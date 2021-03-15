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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек

За минувшие сутки в Украине выявлено 6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 марта 2021 года. В частности, заболели 326 детей и 109 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек 03госпитализированы - 2 497 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек 03летальных случаев - 130;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек 03выздоровел - 3 491 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 27 598 (в том числе методом ПЦР - 17 338, методом ИФА - 3 236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-27 024).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек 08заболели - 1 467 548 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек 08выздоровели - 1 226 007 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек 08летальных случаев - 28 433;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек 08проведено ПЦР-тестов - 7377404.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек 13

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Почему так мало?
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15.03.2021 08:34 Ответить
27k тестів, якщо зробити 10к то буде взагалі 3к хворих.
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15.03.2021 08:40 Ответить
"Поганий" народ. То не хотять тестуватися, то вакцінуватися. То вмирати, то одужувати. То, від дня тижня дуже залежить...
А якщо серйозно подивитись:
Кіровоградська обл 10 випадків
Луганська обл 19 випадків
Житомирська (778)
Львівська (552)

А чи не пора розібратися в причинах такої різниці?
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15.03.2021 09:39 Ответить
позавчора було зроблено десь 90к тестів, сьогодні 27к. Ось тому і так мало.
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15.03.2021 10:47 Ответить
А от ОРВИ сколько? Или нет такой болезни уже? А от гриппа? Или он тоже исчез?
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15.03.2021 09:52 Ответить
Або ти не хворів ковідом, або в легкій формі. Інакше ти ніколи б не порівнював орві та ковід.
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15.03.2021 10:48 Ответить
)
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15.03.2021 15:13 Ответить
я ничего не сравниваю, я вопрос совершенно другой задал - не спрыгивай если уже собрался отвечать
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15.03.2021 15:14 Ответить
от орві вмирають сотнями кожного дня? Смертність від грипу десь 0.02 особи на 100 000 населення, а від ковід 3-4% згідно з ВООЗ. Я не буду бажати тобі поганого, лише пережити те, що я пережив з ковід, і тоді я подивлюсь, які ти смайліки будешь залишати.
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15.03.2021 17:29 Ответить
 
 