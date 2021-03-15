Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за информации о возможных побочных эффектах

Нидерланды приостановили применение вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах от этого препарата. Решение было принято в качестве меры предосторожности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-УКраина, об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

Нидерландское управление по лекарственным средствам (MEB), принимая решение о приостановке применения вакцины, приняло во внимание данные, которые поступили из Норвегии и Дании.

В Нидерландах ни одного подобного случая зафиксировано не было.

В ведомстве подчеркнули, что доказательств связи между образованием тромбов и инъекции вакцины AstraZeneca пока что нет.

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Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов. Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд, Румыния и Болгария.

Европейское агентство лекарственных средств заявило, что вакцинация препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать.