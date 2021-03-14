Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки на Херсонщине пытался покончить с собой, - Клименко

Полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу главы Нацполиции Игоря Клименко, установили предполагаемого убийцу и насильника "после непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий".

"Это жестокое преступление на Херсонщине всколыхнуло страну. Маленькую девочку, которую в течение четырех дней искали сотни правоохранителей и волонтеров, нашли мертвой в мешке. Удушение и следы изнасилования… Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Потому что заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи", - пишет Клименко.

Чтобы задержать подозреваемого, "нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз".

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"Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недомужчину, чтобы он ответил за свои поступки", - резюмирует глава Нацполиции.

Напомним, тело 7-летней Марии Борисовой, поиски которой продолжались четверо суток, обнаружили 11 марта в с. Счастливое во время повторного осмотра территории населенного пункта в недостроенном нежилом помещении.

Полиция установила, что смерть девочки была насильственной.

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