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Новости Коронавирус и карантин
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Взаимосвязь между смертью людей и применением вакцины AstraZeneca сейчас не выявлена, - регулятор по лекарствам Италии

Взаимосвязь между смертью людей и применением вакцины AstraZeneca сейчас не выявлена, - регулятор по лекарствам Италии

Достоверных данных о том, что вакцина против COVID-19 от AstraZeneca представляет опасность для здоровья, на сегодняшний день нет

Об этом заявил в воскресенье глава Итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджо Палу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Взаимосвязь между смертью людей и вакциной AstraZeneca сейчас не выявлена", - приводит его слова итальянское телевидение.

Со своей стороны, власти итальянской области Пьемонт в воскресенье приостановили применение одной из партий этой вакцины. Такое решение региональные власти приняли после смерти человека вскоре после вакцинации.

Кроме того, ранее на этой недели власти Италии тоже остановили применение в стране вакцины из одной из партий после того, как скончался 43-летний военный на Сицилии. В настоящее время эксперты устанавливают, могла ли его смерть быть спровоцирована прививкой.

На этой неделе ряд европейских стран приостановил применение препарата от AstraZeneca, когда выяснилось, что, возможно, вакцина в очень редких случаях провоцирует образование тромбов.

Читайте также: AstraZeneca: Связи вакцинации с формированием тромбов не выявлено

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вакцина (3815) Италия (1640) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Звичайно - як фіксувати смерть ВІд коронавірусу - то ніяких доказів і зв'язків не потрібно, - достатньо лише позитивного тесту.
А коли люди помирають зразу після вакцинації - то тут бачите потрібно доводити.
Подвійні стандарти.
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15.03.2021 10:10
+2
Взаимосвязь между смертью людей и вакциной AstraZeneca сейчас не выявлена
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15.03.2021 09:05
+2
Вакцина - не эликсир бессмертия и не гарантирует, что у кого-нибудь смерть от его собственных болячек не совпадет по времени с вакцинацией, особенно если вакцинируются миллионы. К тому же это какой-никакой стресс для организма, раз заставляет иммунитет напрягаться.
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15.03.2021 09:22
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Я без вакцины. И гражданин. Поэтому: Зеля иди н@нуй!
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15.03.2021 09:04 Ответить
Взаимосвязь между смертью людей и вакциной AstraZeneca сейчас не выявлена
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15.03.2021 09:05 Ответить
Ніхто нічого не знає. Відбувається пошук методом втику. Все проясниться років через 5. Так кажуть знаючі люди.
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15.03.2021 09:33 Ответить
Вакцина - не эликсир бессмертия и не гарантирует, что у кого-нибудь смерть от его собственных болячек не совпадет по времени с вакцинацией, особенно если вакцинируются миллионы. К тому же это какой-никакой стресс для организма, раз заставляет иммунитет напрягаться.
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15.03.2021 09:22 Ответить
хочу послати нашу владу асфальт ложити по вільських дорогах.
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15.03.2021 09:44 Ответить
все равно "шмурдяк-зрада-шмурдяк-зрада".
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15.03.2021 09:47 Ответить
Со своей стороны, власти итальянской области Пьемонт в воскресенье приостановили применение одной из партий этой вакцины. AstraZeneca , после привки которой,умерла учительница .Итальцы лгут так ,как будто сказаное ими ,самая истинная правда
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15.03.2021 10:10 Ответить
Звичайно - як фіксувати смерть ВІд коронавірусу - то ніяких доказів і зв'язків не потрібно, - достатньо лише позитивного тесту.
А коли люди помирають зразу після вакцинації - то тут бачите потрібно доводити.
Подвійні стандарти.
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15.03.2021 10:10 Ответить
Нормальну, американську вакцину ми і так навряд отримаємо. Або цей шмурдяк, або кацапський. Зелена влада завезе тільки те, на чому можно наварити.
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15.03.2021 11:16 Ответить
Весь шум, який підняли зараз щодо імовірної неефективності / шкідливості / недоступності ... вакцин, піднятий так само штучно, як шум про барановірус і потім - про вакцини. Потихеньку обчєствєнноє мнєніє готують до того, що самим ефективним рішенням буде чіп на чоло і праву руку.
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15.03.2021 11:44 Ответить
брехуны
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18.03.2021 16:48 Ответить
 
 