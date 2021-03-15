Пьяный водитель Toyota устроил смертельное ДТП в Киеве: двое погибших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Ночью в Киеве пьяный водитель Toyota влетел в автомобиль Skoda, двое погибших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице "Киев оперативный" в Facebook.
Авария произошла на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова. Там водитель Toyota влетел в автомобиль Skoda. Водитель и пассажирка последнего автомобиля погибли.
"Тест на приборе Драгер бухаря с Toyota показал 2,05 промилле. Также на месте была информация о том, что водитель Toyota - действующий работник правоохранительных органов. Сейчас эта информация проверяется", - говорится в сообщении.
По информации dtp.kiev.ua, автомобиль Шкода остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрестке Шухевича Перова по направлению троещенского рынка, внедорожник Toyota на большой скорости двигался по Шухевича в том же направлении и на полном ходу влетел в Skoda.
Как позже сообщили, отдел коммуникации полиции Киева, ночью в столичную полицию поступило сообщение о ДТП с погибшими на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова, в Деснянском районе столицы.
Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Шкода", который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. Вследствие ДТП водитель легковушки, 1979 года рождения и пассажирка скончались на месте происшествия.
Прибор Драгер показал, что водитель внедорожника, 1992 года рождения находился под воздействием алкоголя. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту следователем столичного главка начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Правоохранители проводят все необходимые следственные действия чтобы установить обстоятельства и причины этого трагического события.
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Останавливайте меня хоть по десять раз на дню, лишь бы таких уродов не было!
А так мусора и чиновникичто ни день совершают смертельные дтп, а простым колхозникам штрафы поднимают.
Система кругової поруки не дасть скривдити свій кард.
якщо бухі підори просто відкуплюються за великі гроші, то цьому підору в погонах, це обійдеться у пару "полян".
Ну як максимум звільнять з посади, щоб потім взяти на роботу в іншому місці на підвищення.
Наче таке вперше.
то есть тойота читерная а шкода какашка так понимаю