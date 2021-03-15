В Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек

За минувшие сутки в Украине выявлено 6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 марта 2021 года. В частности, заболели 326 детей и 109 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 497 человек;

летальных случаев - 130;

выздоровел - 3 491 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 27 598 (в том числе методом ПЦР - 17 338, методом ИФА - 3 236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-27 024).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 467 548 человек;

выздоровели - 1 226 007 человек;

летальных случаев - 28 433;

проведено ПЦР-тестов - 7377404.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях", - рассказал Степанов.





