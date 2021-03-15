Картина заболеваемости COVID-19 в Украине изменилась: тяжело болеют более молодые, растет число госпитализаций и летальных случаев, - "слуга народа" Радуцкий

Глава комитета по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что нынешняя картина заболеваемости COVID-19 в Украине отличается от той, которая наблюдалась в начале пандемии. Он считает что это связано с "британским" штаммом коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Радуцкого, сейчас тяжелое течение болезни фиксируют среди более молодых людей. Кроме того, сейчас уменьшается доля легких и бессимптомных форм, тогда как число госпитализаций, напротив, растет.

"При такой же динамике выявления новых заражений в ноябре-декабре у нас не было такого количества госпитализаций. А сегодня идет рекордный уровень за все время эпидемии в стране. Что еще волнует - это много летальных случаев. И я думаю, что все это как раз связано с британским вариантом вируса", - сказал он.

Отметим, последние исследования британских ученых подтвердили, что новый штамм не только более заразный, но и более летальный - примерно на 64%. В Украине британский вид вируса обнаружили 4 марта в образцах, отобранных в Ивано-Франковске за две недели до этого.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 6 792 человек. Больше всего заражений в Житомирской области.

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