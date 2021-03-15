В Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек
За минувшие сутки в Украине выявлено 6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 марта 2021 года. В частности, заболели 326 детей и 109 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 497 человек;
летальных случаев - 130;
выздоровел - 3 491 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 27 598 (в том числе методом ПЦР - 17 338, методом ИФА - 3 236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-27 024).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 467 548 человек;
выздоровели - 1 226 007 человек;
летальных случаев - 28 433;
проведено ПЦР-тестов - 7377404.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях", - рассказал Степанов.
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А якщо серйозно подивитись:
Кіровоградська обл 10 випадків
Луганська обл 19 випадків
Житомирська (778)
Львівська (552)
А чи не пора розібратися в причинах такої різниці?