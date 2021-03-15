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Глава ПАСЕ Дамс в ходе визита в Москву сможет поднять вопросы о возврате оккупированного Крыма и выводе войск с Донбасса, - "слуга народа" Мережко

Глава ПАСЕ Дамс в ходе визита в Москву сможет поднять вопросы о возврате оккупированного Крыма и выводе войск с Донбасса, -

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, нардеп "Слуги народа" Александр Мережко рассчитывает, что председатель ПАСЕ Хендрик Дамс во время своего визита в Москву 14-16 марта сможет поднять вопросы оккупированного Крыма, российского военного присутствия на Донбассе и дела сбитого российскими военными самолета Малазийских авиалиний рейса MH-17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У господина Дамса широкий круг вопросов, который он может поднять во время переговоров с россиянами: возвращение Украине временно оккупированного Крыма, взаимодействие с международным следствием по делу о сбитом российскими военными самолета малазийских авиалиний MH-17, вывод российских войск с востока Украины, освобождение украинских заложников и политзаключенных, в том числе активистов крымскотатарского народа. Воспользуется ли господин Дамс возможностью поставить эти вопросы перед "российскими партнерами"? Ждать ответа недолго", - отметил Мережко.

По словам парламентария, эти вопросы - только украинская составляющая, а кроме них "еще есть вопросы, касающиеся Грузии, Молдовы, есть также и дело Навального, которое непосредственно касается авторитета Берлина, есть и дело Скрипалей, по которому известна позиция Лондона".

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"Не забудем и огромный блок проблемных вопросов по защите прав человека в самой России и перспективы выполнения этим государством решений ЕСПЧ. То есть речь идет о визите высокопоставленного представителя ПАСЕ в столицу государства - международного террориста, представители которой в силу разных обстоятельств пока находятся за общим столом международных переговоров", - подчеркнул Мережко.

"Как известно, осенью прошлого года россияне так же настойчиво затягивали к себе генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич и собственно Хендрика Дамса, который очень хотел, однако не смог осуществить визит в Москву именно учитывая коронавирус. Важно отметить, что на этот раз украинская сторона, как и накануне визита генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, довела до господина Дамса сигналы о репутационных рисках ответного визита. Я уверен, что в европейском истеблишменте еще свежи воспоминания об унижении Жозепа Бореля во время недавнего визита в Россию", - добавил нардеп.

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Автор: 

Крым (26373) ПАСЕ (1667) россия (95413) Мережко Александр (49) Дамс Хендрик (5)


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Топ комментарии
+6
Глава ПАСЕ Дамс в ходе визита в Москву сможет поднять вопросы о возврате оккупированного Крыма и выводе войск с Донбасса, - "слуга народа" Мережко - Цензор.НЕТ 1892
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15.03.2021 09:23
+5
Свята простота.
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15.03.2021 09:26
+3
А воно йому треба? В нього будуть інші питання, "іншого характеру", невже не видно на фото його простягнуту руку.
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15.03.2021 09:38
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Глава ПАСЕ Дамс в ходе визита в Москву сможет поднять вопросы о возврате оккупированного Крыма и выводе войск с Донбасса, - "слуга народа" Мережко - Цензор.НЕТ 1892
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15.03.2021 09:23 Ответить
Свята простота.
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15.03.2021 09:26 Ответить
еще один придурок нарисовался или они подыгрывают -пальчиком сварят
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15.03.2021 09:35 Ответить
А воно йому треба? В нього будуть інші питання, "іншого характеру", невже не видно на фото його простягнуту руку.
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15.03.2021 09:38 Ответить
Ещё одно у евроидиоту размажут говно по роже и скажут так и было, ваши доказательства не доказательства. Неисправимые инфантилы, неисправимые, а ещё говорят украинцы любят на грабли наступать. Ну ну
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15.03.2021 09:40 Ответить
Точно, именно для этого он туда поехал)))))) сказочные идиоты
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15.03.2021 09:46 Ответить
Откуда вы их набираете, с конкурса кто тупее? Именно за этим в гости и ездят, чтобы наговорить гадостей и уехать, дебил блт!
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15.03.2021 09:57 Ответить
Дуже наївно думати, що ці тварини кацапсячі так просто візьмуть і підуть з Криму та частини Донбасу... На жаль це гірка правда яку треба сприйняти. Ніколи, принаймні за життя *****, ці тварини звідти просто так не підуть, а повертати ці території війною це не вихід.
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15.03.2021 10:39 Ответить
Може "підняти проблему окупованого Криму", але не підніме: забздить. Бабло рулить...
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15.03.2021 11:52 Ответить
Ой ржу не могу.....
А Дамс знает, что он за это получит реальный срок согласно посл рашинским уголовным статьям?
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15.03.2021 16:52 Ответить
поднять вопрос о возврате Крыма может только кол в жопе вовы, неужели это до сих пор не ясно?
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18.03.2021 16:53 Ответить
 
 