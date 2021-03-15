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Родители знали, но ничего не предпринимали: в Житомирской области мужчина насиловал свою крестницу

Родители знали, но ничего не предпринимали: в Житомирской области мужчина насиловал свою крестницу

Бердичевской местной прокуратурой обеспечено рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Преступление совершил 47-летний мужчина, который длительное время приходил "в гости" к крестнице и насиловал малолетнюю.

Как отмечается, что несмотря на то, что родители были осведомлены о совершении преступления в отношении своей дочери, однако никаких мер к пресечению противоправных действий не предприняли, органом предварительного расследования начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по уходу за ребенком по ст. 166 УК Украины.

"Бердичевский горрайонный суд учел принципиальную позицию ювенального прокурора о совершении подозреваемым особо тяжкого преступления и 12.03.2021 г. вынес постановление о применении содержания под стражей без права внесения денежного залога.

Сразу по окончании заседания, в зале суда на насильника одели наручники и отправили в следственный изолятор", - сказано в сообщении.

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Органом предварительного расследования ему инкриминируется совершение уголовного преступления по ч. 4 ст. 152 УК Украины.

Досудебное расследование проводит территориальный отдел полиции.

Бердичевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Санкцией указанной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

дети (6480) изнасилование (916) Житомирская область (1389)


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Топ комментарии
+22
Люто! Хресний ґвалтує похресницю!. Хоча перед Богом вважається духовним батьком. Навіщо взагалі ті горе-батьки дитину хрестили, якщо не розуміють дикість цього злочину?
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15.03.2021 09:08
+21
Если родители знали но ничего не делали то их нужно сажать вместе с насильником.
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15.03.2021 09:11
+15
А я бы в первую очередь родителей судил !. Продать и предать своего ребенка- самое страшное преступление.
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15.03.2021 09:10
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Его Нуна !
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15.03.2021 09:05 Ответить
Люто! Хресний ґвалтує похресницю!. Хоча перед Богом вважається духовним батьком. Навіщо взагалі ті горе-батьки дитину хрестили, якщо не розуміють дикість цього злочину?
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15.03.2021 09:08 Ответить
Хрестили для того, щоб у них був собутильник.
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15.03.2021 10:32 Ответить
Схоже, що і спонсор пиятик.
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15.03.2021 11:03 Ответить
В смыслее знали и не предпринимали ничего??? Как такое может быть?
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15.03.2021 09:09 Ответить
Нормальным людям это не понять
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15.03.2021 10:28 Ответить
ну и семейка, может они все таким образом и появились на свет?
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15.03.2021 09:10 Ответить
А я бы в первую очередь родителей судил !. Продать и предать своего ребенка- самое страшное преступление.
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15.03.2021 09:10 Ответить
може вони за це гроші брали.
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15.03.2021 09:17 Ответить
Таким пляшки достатньо.
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15.03.2021 09:26 Ответить
Если родители знали но ничего не делали то их нужно сажать вместе с насильником.
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15.03.2021 09:11 Ответить
Давал бутылку самогонки алкашам-родителям и делай что хочешь...
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15.03.2021 09:11 Ответить
может алкаши ...
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15.03.2021 09:13 Ответить
В мире животных...
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15.03.2021 09:13 Ответить
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15.03.2021 09:26 Ответить
так этот крестник просто больной... его надо не просто лечить... ему раны в головном мозге надо вырезать...
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15.03.2021 09:21 Ответить
Не крестник, а крестный, как и родители.

