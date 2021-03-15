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За неделю в Украине произошло более 1,4 тыс. пожаров: 51 человек погиб, 28 удалось спасти, - ГСЧС

За неделю в Украине произошло более 1,4 тыс. пожаров: 51 человек погиб, 28 удалось спасти, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 08.03 по 14.03) во время пожаров погиб 51 человек, на водных объектах - 11.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели зарегистрировано 1 тыс. 691 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 52 человека.

Ликвидированы 1 тыс. 409 пожаров, спасены во время пожаров 28 человек и не допущено уничтожение огнем 470 зданий и 39 ед. техники. Во время пожаров погиб 51 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным составляют 5 млн. 31 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 129 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 982 взрывоопасных предмета.

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В течение недели на водных объектах погибли 11 человек.

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пожар (5935) смерть (9215) ГСЧС (4954) вода (918)


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Ни фигасе ,у вас шо народ подурел в край ,🤔🙄😠☹️
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15.03.2021 09:54 Ответить
Це в основному різне бидло самовипилюється, алкаші, любітєлі покурити в ліжку. Ті, що забивають на проводку, не прочищають димоходи, короче людішки яким давно вже все по.уй, крім того, де взяти пойла.
Діточок тільки жалко, яких вони понаплодювали. Невинні страждають. ((
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15.03.2021 10:05 Ответить
 
 