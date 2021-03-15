Пьяный водитель Toyota устроил смертельное ДТП в Киеве: двое погибших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Ночью в Киеве пьяный водитель Toyota влетел в автомобиль Skoda, двое погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Авария произошла на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова. Там водитель Toyota влетел в автомобиль Skoda. Водитель и пассажирка последнего автомобиля погибли.

"Тест на приборе Драгер бухаря с Toyota показал 2,05 промилле. Также на месте была информация о том, что водитель Toyota - действующий работник правоохранительных органов. Сейчас эта информация проверяется", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жуткое ДТП на Ривненщине: Подростки взяли машину покататься - один погиб, трое в реанимации. ФОТОрепортаж

По информации dtp.kiev.ua, автомобиль Шкода остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрестке Шухевича Перова по направлению троещенского рынка, внедорожник Toyota на большой скорости двигался по Шухевича в том же направлении и на полном ходу влетел в Skoda.

Как позже сообщили, отдел коммуникации полиции Киева, ночью в столичную полицию поступило сообщение о ДТП с погибшими на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова, в Деснянском районе столицы.

Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Шкода", который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. Вследствие ДТП водитель легковушки, 1979 года рождения и пассажирка скончались на месте происшествия.

Прибор Драгер показал, что водитель внедорожника, 1992 года рождения находился под воздействием алкоголя. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователем столичного главка начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители проводят все необходимые следственные действия чтобы установить обстоятельства и причины этого трагического события.



Фото: сайт полиции