Не понятно, как в такой ситуации вообще стало об этом известно - мб ребенок рассказал учителям или что-то в этом роде...
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15.03.2021 09:41 Ответить
Виродки.
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15.03.2021 09:28 Ответить
Интересуюсь, как в СИЗО к таким относятся на данный момент?
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15.03.2021 10:15 Ответить
Там теж вже давно не має ніяких "понятій". Буде "гріти" (бабки, сигарети, жрачка, наркота) нічого не буде.
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15.03.2021 11:14 Ответить
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей или сдача в аренду дочери, тоесть вовлечение в проституцию, тоесть торговля телом ребенка. первое сдесь совсем не катит. родители должны седеть вместе с (кресным)
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15.03.2021 10:23 Ответить
Християни вони такі, да. Брати і сестри во Христі, батьки і діти, раби Божі... Возлюблюють одне одного, усе як треба.
Це ж вам не якісь там срані бездуховні атеїсти, які навіть не люди, бо у них душі немає.
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15.03.2021 10:25 Ответить
Дядя, ты дурак? При чем здесь христиане?
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15.03.2021 10:37 Ответить
Племінниця, ти тупа, чи що? Звичайно, це ж атеїсти хрестять дітей, хто ж іще? Так що християни тут ні до чого, як ти і кажеш.
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15.03.2021 11:06 Ответить
Я говорю о том, что исполнить обряд крещения, а потом нажраться на крестинах , ещё не означает быть христианином. Эти люди , вернее, нелюди не христиане, они бездуховное быдло
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15.03.2021 11:16 Ответить
Яка зручна позиція. Поки християнина не спіймали за руку за чимось поганим - то він істинний християнин. А як тільки зловили - то одразу він уже перестав бути християнином, у ту ж секунду він зробився атеїстом. Як геніально, як зручно!

Десь я тільки вже таке чув... Ой, де ж я це чув... О!!! Згадав!!!!
Це ж Лавров казав, отой що сумна коняка! Наших військових там, каже, нєт! Вони каже, як тільки знімають шеврони і перетинають кордон України - то одразу перестають бути нашими військовими. Вони в отпускє, каже! А форму і танки в воєнторгє взяли.

Отак і християни, я поняв! Іхтамнєт! Єто нє мьі! Нє хрістіанє, смислє. То всьо прокляті атеїсти!
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15.03.2021 12:14 Ответить
То есть атеисты белые и пушистые. Преступлений никогда не совершают? Иудеи, мусульмане, буддисты - ?
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15.03.2021 13:59 Ответить
Що значить "атеїсти білі і пухнасті"???
Я ж прямо написав: "То всьо прокляті атеїсти!" - це ж остання фраза мого посту.
Пані Тетяна твердить що християни - завжди білі і пухнасті, а якщо якийсь християнин спійманий на місці злочину - то він одразу не християнин, і тому читай пункт перший: християни завжди білі і пухнасті.

То пане Полтава-Харків, ви вже визначтеся, кого ви підтримуєте - Тетяну чи мене.
Якщо мене - то чому ви опонуєте моїм словам? Опонуйте Тетяні, пишіть це їй.
А якщо підтримуєте Тетяну - то схоже у вас шизофренія, бо це стиль шизофреника допускати дві взаємовиключні думки у своїй голові.

Визначтеся - ви написали не на ту адресу чи ви шизофреник?
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15.03.2021 14:44 Ответить
Ооо, как все запущено. Извините, больше Вас не побеспокою.
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15.03.2021 19:27 Ответить
Зараховано.
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15.03.2021 20:03 Ответить
Розказати про злочини атеїстів? Почитайте історію совка.
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15.03.2021 10:41 Ответить
ті атеїсти зараз самі вірні УПЦМПешники.
Всі партійні чинуші совка, які в ті часи бігали і дивились за тим щоб віряни не ходили до церкви, і спецом на свята всякі "суботнікі" влаштовували, зараз або дякують, або самі ревні відвідувачі церков.
Тому цей совковий атеїзм то просто лінія партії )
Християне взагалі невірних різали на близькому сході, але то вже історія
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15.03.2021 10:57 Ответить
Самое страшное преступление- когда насилуют детей. Какие это родители? Это падаль, неописуемые выродки, тупиковая ветвь человека. Если с самого детства родители предатели, я не знаю, что происходит в душе этого ребёнка. Хорошо бы, чтобы эту девочку удочерили нормальные люди
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15.03.2021 10:36 Ответить
Шо з людьми робиться?... Це просто жах...
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15.03.2021 10:41 Ответить
Всіх 3 на нари, куди котиться ця країна.
Бідна дитина, вже життя їй знищили от такі батьки.
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15.03.2021 10:53 Ответить
Сколько лет малолетней не сказано, возможно все 16.
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15.03.2021 11:25 Ответить
мало..- до 14-ти...((((
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15.03.2021 11:42 Ответить
У звірів такого немає.
А от в "людей" запросто.
А все тому, що немає жорсткості закону.
І взагалі по деяких статтях потрібно ввдити коефіцієнт ×2!
Десять років заробив, кантуй двадцять!
А батьки скоти!!!
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15.03.2021 12:47 Ответить
сливки отродья
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18.03.2021 16:52 Ответить
 
 