Ведущие американские медиа и демократическая партия США подсказывают Зеленскому, в чем проблема со звонком Байдена, - Шабунин
Законопроект об увольнении директора НАБУ Артема Сытника является одной из проблемных зон в отношениях с администрацией Байдена.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
"Ведущие американские медиа и демпартия США подсказывают Зеленскому, в чем проблема со звонком Байдена. The Washington Post вышел с Эдиториал (материал от имени всей редакции), в котором пишет: "Новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с тотальной коррупцией у себя в стране. (...) Президент (...) будет настаивать на проведении судебной реформы, восстановлении независимости НБУ и исключении любых попыток ослабить НАБУ". При этом Зеленский руками своего правительства вносит законопроект, который по политическим мотивам сносит директора НАБУ. Очевидно хоронит независимость института", - отметил он.
"Но может, это The Washington Post придумывает? Может, им Порошенко / Сорос / рептилоиды этот Эдиториал проплатили? Другое серьезное издание Politico цитирует конгрессмена тяжеловеса от демократов Chris Murphy (D-Conn.): "НАБУ должно иметь полномочия, Сытник должен иметь возможность работать независимо - люди должны бояться его и его деятельности". Сенатор Мерфи не исключает, что Украина уже скоро может потерять двухпартийной поддержку со стороны Конгресса США: "Хочу четко донести: если в 2021 году темп реформы будет как в 2020 Конгрессу будет трудно продолжить поддержку Украины", - добавил Шабунин.
"При этом депутаты Зеленского продвигают законопроект правительства Зеленского об увольнении Сытника по политическим мотивам. В том же материале Politico прямо пишет, что этот законопроект является одной из проблемных зон в отношениях с администрацией Байдена. Я очень надеюсь, что такой нужный Украине разговор двух президентов состоится. Я не уверен, что все услышанное во время него Зеленскому понравится. Ермаку, убежден, не понравится точно", - резюмировал он.
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воно й не дивно, з таким "букетом"
на вот прочти само себе снова: "Эхолалия - это симптом, при котором человек повторяет слова за своим собеседником, обычно не понимая их смысл. К примеру, это может быть повторение вопроса целиком или его последних слов вместо ответа на него. Эхолалия может свидетельствовать о различных психических заболеваниях. В их числе - кататоническая шизофрения, синдром Ретта, синдром Туретта, синдром Аспергера, болезнь Пика, фенилпировиноградная олигофрения. Также она может являться симптомом задержки развития или нарушений зрения. напиши що небудь, цапка! чи тебе попердолило? воно й не дивно, з таким "букетом" буду тепер подібних тобі називати "ехолалками" "
яке самонавіювання? ти про що, цап? тут буквально все про тебе і твої симптоми
с*ка))))) які ж ви, кацарилі боти, тупі...
це ж воно сиділо копіпастило, кожен смайлик вставляло на своє місце, і тепер задоволене собою сидить свою масну пику потирає... куратор, видай мідальку шизоїду!
к ц п ти т у п й
с*ка))))) які ж ви, кацарилі боти, тупі...
це ж воно сиділо копіпастило, кожен смайлик вставляло на своє місце, і тепер задоволене собою сидить свою масну пику потирає... куратор, видай мідальку шизоїду! ось тобі завдання на наступні півгодини: к ц п ти т у п й"
продолжай самовнушение сам себе лично о себе: "віталька євгоров сосьот пуй "
ну і маємо чергове свідчення, що перед нами кацабот - жодна нормальна людина не дозволить використовувати власне ім'я у такому контексті...
прощавай, кацарил! підлога чату рже з тебе
продолжай самолечение самовнушением: " заскріню це
ну і маємо чергове свідчення, що перед нами кацабот - жодна нормальна людина не дозволить використовувати власне ім'я у такому контексті...
прощавай, кацарил! підлога чату рже з тебе "
пнх
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Источник: Единый государственный https://corruptinfo.nazk.gov.ua/ реестр Национального агентства предотвращения коррупции
Детали: Статьи, согласно которой Сытника привлечены к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения: ч. 1 ст. 172-5 КУоАП Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков.
Судебное решение вступило в законную силу 13 декабря.
Предыстория: 13 декабря 2019 директор НАБУ Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде по решению Сарненского суда Ровенской области, который осенью https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/6/7225519/ признал директора Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф 3400 грн.Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы о его отдыхе в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/7/7214451/ оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тысяч гривен.Сытник назвал врученный ему админпротокол https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/12/7220774/ необоснованным . Он также заявил, что сомневается в https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/6/7222898/ беспристрастности судьи, рассматривающего дело о получения им коррупционного подарка.
От Європаламент на це дав одночасно відповідь і про НАБУ, якою керує Ситник, і про українські суди:
Європаламент
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/ 41-42. Висловлює задоволення роботою НАБУ, яке, мабуть, є найефективнішою антикорупційною інституцією країни; надалі наголошує на необхідності зміцнення незалежності НАБУ; тому висловлює жаль з приводу спроб нападу та підриву антикорупційних інституцій членами Верховної Ради, зокрема спроб звільнити директора НАБУ та непрозорого процесу відбору директора САП;
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/ Відзначає брак захисту активістів неурядових організацій та журналістів, які розкривають та піддають гласності корупцію, та закликає до ефективної імплементації нового закону про захист викривачів, який набрав чинності в січні 2020 року;
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/02/12/7119706/ 45. Шкодує, що судова влада все ще є однією з гілок влади, що має найменшу довіру в Україні, і серйозно стурбований станом, в якому вона перебуває