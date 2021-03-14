В Украине недостаточно кинотеатров, чтобы была возможность "отбивать" отечественные фильмы, - глава Госкино Кудерчук
Помимо внутреннего производства, украинский кинематограф планируют развивать за счет кооперации с зарубежными партнерами.
Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" рассказала глава Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что внутренний кинематограф развивается и украинские фильмы уже несколько лет успешно участвуют в известных мировых кинофестивалях.
"Но будущее все-таки, за совместным производством... Потому что такой фильм - это уже не локальный проект, он выходит параллельно в разных странах", - говорит Кудерчук.
Так, в прошлом году Украина стала членом Евримажа (Eurimages) - европейский фонд финансирования совместного кинопроизводства разных стран.
"И есть уже три победителя конкурса Евримажа, которые параллельно получили поддержку и Госкино Украины. У нас теперь намечается совместная работа с Канадой. Есть и другие страны, с которыми, допустим, еще не заключены конвенции, но идет сотрудничество ряда частных продакшн. Поэтому всё-таки - совместные проекты", - дополнила глава Госкино.
Марина Кудерчук перечислила основные проблемы для развития именно внутреннего продакшена. Во-первых, в Украине мало кинотеатров, а показы - один из основных источников дохода кинолент.
"Для создания локальных продуктов у нас все-таки маловато экранов - чуть больше 400 экранов в стране. А чтобы фильм хотя бы вышел в ноль, его нужно прокатывать три-четыре месяца, как минимум, чтобы на него хорошо ходили. А с учетом 50% заполняемости зала при карантине, то это, соответственно, еще дольше", - пояснила она.
Во-вторых, кадры - нужно готовить профессионально сильное молодое поколение для киноиндустрии.
"Многие наши украинские, к сожалению, остались в России. Раньше они работали на две страны, и когда встал выбор — многие остались в России. И поэтому нам нужно больше обучать, больше готовить своё молодое поколение", - продолжила глава Госкино.
А для этого, в-третьих, требует обновления обучающая база для кинематографистов.
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Це було щось...але не фільм, котрий є смисл переглянути.
2.Частково кошти можна відбити через створення платних УКРАЇнських кіносайтів..
Хоть миллион кинотеатров откройте, но Сенцов своё "кино" не "отобьёт".
Я написал о том, что и миллион кинотеатров не "отобьют" его "кино".
Для тебя конечно прежде всего окупается быдлосериалы типа "сваты".
завтра Гордон всем будет гордонить мозги
В Киеве в каждом районе по несколько штук. Сомнительно мне, что где-нить в Париже, например, по несколько кинотеатров на район.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3858128937570591&id=100001205690197 11 декабря 2020 г. ·
В совку більше всього курвила невідповідність задекларованих цінностей щоденним практикам. Особливо це помітно було в кіно. Я з дитинства дивувався, чому в усіх кіно про піонерів така гарна форма з пілотками й шортами, а мені дістався тільки галстук. Може десь в Артеку така форма і була, але мені й туди було потрапити не вільно, я вже курсантом потім фарбував там шлюпки.
Та ж фігня була з фільмами про сержантів міліції, раціоналізаторів на виробництві, гвардійців-десантників, слідчих знатоків - в кіно було так чудесно, однак варто було потрапити до рук реального сержанта РОВД, ти починав підозрювати, що реальне життя тече по геть інших законах. Особливо коли ти вже піонер, раціоналізатор чи моряк і дивишся про себе в кіно.
І вже геть противно було дивитися фільми в жанрі панорамного гуманізму. Пам'ятаю один з Родіоном Нахапєтовим, який грав дитячого хірурга. На полярній станції немовля (!) потребує термінової операції (як воно там завелося) й по всій країні шукають дитячого хірурга-парашутиста, щоб викинути його на крижину, проводять наради ледь не в кремлі, й відправляють в Арктику з Москви цілий ІЛ-76 на роту гвардійців-десантників, ми за керосином і взагалі ціною не постоїм. Гуманізм так гуманізм.
