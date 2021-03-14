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Новости Коронавирус и карантин
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BioNTech создал альянс по производству вакцин от COVID-19, чтобы преодолеть нехватку, - WSJ

BioNTech создал альянс по производству вакцин от COVID-19, чтобы преодолеть нехватку, - WSJ

Разработавшая первую в мире вакцину на основе матричной РНК немецкая компания BioNTech создала альянс из 13 фирм, стремясь обеспечить Евросоюз и другие страны необходимым количеством препарата.

Об этом пишет The Wall Street Journal, отмечая, что таким образом BioNTech надеется достичь, а возможно и превзойти, амбициозную цель - произвести в текущем году два миллиарда доз вакцины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По сведениям издания, переговоры начались еще в октябре 2020 года, за несколько недель до того, как BioNTech со своим американским партнером Pfizer объявили о создании вакцины. К альянсу присоединились некоторые ключевые конкуренты компании Pfizer, большинство из вошедших в него фармацевтических компаний - европейские.

Среди партнеров называются немецкие производители Merck, Rentchler Biopharma, Evonik Industries, Dermapharm, Siegfried AG и Baxter Oncology; французские Sanofi и Delpharm; швейцарская Novartis, австрийская Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH и канадская Acuitas Therapeutics. Все они будут выполнять определенные части работы.

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BioNTech расширяет и собственное производство: ожидается, что в апреле будет запущен новый завод, который сможет ежегодно выпускать 750 миллион доз вакцины.

Автор: 

вакцина (3815) Германия (6938) карантин (16729) СМИ (3833) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Смешные эти немцы - создавать для борьбы с коронавирусом какие-то альянсы. Брали бы пример со сверхдержавы
BioNTech створив альянс із виробництва вакцин проти COVID-19, щоб подолати нестачу, - WSJ - Цензор.НЕТ 1862
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15.03.2021 00:07
+5
"фуфломіцини" мутяться -бабки крутяться) .
Ковідобізнес на лохах процвітає.
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15.03.2021 00:00
+2
Відтепер всі ковідозалежні можуть спати спокійно - нєхватка прєодолєна!
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14.03.2021 23:56
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Відтепер всі ковідозалежні можуть спати спокійно - нєхватка прєодолєна!
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14.03.2021 23:56 Ответить
Шапочку з фольги не забувай одягати, бо Біл Гейтс через 5ж захопить твій розум.
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15.03.2021 01:53 Ответить
Тебя плохо слышно в противогазе, троляка конченый
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15.03.2021 11:28 Ответить
У вас якісь проблеми?! Вважаєте що весь світ змовився, ковіданет! Масканеідёт! і етовсёпіндоси! Тоді клізма бояришника в голову і всі ваші проблеми зникнуть, роскосмос радить.
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15.03.2021 08:34 Ответить
Про який "весь світ" ти верзеш, довбень? Крім вас, дешевих кончених ковідотролів, ця істерія нікого не цікавить
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15.03.2021 11:35 Ответить
"Про який "весь світ" ти верзеш, довбень?" - Я і не сподівався що ватному дурнику який маскується під британським прапором де розпочали першими вакцинацію і де вже вакциновано понад 20млн осіб, буде відомо що у всьому світі боряться з епідемією ковід19.
"Крім вас, дешевих кончених ковідотролів, ця істерія нікого не цікавить" - це слова бота який написав першим, в статті по темі коронавірус, і вирішив іншого в цьому звинуватити, з головою точно не все в порядку.
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15.03.2021 19:07 Ответить
Слухай-но, дурнику, знайди собі для спілкування рівного за розумовою відсталістю ковідобота - вас тут, гівнюків, предостатньо
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15.03.2021 19:41 Ответить
Подякуй, що люди спустилися до тебе, бо рівень аргументації у тебе = 0.
А тобі людина факти розписала.
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15.03.2021 21:07 Ответить
Валянку, прочитай спочатку свій попередній пост і замислись, чи варто тобі щось патякати про аргументацію
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15.03.2021 21:27 Ответить
Валянок з нас двой саме ти, кацапе - бо це у вас поставлена задача зірвати вакцинацію в Україні.
Я ж над тобою, дебільчиком, іронірую.
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15.03.2021 21:33 Ответить
Іронірував би ти деінде в іншому місці, ковідобот імбецильний ))
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15.03.2021 21:48 Ответить
Ти щось крім образ щось розумне напишеш? чи можна не чекати в баняку порожньо?
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15.03.2021 22:15 Ответить
Невже існують речі, в яких ти ще недостатньо інформований? Ти сам, взагалі, здатний до когось дослухатись? В мене виникли великі сумніви з цього приводу
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15.03.2021 22:34 Ответить
"Ти сам, взагалі, здатний до когось дослухатись"

