Родители знали, но ничего не предпринимали: в Житомирской области мужчина насиловал свою крестницу
Бердичевской местной прокуратурой обеспечено рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Преступление совершил 47-летний мужчина, который длительное время приходил "в гости" к крестнице и насиловал малолетнюю.
Как отмечается, что несмотря на то, что родители были осведомлены о совершении преступления в отношении своей дочери, однако никаких мер к пресечению противоправных действий не предприняли, органом предварительного расследования начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по уходу за ребенком по ст. 166 УК Украины.
"Бердичевский горрайонный суд учел принципиальную позицию ювенального прокурора о совершении подозреваемым особо тяжкого преступления и 12.03.2021 г. вынес постановление о применении содержания под стражей без права внесения денежного залога.
Сразу по окончании заседания, в зале суда на насильника одели наручники и отправили в следственный изолятор", - сказано в сообщении.
Органом предварительного расследования ему инкриминируется совершение уголовного преступления по ч. 4 ст. 152 УК Украины.
Досудебное расследование проводит территориальный отдел полиции.
Бердичевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.
Санкцией указанной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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Не понятно, как в такой ситуации вообще стало об этом известно - мб ребенок рассказал учителям или что-то в этом роде...
Це ж вам не якісь там срані бездуховні атеїсти, які навіть не люди, бо у них душі немає.
Десь я тільки вже таке чув... Ой, де ж я це чув... О!!! Згадав!!!!
Це ж Лавров казав, отой що сумна коняка! Наших військових там, каже, нєт! Вони каже, як тільки знімають шеврони і перетинають кордон України - то одразу перестають бути нашими військовими. Вони в отпускє, каже! А форму і танки в воєнторгє взяли.
Отак і християни, я поняв! Іхтамнєт! Єто нє мьі! Нє хрістіанє, смислє. То всьо прокляті атеїсти!
Я ж прямо написав: "То всьо прокляті атеїсти!" - це ж остання фраза мого посту.
Пані Тетяна твердить що християни - завжди білі і пухнасті, а якщо якийсь християнин спійманий на місці злочину - то він одразу не християнин, і тому читай пункт перший: християни завжди білі і пухнасті.
То пане Полтава-Харків, ви вже визначтеся, кого ви підтримуєте - Тетяну чи мене.
Якщо мене - то чому ви опонуєте моїм словам? Опонуйте Тетяні, пишіть це їй.
А якщо підтримуєте Тетяну - то схоже у вас шизофренія, бо це стиль шизофреника допускати дві взаємовиключні думки у своїй голові.
Визначтеся - ви написали не на ту адресу чи ви шизофреник?
Всі партійні чинуші совка, які в ті часи бігали і дивились за тим щоб віряни не ходили до церкви, і спецом на свята всякі "суботнікі" влаштовували, зараз або дякують, або самі ревні відвідувачі церков.
Тому цей совковий атеїзм то просто лінія партії )
Християне взагалі невірних різали на близькому сході, але то вже історія
Бідна дитина, вже життя їй знищили от такі батьки.
А от в "людей" запросто.
А все тому, що немає жорсткості закону.
І взагалі по деяких статтях потрібно ввдити коефіцієнт ×2!
Десять років заробив, кантуй двадцять!
А батьки скоти!!!