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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,6 млн человек, число заболевших - 120,4 млн. По суточному приросту заболевших Украина поднялась на 9-е место в мире и на 5-е в Европе

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,6 млн человек, число заболевших - 120,4 млн. По суточному приросту заболевших Украина поднялась на 9-е место в мире и на 5-е в Европе

По состоянию на утро 15 марта в мире зарегистрировали 363 965 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 774 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 120 417 285случаев инфицирования, из них 363 965 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 665 249 человек, из них 5 774 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,6 млн человек, число заболевших - 120,4 млн. По суточному приросту заболевших Украина поднялась на 9-е место в мире и на 5-е в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 96,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный инфекционист США Фаучи предупредил об угрозе новой волны COVID-19

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,6 млн человек, число заболевших - 120,4 млн. По суточному приросту заболевших Украина поднялась на 9-е место в мире и на 5-е в Европе 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,6 млн человек, число заболевших - 120,4 млн. По суточному приросту заболевших Украина поднялась на 9-е место в мире и на 5-е в Европе 03
Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,6 млн человек, число заболевших - 120,4 млн. По суточному приросту заболевших Украина поднялась на 9-е место в мире и на 5-е в Европе 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
А шо?
Глобальное потепление уже закончилось?
Или этой зимой чё то ни у кого глобально не потеплело?

Теперь новая супернапасть высосанная из пальца: глобальная пандемия!
Оно б то ничего если бы от этого страдали только верующие из секты свидетелей коронавируса. Но они же и остальным год жизни уже угробили и пошли на второй.
И всё из за одной из разновидностей гриппа ,который был всю жизнь и от которого люди также получали осложнения,умирали. Но никто не устраивал вокруг этого танцы с бубнами.
А те 120 млн которые наскребли за год всеми возможными способами это мизер по сравнению даже с обычной статистикой по заболеванию гриппом.
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15.03.2021 08:40
+4
По состоянию на 01.01.2019 год в Украине от злокачественных новообразований умерло 77 836 человек.

от ковида за все время эпидемии умерло 28300. почему истерика только по вирусу ?
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15.03.2021 08:42
+3
А Найсвітліший казав, що ми чемпіони, а виявляється тільки на 9 місці. Як там асфальт? Лікує?
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15.03.2021 08:27
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А Найсвітліший казав, що ми чемпіони, а виявляється тільки на 9 місці. Як там асфальт? Лікує?
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15.03.2021 08:27 Ответить
Є ще куди рости Україні. А якби взагалі показувалася реальна картина захворюваності, то ми і зараз були б о-го-го
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15.03.2021 08:38 Ответить
Це перемога?
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15.03.2021 08:29 Ответить
Пора вже зрозуміти, що без сивочолого гетьмана вже другий рік виключно зрадозрадні зради!
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15.03.2021 08:47 Ответить
Я лише повтрюю те що писали ЗЕлохи до виборів. Тепер їм прилітає отвєтка.
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15.03.2021 08:56 Ответить
Пандемія COVID-19 забрала життя 2,6 млн людей, кількість захворілих - 120,4 млн. За добовим приростом захворілих Україна піднялася на 9-те місце у світі і на 5-те в Європі - Цензор.НЕТ 6141
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15.03.2021 08:55 Ответить
Вже не просто майстри, а - міжнародного класу!
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15.03.2021 09:13 Ответить
Нам пытаются впарить искаженныеи устаоревшие данные. На самом деле:
"6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 марта 2021 годаИсточник: https://censor.net/ru/n3253269
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15.03.2021 08:37 Ответить
А шо?
Глобальное потепление уже закончилось?
Или этой зимой чё то ни у кого глобально не потеплело?

Теперь новая супернапасть высосанная из пальца: глобальная пандемия!
Оно б то ничего если бы от этого страдали только верующие из секты свидетелей коронавируса. Но они же и остальным год жизни уже угробили и пошли на второй.
И всё из за одной из разновидностей гриппа ,который был всю жизнь и от которого люди также получали осложнения,умирали. Но никто не устраивал вокруг этого танцы с бубнами.
А те 120 млн которые наскребли за год всеми возможными способами это мизер по сравнению даже с обычной статистикой по заболеванию гриппом.
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15.03.2021 08:40 Ответить
Мышебрат, с чего бы такая озабоченность?
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15.03.2021 09:18 Ответить
По состоянию на 01.01.2019 год в Украине от злокачественных новообразований умерло 77 836 человек.

от ковида за все время эпидемии умерло 28300. почему истерика только по вирусу ?
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15.03.2021 08:42 Ответить
Тому що ракові пухлини не передаються повітряно-крапельним шляхом, а ковід передається. Невже так важко зрозуміти різницю? Чому ви, тупорилі антиковідники, постійно запитуєте про серцево-судинні та ракові хвороби, з якими хвора людина могла би ще жити, а підчипивши ковід ця людина дуже швидко помирає.
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15.03.2021 08:50 Ответить
с чем жить и жить с онкологией ? масочница тупорылая
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15.03.2021 08:55 Ответить
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15.03.2021 09:05 Ответить
колобка своего дома будешь щелкать
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15.03.2021 09:33 Ответить
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15.03.2021 09:34 Ответить
Цікаво, скільки серед захворівших тупорилих антиковідників, які ходять з відкритим забралом та заражають оточуючих. Через цих істот ми взагалі ніколи з карантину не вийдемо.
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15.03.2021 08:45 Ответить
Сам здохнеш від своєї хворої голови та чорного рота.
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15.03.2021 09:26 Ответить
Вимагаємо негайного переведення усіх закладів освіти на дистанційну форму навчання!!! Це жах, що твориться в лікарнях...
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15.03.2021 08:59 Ответить
Йди вже до школи, малюк, на другий урок встигнеш.
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15.03.2021 09:19 Ответить
Танкістка! Як там здоров'я? Ковід ще не підчепила?
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15.03.2021 09:28 Ответить
Я його не шукаю.
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15.03.2021 10:00 Ответить
Каббала тебе захистить від ковіду.
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15.03.2021 10:26 Ответить
Яке в тебе "цікаве" життя - дрижати під телевізором і ховатись від ковіду. Ще й верещати: "А чому всі не перелякані ковідом?!!"
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15.03.2021 10:11 Ответить
«Дрижати» - це якою мовою?
Рузкій! Воткі ніт, парєбрік там
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15.03.2021 10:20 Ответить
Так ти ще й неграмотна?
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15.03.2021 10:36 Ответить
Ніколи це слово не використовую, завжди кажу - тремтіти.
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15.03.2021 10:52 Ответить
Ти сюди прийшло мене обговорювати чи новину?
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15.03.2021 10:53 Ответить
ладно, більше не буду...
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15.03.2021 11:05 Ответить
З чого ти взяв, шо вони бояться того ковіду?
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15.03.2021 10:23 Ответить
 
 