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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 018 человек, всего - 53 155, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 018 человек, всего - 53 155, - Минздрав

За сутки наибольшее количество прививок против коронавируса сделали в Донецкой области - 260.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"2 018 человек привитЫ против COVID-19 за сутки 14 марта 2021 в Украине. С начала кампании привиты 53 155 человек, из них получили 1 дозу - 53 155 человек. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (260 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5 044 прививки), наименьшая - в Черниговской области (1006 прививок)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 130 человек, зафиксированы 6 792 случая заражения, выздоровел 3 491 человек

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 018 человек, всего - 53 155, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 018 человек, всего - 53 155, - Минздрав 02

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вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
при рыгах вобще был беспредел в медицине
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15.03.2021 09:10
+2
"За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 018 человек" - https://censor.net/ru/news/3250739/k_kontsu_nedeli_my_planiruem_vyyiti_na_uroven_1011_tys_vaktsinatsiyi_ot_covid19_v_den_stepanov. Конец недели был 7 марта.
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku#_blank
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15.03.2021 08:54
+2
будут ловить на улице и шпок шпок
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15.03.2021 08:56
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Вакцинуйте дамбасян щоб вони не розмножувались. А Зеля після вакцинації вже не грає на піаніні, від чого Лєнку попердолило.
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15.03.2021 08:51 Ответить
"За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 018 человек" - https://censor.net/ru/news/3250739/k_kontsu_nedeli_my_planiruem_vyyiti_na_uroven_1011_tys_vaktsinatsiyi_ot_covid19_v_den_stepanov. Конец недели был 7 марта.
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku#_blank
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15.03.2021 08:54 Ответить
будут ловить на улице и шпок шпок
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15.03.2021 08:56 Ответить
https://censor.net/ru/news/3246643/v_kajdom_regione_vaktsinatsiyu_budut_provodit_v_srednem_23_mobilnye_brigady_stepanov

Для осуществления вакцинации медицинская система может обеспечить 4,25 тыс. пунктов прививок и 572 мобильные бригады, в среднем 23 мобильные бригады на регион.