І ось сидимо ми в Керчі з тим мотористом, який отримав призвісько Нельсон, на ремонті на траулері "Зірка Азова" (в море його вже жодна медкомісія не випустить), дивимося те гуманістичне кіно з Нахапєтовим і Нельсон пихає в телевізор стільки болтів заводу Петровського, що Нахпєтов зрештою не витримує і емігрує в США.
І ось тепер виросло покоління, яке про совок знає тільки з того кіно.
ПС. В статті мова йде про нинішнє українське кіно, але воно й тут якийсь "совок" приплело. Чи вже зовсім, упороте, пропило залишки розуму?
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%87#cite_note-2 [2]
Щит і меч (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Щит и меч) - радянський чотирисерійний художній фільм про https://uk.wikipedia.org/wiki/II_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 II Світову війну , знятий в 1968 році за однойменним романом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадима Кожевникова режисером Володимиром Басовим.
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82_%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%87#cite_note-2 [2] - я так розумію, що всі розуміють, чому ці українські версії фільмів були майже відразу знищені російськими окупантами...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2696536347063195&id=100001205690197 15 сентября 2019 г. ·
"Як наслідок русифікаторської політики СРСР, станом на 1980 рік, за даними газети «Культура і життя», фільмофонд України становив 2967 фільмів, з них дубльованих (або тих, що мали оригінальне україномовне озвучення) українською мовою - 235, основна маса з яких була старіші стрічки"
"А з 378 фільмів, що вийшли на екран з кіностудії Довженка за радянський період 1928-1991 роки, цілком україномовних зняли лише 22, що становило всього близько 6 %."
Ну і так далі.
Пацанове, я таке писав про книжки, бо за статистикою книгодруку я слідкував. А зараз, після новин про скасування результатів останнього пітчингу (щоб не значило це слово) Держкіно, пошукав, скільки всього фільмів українською було випущено за всю історію кінематографа. Результати не дуже тривалих розшуків у Вікі - вище.
Так ось, за ці 5 років було принаймні частково профінансовано державою і знято 163 (?) українських фільми. Я ніде не знайшов у звітах Держкіно мовного розподілу фільмів, але ясно, що переважна більшість українською. І це ми не рахуємо власне 100% дубляж українською.
Тобто, за ці 5 років знято в 7,5 раз більше, ніж студією Довженка (а в Одесі та Ялті українською і не знімали) за всі роки її існування в УРСР. І десь половина від всього масиву фільмів з українською озвучкою (включаючи дубльовані) в Держфільмофонді на 1980 рік.
Нам буде, що дивитися в найближчі сто років. Бо цей шанс на відродження держави, ми, здається, знову про*бали.
Наслідки цього "вибуху на сонці", як тільки і можна сприймати такий культурний феномен, ми ще вповні не відчуваємо і не усвідомлюємо, бо культура - то гра в довгу.
Але вони будуть.
Потенціалу збережених творів Розстріляного Відродження вистачило колись на зруйнування радянської імперії в 90-х і на появу в мистецтві покоління 2000-ників, вільних від радянських мистецьких практик. Через 70 років після фізичного знищення митців в Сандармоху. Вони свою гру в довгу попри все виграли.
Відік " Natiional" тв " Sony trinitron" приставка "Dendy", видеокамери(два штука)...
Нажито посильним трудом..1990 рік..
Відволікання уваги охлосу від проблем влади...
))
Не заздри, охлос..))
Бувай..))
Звична справа_ звинувати іншиго чим сам, за звичай, займаєшся!!
Смачного *****, пацакчику!!
))
пацакчик у тебе в дупі стирчить і назовні проситься
де твінк свій під штатівським прапором поділо? просмоктало?
...
ДЕржавне фінансування певних режисерів і проектів створює їм неконкурентне середовище ..Що "розслабляє"....
правильніше було б компенсувати якийсь відсоток ВСІМ українським кінопроектам (звичайно з УКРАЇНСЬКОЮ ЛОКАЛІЗАЦІЄЮ І НА УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ)ЗГІДНО КАСОВИХ ЗБОРІВ..
річна підписка - і дивись....