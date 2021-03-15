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Новости Коронавирус и карантин
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Глобальное производство вакцин под угрозой из-за принятого Трампом закона об оборонном производстве, - Financial Times

Глобальное производство вакцин под угрозой из-за принятого Трампом закона об оборонном производстве, - Financial Times

Два ведущих индийских производителя вакцин от коронавируса AstraZeneca и Johnson & Johnson предупредили, что мировое производство вакцин находится под угрозой из-за американского экспортного контроля.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Махима Датла, исполнительный директор фармацевтической компании Biological E, сказал изданию, что американские поставщики, возможно, не смогут выполнять заказы глобальных клиентов из-за использования Вашингтоном закона об оборонном производстве, подписанного предыдущим президентом США Дональдом Трампом в марте 2020 года.

"Это чрезвычайно затрудняет расширение производства вакцин не только от коронавируса, но и обычных вакцин", - отметил он, призвав к срочному международному вмешательству.

Исполнительный директор Института сыворотки Индии - крупнейшего в мире производителя вакцин - Адар Пунавалла предупредил, что закон об оборонном производстве может подорвать глобальные усилия по вакцинации.

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"Вакцина Novavax, крупным производителем которой мы являемся, нуждается в продуктах из Соединенных Штатов. Мы говорим о свободном глобальном доступе к вакцинам. Если мы не сможем получить сырье из США, то это будет серьезным ограничивающим фактором ", - сказал Пунавалла.

Закон об оборонном производстве позволяет принуждать бизнес выполнять заказы для военных нужд. Однако в этот раз, как сказал сам Трамп после его подписания, речь идет о борьбе с коронавирусом COVID-19. Он сообщил, что действие закона может быть распространено на производство респираторов, масок, аппаратов для искусственной вентиляции легких и других средств для борьбы с COVID-19.

Президент Джо Байден продолжает руководствоваться этим законом. И хотя США заказали более чем достаточно доз препаратов для вакцинации каждого взрослого человека в стране, американским поставщикам приходится прилагать максимум усилий, чтобы выполнить контракты с зарубежными заказчиками, пишет газета.

Дефицит вакцин от COVID-19 испытывает Евросоюз, который настоятельно призвал США разрешить свободный поток поставок лекарств для решения проблемы.

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также предупредил о глобальной нехватке жизненно важных компонентов, которые ограничивают производство препаратов от коронавируса. По его словам, некоторые страны ввели правовые ограничения, которые "ставят под угрозу жизни людей", и призвал не накапливать запасы вакцин.

Автор: 

вакцина (3815) Индия (404) карантин (16729) США (26506) Трамп Дональд (5134) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ложь. Левацкая наглая ложь.
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15.03.2021 09:35 Ответить
туфта.
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15.03.2021 09:49 Ответить
***** довольно потирает лапки. пока жадные фармкорпорации будут бодаться за лучший кусок пирога, из-за нехватки вакцин все чаще будут бросаться взгляды в сторону *****мицина.
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15.03.2021 09:57 Ответить
Шо за бред Байден как любой левак пр---ав теперь ищут кто виновен
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15.03.2021 11:54 Ответить
Бидон заныкал деньги на помощь тем, кто сидит на социалке. Иначе кто же за него будет голосовать?
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15.03.2021 14:13 Ответить
 
 