А який аргумент на свою користь ти навів, щоб до нього можна було дослухатись? Хоч один? Немає жодного! І до чого ж ми маємо дослухатись?
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16.03.2021 00:54 Ответить
Довбню, зрозумій одну дуже просту річ: за фактом - ти нах нікому не потрібне лайно, щоб тобі щось доводити..
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16.03.2021 09:18 Ответить
Довбню, за фактом - лайно - це те, ч ого ти складаєшся, бо нічого, окрім лайна з тебе не виходить. Всі твою пости без виключення - це лише кидання лайном.
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16.03.2021 11:25 Ответить
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16.03.2021 11:29 Ответить
Ботяро, у тебе ж аргументації немає взагалі - одне лайно з тупого рота лізе.
І ти явно не під своїм прапором, бо у Великобританії до небезпеки Ковіду і до вакцінації відношення більш ніж серйозне. Ти - явний лахтинський бот з-під проксі.

PS Доречі, з приводу "імбецилу" - всі знайомі СЕО, керівники відділів, IT спеціалісти до Ковіду ставляться серйозно, а от серед работяг - багато таких як ти. Натяк зрозумів?
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15.03.2021 22:34 Ответить
Від тебе тхне тролятиною за кілометр. Головне, не комплексуй з цього приводу: троль так троль, що ж тут вже вдієш ))
І, наостанок, зроби мені послугу - просто зникни. Ненавиджу тролячий сморід ))
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15.03.2021 22:43 Ответить


