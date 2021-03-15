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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 2 018 человек, всего - 53 155, - Минздрав
За сутки наибольшее количество прививок против коронавируса сделали в Донецкой области - 260.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"2 018 человек привитЫ против COVID-19 за сутки 14 марта 2021 в Украине. С начала кампании привиты 53 155 человек, из них получили 1 дозу - 53 155 человек. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (260 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5 044 прививки), наименьшая - в Черниговской области (1006 прививок)", - говорится в сообщении.
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https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku#_blank
Для осуществления вакцинации медицинская система может обеспечить 4,25 тыс. пунктов прививок и 572 мобильные бригады, в среднем 23 мобильные бригады на регион.
572 бригади роблять по 4 щеплення на кожну.