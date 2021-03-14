Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки на Херсонщине пытался покончить с собой, - Клименко
Полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы Нацполиции Игоря Клименко, установили предполагаемого убийцу и насильника "после непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий".
"Это жестокое преступление на Херсонщине всколыхнуло страну. Маленькую девочку, которую в течение четырех дней искали сотни правоохранителей и волонтеров, нашли мертвой в мешке. Удушение и следы изнасилования… Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Потому что заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи", - пишет Клименко.
Чтобы задержать подозреваемого, "нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз".
"Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недомужчину, чтобы он ответил за свои поступки", - резюмирует глава Нацполиции.
Напомним, тело 7-летней Марии Борисовой, поиски которой продолжались четверо суток, обнаружили 11 марта в с. Счастливое во время повторного осмотра территории населенного пункта в недостроенном нежилом помещении.
Полиция установила, что смерть девочки была насильственной.
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Більшість із них - це далеко не лицарі і джентльмени, а звичайні покидьки.
...
Скільки жахливих помилок у слові "петушіння".
будут и успешные попытки..)))
А потім - "Пистон! Сделай телевизор погромче!.."
Знаешь сколько человек успели приговорить пока поймали Чекатило?
Отже, біологічного матеріалу було достаньо.
Взагалі, якось багато педофілів розвелося. Аби люди просто виколювали їм би очі при затриманні - їх би поменшало.
маніяки це кончені люди... тільки смертна кара..
може знову чергова казка - один Аваков чого вартий
(між іншим, він ******** маленьких хлопчиків)...
"Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недомужчину, чтобы он ответил за свои поступки", - резюмирует глава Нацполиции.Источник: https://censor.net/ru/n3253253
https://wwii.space/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0/
Жаль, что отменили смертную казнь.
https://www.youtube.com/watch?v=8vUw1vOboOY https://www.youtube.com/watch?v=8vUw1vOboOY
https://plus.obozrevatel.com/crime/v-zaporozhe-sud-otpustil-podozrevaemogo-v-ubijstve-nasti-bobkovoj.htm