Родители знали, но ничего не предпринимали: в Житомирской области мужчина насиловал свою крестницу

Бердичевской местной прокуратурой обеспечено рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Преступление совершил 47-летний мужчина, который длительное время приходил "в гости" к крестнице и насиловал малолетнюю.

Как отмечается, что несмотря на то, что родители были осведомлены о совершении преступления в отношении своей дочери, однако никаких мер к пресечению противоправных действий не предприняли, органом предварительного расследования начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по уходу за ребенком по ст. 166 УК Украины.

"Бердичевский горрайонный суд учел принципиальную позицию ювенального прокурора о совершении подозреваемым особо тяжкого преступления и 12.03.2021 г. вынес постановление о применении содержания под стражей без права внесения денежного залога.

Сразу по окончании заседания, в зале суда на насильника одели наручники и отправили в следственный изолятор", - сказано в сообщении.

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Органом предварительного расследования ему инкриминируется совершение уголовного преступления по ч. 4 ст. 152 УК Украины.

Досудебное расследование проводит территориальный отдел полиции.

Бердичевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Санкцией указанной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.