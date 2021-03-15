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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного. За сутки - 13 нарушений режима прекращения огня, - штаб ОС

Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного. За сутки - 13 нарушений режима прекращения огня, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 14 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с населенным пунктом Пивденне, противник вел огонь из минометов 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинского воина удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Неподалеку от Катериновки, российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Луганское враг вел обстрел позиций украинских военнослужащих из крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Троицкое - еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от поселка Лебединское. Вблизи населенных пунктов Опытное и Авдеевка, противник совершил обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песков еще и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, в районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

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"Украинские защитники на действия противника открывали ответный огонь.Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на неподконтрольной территории. Оккупанты продолжают осуществлять провокационные обстрелы с применением запрещенного минскимидоговоренностями вооружения. При этом противник увеличил количество прицельных обстрелов позиций наших военнослужащих. Для прекращения провокаций Украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины.

Подчеркиваем, подразделения Вооруженных Сил Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - подчеркнули в штабе.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 15 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного. За сутки - 13 нарушений режима прекращения огня, - штаб ОС 01
Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного. За сутки - 13 нарушений режима прекращения огня, - штаб ОС 02

обстрел (26982) ранение (3379) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
Если ***** путает временную последовательность событий то это значит что
в его голове поселилась семейная пара Альцгеймер и Деменция.
Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного. За сутки - 13 нарушений режима прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 72
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15.03.2021 07:49
+6
Кацапи ж офіційно заявили що виходять з режиму припинення вогню.

Ми, виходить, дотримуємося?
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15.03.2021 07:55
+5
А говнокомандуючий виступає на зеленому шабаші і розповідає який він маладєс.
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15.03.2021 08:19
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Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного. За сутки - 13 нарушений режима прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8920
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15.03.2021 07:44 Ответить
Если ***** путает временную последовательность событий то это значит что
в его голове поселилась семейная пара Альцгеймер и Деменция.
Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного. За сутки - 13 нарушений режима прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 72
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15.03.2021 07:49 Ответить
вот же ж лицемер. давай, устрой волеизъявление в карелии, дагестане, чечне итд
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15.03.2021 07:57 Ответить
Та бреше він. Цілком свідомо.
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15.03.2021 08:00 Ответить
Кацапи ж офіційно заявили що виходять з режиму припинення вогню.

Ми, виходить, дотримуємося?
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15.03.2021 07:55 Ответить
Так буває, коли під час війни " мудрий" нарід голосує проти партії "війни", за "миролюбІвоГо" презЕдента.
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15.03.2021 10:15 Ответить
А говнокомандуючий виступає на зеленому шабаші і розповідає який він маладєс.
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15.03.2021 08:19 Ответить
13!!!!!!разів "режим тиші" порушували? 😲 І це за версією зелених хєнералів. Казкові дятли. З дубовими головами.
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15.03.2021 08:34 Ответить
Зелень боїться давати адекватну відповідь. Атопутіннападьоть (як писали ЗЕлохи до президентських віборів)
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15.03.2021 08:41 Ответить
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15.03.2021 08:43 Ответить
чєм балєєшъ?
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15.03.2021 08:46 Ответить
Умная мысля приходит опосля! Теперь раззевай свою варежку пошире, щяс тебя лечить будем! 😁
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15.03.2021 09:11 Ответить
Желаю украинскому воину быстро вылечиться, восстановиться, вернуться в строй и убить не менее десятка руSSких оккупантов и их пособников!
Убить расеянское быдло- почетная обязанность каждого гражданина Украины и, чем больше этих дохлых рашистски варваров будут удобрять наш чернозем, тем лучше.
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного. За добу - 13 порушень режиму припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5808
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15.03.2021 09:06 Ответить
 
 