Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,6 млн человек, число заболевших - 120,4 млн. По суточному приросту заболевших Украина поднялась на 9-е место в мире и на 5-е в Европе
По состоянию на утро 15 марта в мире зарегистрировали 363 965 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 774 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 120 417 285случаев инфицирования, из них 363 965 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 665 249 человек, из них 5 774 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 96,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.
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"6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 15 марта 2021 годаИсточник: https://censor.net/ru/n3253269
Глобальное потепление уже закончилось?
Или этой зимой чё то ни у кого глобально не потеплело?
Теперь новая супернапасть высосанная из пальца: глобальная пандемия!
Оно б то ничего если бы от этого страдали только верующие из секты свидетелей коронавируса. Но они же и остальным год жизни уже угробили и пошли на второй.
И всё из за одной из разновидностей гриппа ,который был всю жизнь и от которого люди также получали осложнения,умирали. Но никто не устраивал вокруг этого танцы с бубнами.
А те 120 млн которые наскребли за год всеми возможными способами это мизер по сравнению даже с обычной статистикой по заболеванию гриппом.
от ковида за все время эпидемии умерло 28300. почему истерика только по вирусу ?
Рузкій! Воткі ніт, парєбрік там