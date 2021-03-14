BioNTech создал альянс по производству вакцин от COVID-19, чтобы преодолеть нехватку, - WSJ
Разработавшая первую в мире вакцину на основе матричной РНК немецкая компания BioNTech создала альянс из 13 фирм, стремясь обеспечить Евросоюз и другие страны необходимым количеством препарата.
Об этом пишет The Wall Street Journal, отмечая, что таким образом BioNTech надеется достичь, а возможно и превзойти, амбициозную цель - произвести в текущем году два миллиарда доз вакцины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По сведениям издания, переговоры начались еще в октябре 2020 года, за несколько недель до того, как BioNTech со своим американским партнером Pfizer объявили о создании вакцины. К альянсу присоединились некоторые ключевые конкуренты компании Pfizer, большинство из вошедших в него фармацевтических компаний - европейские.
Среди партнеров называются немецкие производители Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG и Baxter Oncology; французские Sanofi и Delpharm; швейцарская Novartis, австрийская Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH и канадская Acuitas Therapeutics. Все они будут выполнять определенные части работы.
BioNTech расширяет и собственное производство: ожидается, что в апреле будет запущен новый завод, который сможет ежегодно выпускать 750 миллион доз вакцины.
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"Крім вас, дешевих кончених ковідотролів, ця істерія нікого не цікавить" - це слова бота який написав першим, в статті по темі коронавірус, і вирішив іншого в цьому звинуватити, з головою точно не все в порядку.
А тобі людина факти розписала.
Я ж над тобою, дебільчиком, іронірую.
А який аргумент на свою користь ти навів, щоб до нього можна було дослухатись? Хоч один? Немає жодного! І до чого ж ми маємо дослухатись?
І ти явно не під своїм прапором, бо у Великобританії до небезпеки Ковіду і до вакцінації відношення більш ніж серйозне. Ти - явний лахтинський бот з-під проксі.
PS Доречі, з приводу "імбецилу" - всі знайомі СЕО, керівники відділів, IT спеціалісти до Ковіду ставляться серйозно, а от серед работяг - багато таких як ти. Натяк зрозумів?
І, наостанок, зроби мені послугу - просто зникни. Ненавиджу тролячий сморід ))
Несе тут саме від тебе, ботяро лахтинське. Прийшло, нагавняло, жодного аргументу не навело, бо їх немає. І ще такий тупий троллячий прийом юзаєш - називати всіх нормальніх людей, які, звісно, не згодні з твоїми посилами - "тролями". Ти, мабуть, починаючий, бо повна нездара.
Зрозумій, в мене немає жодного бажання марнувати на тебе, тупого бота, свій час.
Можу лише побажати тобі, гівнюку, щасливої дороги - ПНХ ДЛБ!
Ковідобізнес на лохах процвітає.
Это прекрасный случай и только идиот может им не воспользоваться. И что то мне подсказывает, что у нас есть такой идиот!!!!
ну сами им такой объем не потянуть, поэтому по лицензии и поставкам материала работают еще несколько предприятий:
в январе было 4 страны ( в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее)
Переговоры продолжаются с Турцией. А в Сербии уже объявлено, что в уже мае страна начнет производить вакцины по российским технологиям. Готовятся к этому и в Италии, при участии Российского фонда прямых инвестиций.
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это всего лишь гонка за прибылью. да и чья вакцина иеет лучший баланс цена-качество, та и побеждает.
Этим всё сказано.