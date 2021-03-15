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Всемирный конгресс украинцев исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии из-за "антиукраинской позиции"

Всемирный конгресс украинцев исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии из-за

Совет директоров Всемирного Конгресса украинцев исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии, поскольку его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ВКУ сообщает в Facebook.

"Совет директоров Всемирного Конгресса Украинцев после длительного и прозрачного рассмотрения вопроса исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии, поскольку его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию, что противоречит основным принципам деятельности и ценностям ВКУ. Такое решение ВКУ впервые принял за свою более чем 50-летнюю историю", - говорится в сообщении.

Решение было принято по результатам длительного мониторинга деятельности ОУОЛ, официального общения с его Проводом с предоставлением непосредственных доказательств об антиукраинской деятельности ОУОЛ и просьбой их опровергнуть, консультаций с ведущими украинцами в Латвии, а также на основании заслушивания на специальном заседании Совета директоров 13 марта заместителя главы этого объединения.

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"На основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУОЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию. Это включает пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях; участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией "русского мира"; распространение дезинформации о войне на Востоке Украины и клевету на власть Украины, которая якобы является "фашистской хунтой", которая убивает детей; высказывания, дискредитирующие Революцию Достоинства; продвижение идеи о создании новороссийской республики; идеализацию террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко; сотрудничество с российскими пропагандистскими СМИ; поддержку пророссийских радикальных групп в Латвии, которые подрывают ее суверенитет; пропаганду в Латвии запрещенной советской символики и истории; участие проводников и представителей ОУОЛ в мероприятиях Посольства Российской Федерации в Латвии; проведение культурных мероприятий в учреждениях РФ и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора", - отметили в ВКУ.

Отмечается, что эти доказательства были предоставлены Президенту и Проводу ОУОЛ в официальном письменном обращении, однако ни одно из них не было опровергнуто ни письменно, ни во время выступления представителя ОУОЛ на специальном заседании Совета директоров ВКУ. Все это стало причиной для исключения ОУОЛ из членства в ВКУ.

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Автор: 

Латвия (1331) пропаганда (3672) Всемирный Конгресс Украинцев (162)


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Топ комментарии
+20
То не українці, то промосковські хохли. Ватна маса, "одін народ" з путіним.
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15.03.2021 10:03
+19
Лучше меньше - да лучше. Теперь ОУОЛ для Украины предатели, а для Путлера отработанный материал. Посмотрим, сколько это объединение просуществует без денег ФСБ
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15.03.2021 09:59
+13
А, ну хохляцкого офицеря и их потомков любящих есесерию у нас тут просто море - асвабадители епта, что есть то есть.
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15.03.2021 10:03
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Давно пора, там руководство одна сплошная вата!
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15.03.2021 09:54 Ответить
Лучше меньше - да лучше. Теперь ОУОЛ для Украины предатели, а для Путлера отработанный материал. Посмотрим, сколько это объединение просуществует без денег ФСБ
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15.03.2021 09:59 Ответить
То не українці, то промосковські хохли. Ватна маса, "одін народ" з путіним.
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15.03.2021 10:03 Ответить
Кацапизировались, предателии и сволочи(открыли вступ в ряды даже махровых кацапов)... обвешались колорадскими шнуркамки.. стали засланными мацковскими казачками...
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15.03.2021 10:03 Ответить
А, ну хохляцкого офицеря и их потомков любящих есесерию у нас тут просто море - асвабадители епта, что есть то есть.
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15.03.2021 10:03 Ответить
Абсолютно с Вами согласен. Я сам бывший военный, прослужил восемь лет на Балтийском Флоте и прекрасно помню, как мои сослуживцы, не желая доживать в Калининградской области, старались остаться на пенсии в Риге, Таллине, Клайпеде, Лиепае и других прибалтийских городах. Но жить в РСФСР они категорически не хотели. Такая же ситуация была на Черноморском, Северном и Тихоокеанском флотах, все москали и окацапленные хохлы рвались в Крым. Чем это обернулось для Украины всем известно. Так что, Янис, гоните их из своей страны сцанными тряпками и чем скорее - тем лучше.
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15.03.2021 10:49 Ответить
они везьде есть. єто как мусор.
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15.03.2021 14:51 Ответить
Хйло підкинув підофублів
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15.03.2021 10:51 Ответить
Є ще у світі порядні українці
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15.03.2021 11:16 Ответить
Росії заборонили вмикати на Олімпіаді "Катюшу" замість гімну Спортивний арбітражний суд (CAS) заборонив російській делегації використання пісні "Катюша" замість національного гімну на Олімпійських іграх 2021 і 2022 років.Джерело: https://apnews.com/article/tokyo-music-russia-germany-doping-ee3a96bd3ced1929d3e8c4092919fa7c Associated Press Деталі: У п'ятницю CAS відхилив пропозицію РФ використовувати на Олімпіадах пісню "Катюша" замість національного гімну, який заборонено використовувати протягом двох років через допінговий скандал.Дослівно заява суду: "Комісія CAS вважає, що заборона поширюється на будь-яку пісню, яка пов'язана з Росією або має згадки про неї, в тому числі й "Катюшу"".
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15.03.2021 12:12 Ответить
 
 