Несе тут саме від тебе, ботяро лахтинське. Прийшло, нагавняло, жодного аргументу не навело, бо їх немає. І ще такий тупий троллячий прийом юзаєш - називати всіх нормальніх людей, які, звісно, не згодні з твоїми посилами - "тролями". Ти, мабуть, починаючий, бо повна нездара.
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16.03.2021 00:52 Ответить
Контужене, можливо ти не помітило, але якраз само пришло і почало смердіти під моїм постом тупими заїждженими фразами зі своїх ковідних методичок.
Зрозумій, в мене немає жодного бажання марнувати на тебе, тупого бота, свій час.
Можу лише побажати тобі, гівнюку, щасливої дороги - ПНХ ДЛБ!
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16.03.2021 09:41 Ответить
Ботяро, ти, мабуть не помітило, але твій самий перший пост також не мав жодного аргумента - лишень спроби образити більш розумних за тебе людей.
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16.03.2021 11:23 Ответить
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16.03.2021 11:28 Ответить
"фуфломіцини" мутяться -бабки крутяться) .
Ковідобізнес на лохах процвітає.
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15.03.2021 00:00 Ответить
Да хоть тройственную ось...
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15.03.2021 00:01 Ответить
Суть не в этом, а в том, что некоторым "найвеличнішим лідерам **********" было бы не плохо напрячь единственную извилину и тоже присоединится к данному альянсу предложив свои производственные мощности (разу уж купить не могут) и начать производить вакцину тут, заодно договорившись о сходной цене.
Это прекрасный случай и только идиот может им не воспользоваться. И что то мне подсказывает, что у нас есть такой идиот!!!!
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15.03.2021 09:14 Ответить
Смешные эти немцы - создавать для борьбы с коронавирусом какие-то альянсы. Брали бы пример со сверхдержавы
BioNTech створив альянс із виробництва вакцин проти COVID-19, щоб подолати нестачу, - WSJ - Цензор.НЕТ 1862
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15.03.2021 00:07 Ответить
В чем твой прикол? Их прикол понятен.
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15.03.2021 01:18 Ответить
прибалтьі медленньіе?
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15.03.2021 04:02 Ответить
В детстве, я с пацанами, этого, как там написано "говна", на самом деле это кизяк, говно не горит, по мешку в день собирали, за коровами. Зачем? Мешали с соломой и глиной, и дядя делал кирпичи. Кстати в Украине, сейчас, существует промышленное производство, гугли. Из кирпичей строили летние кухни, сараи. Кроме этого, кизяк, прекрасное топливо. Сейчас в селе моей родни, коров практически не держат, дорого. Поэтому и кизяка нет.
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15.03.2021 13:10 Ответить
бедненький, только флудить умеешь. тебе не с кем поговорить?
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15.03.2021 13:54 Ответить
В тому, що це прикол!
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15.03.2021 07:39 Ответить
Кто первый вакцинирует население, получит огромное конкурентное преимущество. Европа напряглась по полной, русня запустила производство на 10 миллионов вакцин в месяц (плюсом к тому что было). Чем ответим мы?
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15.03.2021 00:18 Ответить
Мы, это Украина?))) Язык показывать, обзывать козломордыми, их вакцину - шмундяком. Ну и хватит, хотя "санкции" можно усилить, например усиленно колоться Ковидшелд, а еще круче, под музыку. "Оркестр, урежте марш, ВАКЦИНА"
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15.03.2021 01:23 Ответить
че тебя не сидит в твоей Латвии? иди побегай с плакатиком "хатим учиться на радном узком" може попустит.
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15.03.2021 04:05 Ответить
Tak oni i ucitsia na rodnom jazyke,tut bolse poliakov cem ruskix jesli pro Litvu xoteli skazat.Tak meloc ix 4% bolsinstvo govorit na litovskom svobodno
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15.03.2021 08:53 Ответить
потому что они натурализировались, в отличии от узких, что прутся в Латвию. Литва не граничит с парашкой, в єтом ее счастье.
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15.03.2021 09:12 Ответить
Jest KIonesberg granica s nimi.Realno rabotu xorosuju ti nepolucis daze liubuju kak primer prodavca nepolucis, jesli neznajes litovskogo.V Latviji da ix ocen mnogo,zdes s ruskimi problem pocti net,molodyje oni xoroso govorit na litovskom,pensionery vot s temi trudnej,no toze govoriat bolsinstvo
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15.03.2021 09:27 Ответить
пенсьі скоро вьімрут. Литва явньій пример того что страна счастлива от того. что не имеет границьі с убогой рашкой. И Литва закрьіла вещание русских каналов на год.
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15.03.2021 09:36 Ответить
prijexali bi ix mnogo,no tut posle vojenoje vremia neocen druzno vstrecali.Bilo takije sluci i ne odin sto tex kto prijexali paprostu unictozyli v te vremena.Kalvarija takoj gorod prijexalo 1946 godu iz sibiri 200 liudej vmesto nasix vyslanix v sibir,tak prisli lesnyje bratja i unictozyli ostalos 7 zyvyx.Im skazali pered tem ujexat no neposlusali,Konecno eto ziostko no tak bilo,mozet v etom i jest uspex sto malo tut ruskix
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15.03.2021 10:09 Ответить
находишь в инете translit.ru набираешь там текст, копируешь, переносишь сюда.
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15.03.2021 13:56 Ответить
у русни на начало февраля было контрактов на 2,4 млд доз вакцин.

ну сами им такой объем не потянуть, поэтому по лицензии и поставкам материала работают еще несколько предприятий:
в январе было 4 страны ( в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее)

Переговоры продолжаются с Турцией. А в Сербии уже объявлено, что в уже мае страна начнет производить вакцины по российским технологиям. Готовятся к этому и в Италии, при участии Российского фонда прямых инвестиций.

--------
это всего лишь гонка за прибылью. да и чья вакцина иеет лучший баланс цена-качество, та и побеждает.
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15.03.2021 01:50 Ответить
«Мировой рынок вакцин - $100 млрд. Борьба идёт за эти рынки!» (С)
Этим всё сказано.
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15.03.2021 01:53 Ответить
и очень хочет всем впарить свою вакцину
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15.03.2021 04:03 Ответить
Інститут Коха, який проводить постійний моніторинг епідемії повідомляє про те, що у останніх 25 тис зразків біологічного матеріалу заражених ковід, в 46% випадків виявлено «британський» штам вірусу. У наявності поступове витіснення базового варіанту вірусу новим, більш активним.
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15.03.2021 00:36 Ответить
все-рівно план вакцинації закінчується у 2025.
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15.03.2021 04:04 Ответить
 
 