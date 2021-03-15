Ведущие американские медиа и демократическая партия США подсказывают Зеленскому, в чем проблема со звонком Байдена, - Шабунин

Законопроект об увольнении директора НАБУ Артема Сытника является одной из проблемных зон в отношениях с администрацией Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Ведущие американские медиа и демпартия США подсказывают Зеленскому, в чем проблема со звонком Байдена. The Washington Post вышел с Эдиториал (материал от имени всей редакции), в котором пишет: "Новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с тотальной коррупцией у себя в стране. (...) Президент (...) будет настаивать на проведении судебной реформы, восстановлении независимости НБУ и исключении любых попыток ослабить НАБУ". При этом Зеленский руками своего правительства вносит законопроект, который по политическим мотивам сносит директора НАБУ. Очевидно хоронит независимость института", - отметил он.

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"Но может, это The Washington Post придумывает? Может, им Порошенко / Сорос / рептилоиды этот Эдиториал проплатили? Другое серьезное издание Politico цитирует конгрессмена тяжеловеса от демократов Chris Murphy (D-Conn.): "НАБУ должно иметь полномочия, Сытник должен иметь возможность работать независимо - люди должны бояться его и его деятельности". Сенатор Мерфи не исключает, что Украина уже скоро может потерять двухпартийной поддержку со стороны Конгресса США: "Хочу четко донести: если в 2021 году темп реформы будет как в 2020 Конгрессу будет трудно продолжить поддержку Украины", - добавил Шабунин.

"При этом депутаты Зеленского продвигают законопроект правительства Зеленского об увольнении Сытника по политическим мотивам. В том же материале Politico прямо пишет, что этот законопроект является одной из проблемных зон в отношениях с администрацией Байдена. Я очень надеюсь, что такой нужный Украине разговор двух президентов состоится. Я не уверен, что все услышанное во время него Зеленскому понравится. Ермаку, убежден, не понравится точно", - резюмировал он.



