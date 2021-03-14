Харьковские больницы для пациентов с COVID-19 загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, - врач Корсунов

Больницы Харькова загружены больными с коронавирусом, мест с доступом к кислороду почти не осталось.

Об этом написал в Facebook анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов, передает Цензор.НЕТ.

"Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши, и больные на неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы хоть текущий кислород. Любой профильный департамент, депутаты, которые отказались финансировать раннюю диагностику онкологических заболеваний, вице-губернаторы и губернаторы! Еще летом вы били себя в грудь, что за 2 месяца построите в ОКИБ (областной клинической инфекционной больнице - ред.) новую реанимацию и проведете кислород по всем отделениям! Эй, где же они? Вроде уже март, а воз стоит на обещаниях и без колес", - написал врач.

По его словам, возросло количество тяжело больных коронавирусом молодых людей: "На сегодняшний день в реанимации ОКИБ три пациента в возрасте от 31 до 39 лет, в ОДИКБ - на инвазивной ИВЛ ребенок 11 лет и на неинвазивной - 17 лет".

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"Новая волна COVID-19 может быть значительно мощнее предыдущих, ведь кампания по вакцинации от коронавируса провалена. Вместо вакцинации наиболее уязвимых жителей, прививают всех без разбора, даже тех, кто имеет антитела. Поэтому вперед к новой медицинской катастрофе", - пишет врач.

По его словам, 13 марта от осложнений, вызванных коронавирусом, в Харькове умер еще один врач - Дмитрий Пеньков.

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