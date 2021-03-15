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Новости Коронавирус и карантин
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AstraZeneca сокращает поставки вакцины от коронавируса в страны ЕС в первом квартале 2021 года, - европейские СМИ

Компания AstraZeneca объявила о новых задержках поставок ее вакцины против COVID-19 Евросоюзу, мотивируя это экспортными ограничениями

Об этом сообщили ряд европейских СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"AstraZeneca вынуждена с сожалением объявить снижение поставок вакцины против COVID-19 Европейскому союзу, несмотря на свою неутомимую работу по ускорению снабжения", - приводятся в публикациях слова официального представителя компании.

По его словам, сталкивающаяся со сложностями производства группа AstraZeneca приняла решение прибегнуть к своим центрам производства за пределами ЕС, чтобы обеспечивать поставки в 27 государств союза, но, "к сожалению, экспортные ограничения сократят поставки в первом квартале". И, возможно, во втором тоже, добавил он.

Компания намеревалась поставить 100 млн доз в первой половине года - 30 млн в первом квартале и 70 - во втором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ рекомендует продолжать применение вакцины AstraZeneca, - пресс-секретарь Харрис

Подвергающаяся критике из-за медленного снабжения ЕС вакцинами и нарушения группой AstraZeneca своих обязательств Европейская комиссия, которая вела переговоры и заключала контракты от имени 27 государств-членов, пытается добиться увеличения поставок во втором квартале.

Она надеется достичь среднего темпа поставок около 100 млн доз в месяц суммарно всех разрешенных Европейским агентством лекарственных средств вакцин с апреля по июнь, то есть 300 млн доз за второй квартал. Еврокомиссия планирует привить до конца лета 70% населения ЕС.

Англо-шведская компания AstraZeneca уже объявляла в конце января, что сможет поставить странам ЕС в первом квартале лишь 40 млн доз своей вакцины вместо 120 млн, предусмотренных контрактом, по причине производственных трудностей на бельгийском предприятии компани

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вакцина (3815) карантин (16729) Евросоюз (17088) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В данном ***** ЕС сам себе злобный буратина.
Они хотят вакцину, которая производится в ЕС. Таких производственных мощностей в ЕС нет.
Есть в Индии (лицензионная копия Ковишилд) и Китае.
Кстати этот ковишилд потому у нас и оказался, что Европа фигнёй страдает. Иначе мы сидели бы до осени вообще без вакцин.
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15.03.2021 10:10 Ответить
Не совсем так. Европа проплатила нескольким поставщикам ещё когда разработки только начинались и никто не знал, как у кого пойдёт дело. Дело пошло хорошо у Пфайзера, но там куча гемора с транспортировкой и хранением. У АЗ пошло чуть хуже, но они два раза подряд прокинули всю европу с поставками, отдав все наштампованые дозы в Великобританию. А сейчас вообще какие-то побочки вылезли, часть европы приостановила ширево АЗ и на полном серьёзе рассматривают закупки кацапского говна по ускоренной процедуре.
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15.03.2021 11:49 Ответить
Да от них и так уже пол-европы отказались. Там какая-то лажа вылезла.
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15.03.2021 11:46 Ответить
 
 