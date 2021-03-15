Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,6 млн человек, число заболевших - 120,4 млн. По суточному приросту заболевших Украина поднялась на 9-е место в мире и на 5-е в Европе

По состоянию на утро 15 марта в мире зарегистрировали 363 965 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 774 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 120 417 285случаев инфицирования, из них 363 965 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 665 249 человек, из них 5 774 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 96,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.



