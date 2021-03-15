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Новости Борьба с коронавирусом
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Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за информации о возможных побочных эффектах

Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за информации о возможных побочных эффектах

Нидерланды приостановили применение вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах от этого препарата. Решение было принято в качестве меры предосторожности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-УКраина, об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

Нидерландское управление по лекарственным средствам (MEB), принимая решение о приостановке применения вакцины, приняло во внимание данные, которые поступили из Норвегии и Дании.

В Нидерландах ни одного подобного случая зафиксировано не было.

В ведомстве подчеркнули, что доказательств связи между образованием тромбов и инъекции вакцины AstraZeneca пока что нет.

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Как сообщалось, 11 марта ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия и Исландия, заявили, что приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о якобы образовании тромбов. Использование вакцины AstraZeneca 12 марта также приостановил Таиланд, Румыния и Болгария.

Европейское агентство лекарственных средств заявило, что вакцинация препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать.

вакцина (3815) Нидерланды (1573) COVID-19 (18608) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+13
И никаких секретов. А благодаря Шуту на троне, министр Степашка умудрился засекретить даже стоимость вакцин для Украины. Расходование быджетных денег при зеленом ворье стало секретом для лехтората . Зебилы, благодаря вам, эти "слуги" не только сделали, но и "имеют" вас по полной
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15.03.2021 07:31
+8
Так это оригинальную запретили. А индийскую по цене 3-х оригинальных колоть можно- для 73%.
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15.03.2021 07:32
+4
Навіть геї(як нас переконували лапті з дамбасянами) засумлівались, а Степашка впевний шо став проффесором медицини коли тягав швабру по підлозі в лікарні.
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15.03.2021 08:26
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И никаких секретов. А благодаря Шуту на троне, министр Степашка умудрился засекретить даже стоимость вакцин для Украины. Расходование быджетных денег при зеленом ворье стало секретом для лехтората . Зебилы, благодаря вам, эти "слуги" не только сделали, но и "имеют" вас по полной
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15.03.2021 07:31 Ответить
Так это оригинальную запретили. А индийскую по цене 3-х оригинальных колоть можно- для 73%.
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15.03.2021 07:32 Ответить
Не запретили, а приостановили. Нет и не будет причин её запрещать, потому, что количество её испытаний с положительным результатом уже достаточно велико.
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15.03.2021 08:12 Ответить
Отвечаю обоим: в ЕС индийская вакцина не сертифицирована. Поэтому я ей не доверяю.
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15.03.2021 13:48 Ответить
вони повинній призупинити, винести рішення, і потім повернутись до вакцинації нею. така процедура.
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15.03.2021 09:30 Ответить
Тут написали слово якобы , скільки країн і всі так дружньо відмовились.
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15.03.2021 08:12 Ответить
вони скоро поповертаються. така видно процедура
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15.03.2021 09:31 Ответить
Навіть геї(як нас переконували лапті з дамбасянами) засумлівались, а Степашка впевний шо став проффесором медицини коли тягав швабру по підлозі в лікарні.
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15.03.2021 08:26 Ответить
Раніше було так. Спочатку обстеження пацієнта, висновок лікаря про стан його здоров'я і в залежності від цього робились висновки, яка схема вакцинацій найкраща саме для цієї людини. А будь які ліки, будь яка вакцина мали детальний опис, позитивних і негативних впливів на організм. Обстеження, диспансеризація - спочатку, а не навпаки. Ліки, вакцини - випробувані, затверджені авторитетними медичними установами. Все інше - шарлатанство.
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15.03.2021 08:55 Ответить
Так, все це не просто і неоднозначно.
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15.03.2021 09:38 Ответить
вони і так зараз роблять.
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15.03.2021 09:32 Ответить
У моїх знайомих ставлення різне, часом протилежне.
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15.03.2021 09:40 Ответить
"зрада-зрада", "шмурдяк-шмурдяк".
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15.03.2021 10:03 Ответить
 
 