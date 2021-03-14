В Украине недостаточно кинотеатров, чтобы была возможность "отбивать" отечественные фильмы, - глава Госкино Кудерчук

Помимо внутреннего производства, украинский кинематограф планируют развивать за счет кооперации с зарубежными партнерами.

Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" рассказала глава Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что внутренний кинематограф развивается и украинские фильмы уже несколько лет успешно участвуют в известных мировых кинофестивалях.

"Но будущее все-таки, за совместным производством... Потому что такой фильм - это уже не локальный проект, он выходит параллельно в разных странах", - говорит Кудерчук.

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Так, в прошлом году Украина стала членом Евримажа (Eurimages) - европейский фонд финансирования совместного кинопроизводства разных стран.

"И есть уже три победителя конкурса Евримажа, которые параллельно получили поддержку и Госкино Украины. У нас теперь намечается совместная работа с Канадой. Есть и другие страны, с которыми, допустим, еще не заключены конвенции, но идет сотрудничество ряда частных продакшн. Поэтому всё-таки - совместные проекты", - дополнила глава Госкино.

Марина Кудерчук перечислила основные проблемы для развития именно внутреннего продакшена. Во-первых, в Украине мало кинотеатров, а показы - один из основных источников дохода кинолент.

"Для создания локальных продуктов у нас все-таки маловато экранов - чуть больше 400 экранов в стране. А чтобы фильм хотя бы вышел в ноль, его нужно прокатывать три-четыре месяца, как минимум, чтобы на него хорошо ходили. А с учетом 50% заполняемости зала при карантине, то это, соответственно, еще дольше", - пояснила она.

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Во-вторых, кадры - нужно готовить профессионально сильное молодое поколение для киноиндустрии.

"Многие наши украинские, к сожалению, остались в России. Раньше они работали на две страны, и когда встал выбор — многие остались в России. И поэтому нам нужно больше обучать, больше готовить своё молодое поколение", - продолжила глава Госкино.

А для этого, в-третьих, требует обновления обучающая база для кинематографистов.