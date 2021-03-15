Всемирный конгресс украинцев исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии из-за "антиукраинской позиции"

Совет директоров Всемирного Конгресса украинцев исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии, поскольку его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ВКУ сообщает в Facebook.

"Совет директоров Всемирного Конгресса Украинцев после длительного и прозрачного рассмотрения вопроса исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии, поскольку его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию, что противоречит основным принципам деятельности и ценностям ВКУ. Такое решение ВКУ впервые принял за свою более чем 50-летнюю историю", - говорится в сообщении.

Решение было принято по результатам длительного мониторинга деятельности ОУОЛ, официального общения с его Проводом с предоставлением непосредственных доказательств об антиукраинской деятельности ОУОЛ и просьбой их опровергнуть, консультаций с ведущими украинцами в Латвии, а также на основании заслушивания на специальном заседании Совета директоров 13 марта заместителя главы этого объединения.

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"На основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУОЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию. Это включает пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях; участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией "русского мира"; распространение дезинформации о войне на Востоке Украины и клевету на власть Украины, которая якобы является "фашистской хунтой", которая убивает детей; высказывания, дискредитирующие Революцию Достоинства; продвижение идеи о создании новороссийской республики; идеализацию террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко; сотрудничество с российскими пропагандистскими СМИ; поддержку пророссийских радикальных групп в Латвии, которые подрывают ее суверенитет; пропаганду в Латвии запрещенной советской символики и истории; участие проводников и представителей ОУОЛ в мероприятиях Посольства Российской Федерации в Латвии; проведение культурных мероприятий в учреждениях РФ и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора", - отметили в ВКУ.

Отмечается, что эти доказательства были предоставлены Президенту и Проводу ОУОЛ в официальном письменном обращении, однако ни одно из них не было опровергнуто ни письменно, ни во время выступления представителя ОУОЛ на специальном заседании Совета директоров ВКУ. Все это стало причиной для исключения ОУОЛ из членства в ВКУ.

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