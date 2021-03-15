AstraZeneca сокращает поставки вакцины от коронавируса в страны ЕС в первом квартале 2021 года, - европейские СМИ
Компания AstraZeneca объявила о новых задержках поставок ее вакцины против COVID-19 Евросоюзу, мотивируя это экспортными ограничениями
Об этом сообщили ряд европейских СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"AstraZeneca вынуждена с сожалением объявить снижение поставок вакцины против COVID-19 Европейскому союзу, несмотря на свою неутомимую работу по ускорению снабжения", - приводятся в публикациях слова официального представителя компании.
По его словам, сталкивающаяся со сложностями производства группа AstraZeneca приняла решение прибегнуть к своим центрам производства за пределами ЕС, чтобы обеспечивать поставки в 27 государств союза, но, "к сожалению, экспортные ограничения сократят поставки в первом квартале". И, возможно, во втором тоже, добавил он.
Компания намеревалась поставить 100 млн доз в первой половине года - 30 млн в первом квартале и 70 - во втором.
Подвергающаяся критике из-за медленного снабжения ЕС вакцинами и нарушения группой AstraZeneca своих обязательств Европейская комиссия, которая вела переговоры и заключала контракты от имени 27 государств-членов, пытается добиться увеличения поставок во втором квартале.
Она надеется достичь среднего темпа поставок около 100 млн доз в месяц суммарно всех разрешенных Европейским агентством лекарственных средств вакцин с апреля по июнь, то есть 300 млн доз за второй квартал. Еврокомиссия планирует привить до конца лета 70% населения ЕС.
Англо-шведская компания AstraZeneca уже объявляла в конце января, что сможет поставить странам ЕС в первом квартале лишь 40 млн доз своей вакцины вместо 120 млн, предусмотренных контрактом, по причине производственных трудностей на бельгийском предприятии компани
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Они хотят вакцину, которая производится в ЕС. Таких производственных мощностей в ЕС нет.
Есть в Индии (лицензионная копия Ковишилд) и Китае.
Кстати этот ковишилд потому у нас и оказался, что Европа фигнёй страдает. Иначе мы сидели бы до осени вообще без вакцин.