До сих пор не все жители дома на Позняках, частично обрушившегося летом 2020-го, смогли заселиться в новые квартиры, - СМИ. ВИДЕО

Взрыв в доме на Позняках произошел в июне прошлого года. Офис Президента выдал семьям сертификаты на квартиры, а городская власть пообещала помочь с ремонтом. До сих пор заселились не все семьи.

Об этом говорится в сюжете журналистки "5 канала" Марии Писаренко, передает Цензор.НЕТ.

Владимир Зеленский вручил ключи от квартир 40 семьям. Одна из них теперь живет на улице Метрологической в доме, который еще не подключили к отоплению. Ремонт делали за свой счет. Помогали друзья семьи.

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Обещанных денег на ремонт от города они не получили, потому что еще не подали все документы. В Киевской городской администрации утверждают: компенсации за потерю членов семьи и травмы выплатили сразу.

"В первые дни мы выплатили по 50 тысяч гривен. Граждане имеют право обращаться за помощью, если у них есть право собственности на жилое помещение чрезвычайной ситуации", – рассказал заместитель директора Департамента социальной политики КГГА Максим Бученко.

Кто подал эти документы, получил помощь на ремонт. Таких пока 17 семей. Помощь для остальных людей заложили в бюджет города и на этот год. Ее должно хватить на базовый ремонт. Расчет - на каждый квадратный метр плюс деньги на мебель.

"Размер 2920 гривен. Этот тариф был определен средний размер стоимости проведения ремонта у застройщиков. Для двухкомнатной квартиры 124 тысячи для приобретения для двухкомнатных квартир мебели", - отметил Максим Бученко.

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По какому принципу выбирали недостроенные жилые комплексы - в Офисе Президента не объясняли. Ссылались на добрую волю застройщиков - кто чем помог.

"Заселиться нельзя было. Квартира абсолютно голая. Нет проводки, разводки. Во время вручения сертификатов нам говорили, что они уже с документами. Так не было. Этого всего пришлось ждать", - говорит дочь семьи потерпевших Марина Писаненко.

Право собственности родители Марины тоже оформили. Подписали документы всего 24 семьи. На это понадобилось полгода. Сперва у домов не было почтовых адресов. Впоследствии от пострадавших требовали подписать отказ от разрушенного жилья.

Еще 16 семей свои документы только ждут. Шесть из них получили сертификаты на квартиры в многоэтажке, которую еще строят, а заселить обещают аж осенью. Полуразрушенный взрывом дом на Позняках в декабре начали разбирать. Но в конце года остановились. Остается всего три этажа. Жители соседних секций говорят: отопление за весь уже разобранный дом этой зимой насчитали им.

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От взрыва газа под завалами погибли 5 человек. Более сотни людей потеряли жилье. Но расследование взрыва не завершили.

Напомним, утром 21 июня 2020 года в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели сначала обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 - эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

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