572 бригади роблять по 4 щеплення на кожну.
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15.03.2021 09:00 Ответить
вижу тебя уже шпокнули
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15.03.2021 09:05 Ответить
Ти в захваті як працює зелене МОЗ?
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15.03.2021 09:11 Ответить
чогось українці а вихідних не напрягаються.
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15.03.2021 09:23 Ответить
ого
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15.03.2021 08:55 Ответить
стрімко набираєт обороти
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15.03.2021 08:55 Ответить
В зеленому турборежимі.
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15.03.2021 09:17 Ответить
Да. Дело пошло. Лет через 100 закончат
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15.03.2021 13:39 Ответить
Прямо "стаханівські" темпи вакцинації! Або вакцини мало, а бо люди роблять певні висновки від постійних "зашкварів" влади. "Обпікся на молоці, дуй на воду".
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15.03.2021 08:59 Ответить
А головне яка швидкість, якщо вакцинувати по 53 155(це всі вакциновані) за добу. То вже за два рочки все буде ок. САРКАЗМ.
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15.03.2021 08:59 Ответить
Ви - оптиміст! Такими темпами дійдемо до 2030 року.
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15.03.2021 09:01 Ответить
Господа, ничего у вас с вакцинацией не получится. Ни-че-го. Вы бездарны, ленивы, далеки от реальности, никогда ничего в жизни своими руками не сделали. Хоть и ненавижу рыгов и все, что с ними связано, но, правды ради, скажу: они бы сделали все как надо. И вакцинация бы шла строго по плану. Но эти соплежуи ни на что доброе не способны, это факт.
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15.03.2021 09:01 Ответить
Може тому, що вони діяли "по понятіям" а не "по приколу".
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15.03.2021 09:05 Ответить
как могли, как умели... Рыги вообще очень подлый и странный психотип, то кормили всю Вселенную, хвалили "свой радной дамбас", а сами теперь переехали в Киев, начиная с Ахметова и Ко.
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15.03.2021 11:29 Ответить
Можливо тому, що риба шукає де глибше, а людина де ліпше. Видно в Києві більш комфортні і тепличні умови для "розвитку бур*янів" чим в "процвітаючому" ОРДЛО.
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15.03.2021 12:32 Ответить
А ты людей спроси , хотят они вакцинироваться
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15.03.2021 09:08 Ответить
А ты спросил? и как? Или ты спрашивал тех, кто уже умер?
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15.03.2021 11:28 Ответить
при рыгах вобще был беспредел в медицине
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15.03.2021 09:10 Ответить
Рыги так сделали, что смертей от их деятельности до сих пор прибавляется каждый день
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15.03.2021 09:17 Ответить
шпокать есть кому , но люди не ведутся на вакцину
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15.03.2021 09:11 Ответить
Супер министр, который после окончания медицинского ВУЗа до назначения министром не работал по специальности...
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15.03.2021 09:12 Ответить
До конца столетия всех вакцинируют
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15.03.2021 09:14 Ответить
Интересно, Коломойских уже вакцинировали от коронавируса?
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15.03.2021 09:25 Ответить
а нормальної статистики у вигляд таблиці немає, лише текстом? у нормальних країн є, і графіки реальної ситуації і запланованої. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-impfung-daten-100.html
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15.03.2021 09:27 Ответить
Так як немає закупленої вакцини в достатній кількості, то процес вакцинація затягується свідомо., що б розтягнути подовше в часі і створити видимість вакцинації. Цьому бездарному уряді всерівно, що оті майже 500 тис. доз, які припадають пилюкою на складі майже місяць, могли б урятувати комусь життя. Чому не дозволено сімейним врачам здійсньювти запис на чергу людей похилого віку? Не хочете бачите реальну картину скільки стариків в Україні чекають вакцину? Не хочете на сьгодні мати реальну чергу на вакцинацію, в той час як кожний день помирають сотнями українці? Вакцинуйте й надалі молодих , здорових мерів і їх помічників, депутатів та інших чиновників. В інших країнах для популірізаціїї вакцинували на камеру людей 80+ і це спрацьовувало..Як не стидно молодим чиновникам разом з лікарями позачергою вакцинуватись, навіть і не використаними вакцинами. Їхні відгуки в соціальних мережах. люди похилого віку не читають.
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15.03.2021 09:32 Ответить
Оце я розумію, турборежим
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15.03.2021 09:36 Ответить
Так як немає закупленої вакцини в достатній кількості, то процес вакцинація затягується свідомо., що б розтягнути подовше в часі і створити видимість вакцинації. Цьому бездарному уряді всерівно, що оті майже 500 тис. доз, які припадають пилюкою на складі майже місяць, могли б урятувати комусь життя. Чому не дозволено сімейним врачам здійсньювти запис на чергу людей похилого віку? Не хочете бачите реальну картину скільки стариків в Україні чекають вакцину? Не хочете на сьгодні мати реальну чергу на вакцинацію, в той час як кожний день помирають сотнями українці? Вакцинуйте й надалі молодих , здорових мерів і їх помічників, депутатів та інших чиновників. В інших країнах для популірізаціїї вакцинували на камеру людей 80+ і це спрацьовувало..Як не стидно молодим чиновникам разом з лікарями позачергою вакцинуватись, навіть і не використаними вакцинами. Їхні відгуки в соціальних мережах. люди похилого віку не читають.
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15.03.2021 09:36 Ответить
воскресенье было, выходной.
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15.03.2021 10:15 Ответить
А с понедельника верующие начнут постничать до 2 мая.
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15.03.2021 12:28 Ответить
нет связи.
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15.03.2021 12:33 Ответить
Полагаю, что вакцина может оказаться "скоромным" для верующих, особенно Гундяевского прихода. Вполне вероятно, учитывая невосприятия в прошлом идентификационного кода.
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15.03.2021 13:36 Ответить
 
 