021 20:54 Ответить
потому Байден и не хочет разговаривать с клоуном
показать весь комментарий
14.03.2021 20:56 Ответить
Я можу нагадати тобі, що масово лікарні по Україні почали закривати при Улянці Супрун за гетьмана, а ці до весни минулого року продовжили їхню справу.
показать весь комментарий
14.03.2021 21:00 Ответить
От саме тому, мабуть, ви ніколи не робите вдома ремонт, бо один раз зробивши вже нічого не перероблюєте, навіть після пожежі. Так?
Чи те, що у провідних країнах світу казали, що система не була готова до такої пандемії теж не чули?
А по суті мого допису є що сказати? Чи я там десь "папєрєднікафф" згадав? Чи за згадку про них вам доплачують? (Сподіваюсь, що ні)
Питання, в більшості, риторичні... Хоча кожен бачить світ зі свого вікна
показать весь комментарий
14.03.2021 22:14 Ответить
Я борщ сегодня кушал, украинский.....
показать весь комментарий
14.03.2021 21:04 Ответить
Маски не справжні. через те й люди хворіють
показать весь комментарий
14.03.2021 21:11 Ответить
Харківські лікарні для пацієнтів із COVID-19 завантажені повністю, кисневих місць майже не залишилося, - лікар Корсунов - Цензор.НЕТ 3970
показать весь комментарий
14.03.2021 21:14 Ответить
Кернес прийди... Кернес зроби...
А взагалі то пофіг - памятник гепі... і проспект жукова - от і все що потрібно харківянам..
показать весь комментарий
14.03.2021 21:14 Ответить
Наша пісня гарна й нова...
показать весь комментарий
14.03.2021 21:17 Ответить
Харківські лікарні для пацієнтів із COVID-19 завантажені повністю, кисневих місць майже не залишилося, - лікар Корсунов - Цензор.НЕТ 6990
показать весь комментарий
14.03.2021 21:18 Ответить
Куча быдла ходит без масок, введите драконовские штрафы как в Европе, и увидите результат незамедлительно, заболеваемость упадет.
показать весь комментарий
14.03.2021 21:52 Ответить
А ще краще постріляти всіх людей щоб вірус не поширювався
показать весь комментарий
14.03.2021 22:29 Ответить
Больницы Харькова загружены больными с коронавирусом, мест с доступом к кислороду почти не осталось. Источник: https://censor.net/ru/n3253249

Думаю це перебільшення - вони і восени були переповнені, а по факту заповненість

максімум на 70%.
Але суть не в тому, а в тому що раніше люди з пневмонієй (запаленням легенів)
хворіли дома від двух до чотрирьох тижнів, а зараз людей настільки зашугали

короновірусом, що тільки температура 38 у людини вона зразу швидку визиває.
Звісно лікарні будуть переповнені з таким підходом, а влада все поширює і
поширює паніку і робить з короновірусу вірус *****, і так по всьому світу
І НІ ОДНОЇ ПОРАДИ ЧИ ДИРЕКТИВИ ВІД ДЕРЖАВИ ЛЮДЯМ БЕРЕГТИ
ЗДОРОВЛЯ, ЗМІЦНЮВАТИ ІМУНІТЕТ, БРОСАТИ ПАЛИТИ, ВЖИВАТИ

БІЛЬШЕ ФРУКТІВ, БІЛЬШЕ ПИТИ ВОДИ І БІЛЬШЕ ФЗИЧНИЇ ВПРАВ -

головне ширнутися вакциною і назавжди будеш здоровий

Влада у всьому світі з часом відповість за цей злочин проти свобод людей.
показать весь комментарий
14.03.2021 22:28 Ответить
В них наказ шпиталізувати всіх з групи ризику.
показать весь комментарий
14.03.2021 22:41 Ответить
Та отож - без усякого здравого підходу, все робити щоб на камеру ТБ це було
подібне до пандемії, хоча до пандемії слава Богу далеко як до Київа рачки.
показать весь комментарий
14.03.2021 22:45 Ответить
Люди залякані.
показать весь комментарий
14.03.2021 22:49 Ответить
Насколько я помню, в феврале ЗЕ опять упять победил Ковид.
Степанов из штанов выпригивал, рассказывая, насколько меньше стало тестирований больных.

Никогда такого не было и вот опять...
показать весь комментарий
14.03.2021 22:32 Ответить
Який висновок? Довбодятли вимруть і настане благодєнствіє.
показать весь комментарий
14.03.2021 22:35 Ответить
З нашим щастям вимруть нормальні, а залишаться альтернативно обдоровані
показать весь комментарий
15.03.2021 00:05 Ответить
Місць тому розмовляв з однокурсницею, яка проживає в Харкові. Розповідала що харківчани забили на ковід. Не знаю наскільки серйозна ситуація насправді там, але щоб не виявилось, що ковід забив на харків"ян.
показать весь комментарий
14.03.2021 23:07 Ответить
В метро все в масках, в магазинах, почта и т.д. тоже, в общепите не знаю не бываю там, что ещё нужно делать?
показать весь комментарий
14.03.2021 23:48 Ответить
Ну вибачайте. Це я передав слова однокурсниці.
показать весь комментарий
14.03.2021 23:53 Ответить
Заражаются возможно много, я верю в это, город большой, думаю в основном на работе, где большие коллективы, а так думаю везде по стране люди в основном поняли что это не шутки, у меня много знакомых переболели, одна лежала месяц в больнице, неделю в реанимации..
показать весь комментарий
15.03.2021 00:03 Ответить
Тоже знакомая месяц в больнице. Еле выжила. Но народ нихрена не понял
показать весь комментарий
15.03.2021 00:06 Ответить
Отдельные идиоты были есть и будут, от этого никуда не деться (((
показать весь комментарий
15.03.2021 00:08 Ответить
Ага. Только маски на бороде висят... Закономерный рост
показать весь комментарий
15.03.2021 00:02 Ответить
а времени для подготовки дополнительных кислородных мест было полно. но никому оно не надо.
показать весь комментарий
15.03.2021 07:26 Ответить
 
 