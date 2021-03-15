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Новости Коронавирус и карантин
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Картина заболеваемости COVID-19 в Украине изменилась: тяжело болеют более молодые, растет число госпитализаций и летальных случаев, - "слуга народа" Радуцкий

Картина заболеваемости COVID-19 в Украине изменилась: тяжело болеют более молодые, растет число госпитализаций и летальных случаев, -

Глава комитета по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что нынешняя картина заболеваемости COVID-19 в Украине отличается от той, которая наблюдалась в начале пандемии. Он считает что это связано с "британским" штаммом коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Радуцкого, сейчас тяжелое течение болезни фиксируют среди более молодых людей. Кроме того, сейчас уменьшается доля легких и бессимптомных форм, тогда как число госпитализаций, напротив, растет.

"При такой же динамике выявления новых заражений в ноябре-декабре у нас не было такого количества госпитализаций. А сегодня идет рекордный уровень за все время эпидемии в стране. Что еще волнует - это много летальных случаев. И я думаю, что все это как раз связано с британским вариантом вируса", - сказал он.

Отметим, последние исследования британских ученых подтвердили, что новый штамм не только более заразный, но и более летальный - примерно на 64%. В Украине британский вид вируса обнаружили 4 марта в образцах, отобранных в Ивано-Франковске за две недели до этого.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 6 792 человек. Больше всего заражений в Житомирской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если медсистема будет перегружена, то от локдауна никуда не деться, - "слуга народа" Радуцкий

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
изменилась/ В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.- В расследовании СБУ ничего не изменилось.
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15.03.2021 10:27
+3
А когда будет трибунал над зелеными ушлепками закупившими шмурдяк от которого все отказываются и провалившими вакцинацию?
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15.03.2021 10:29
+3
там две прививки каждому надо же, так что 40-60
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15.03.2021 10:31
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С епашці подякуйте, 10к вакцинацій в один день і це МАКЧИМУМ!

І головне, що готувалися!

Ще якихось 100 років ЗЕбілізму і ми подолаємо, поборемо та здобудему вмрішальну перемогу!

Так, ЗЕбіли?
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15.03.2021 10:23 Ответить
Якщо не можете вакцинувати групи ризики: хворих, літніх, медиків, педагогів, поліціантів,то РОБІТЬ ХОТЬ ЩОСЬ !!! Переводьте школи на дистанційку, закривайте епіцентри, ресторани, кабаки!!! Кожень день натовпи дітей в транспорті без масок, тісно спілкуються, хворіють класами, а потім несуть ковід додому! Всі знайомі навколо хворіють, деякі вже другий раз ! Робіть, бо вас скинуть, коли родичі будусть масово втрачати рідних ! Картина захворюваності на COVID-19 в Україні змінилася: важко хворіють молодші, зростає кількість госпіталізацій і летальних випадків, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 8137
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15.03.2021 11:00 Ответить
Вони, нічого не можуть, окрім пистіти!
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15.03.2021 11:06 Ответить
Головне - це конфіскація всіх грошей і нерухомості олігархів, зєлі, слуг народа.
Створення комітету національного порятунку, якому передається уся повнота влади.
Введення в країні надзвичайного стану.
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15.03.2021 13:10 Ответить
изменилась/ В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.- В расследовании СБУ ничего не изменилось.
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15.03.2021 10:27 Ответить
Ну ничего, вот вакцинируемся все через лет 20-30 тогда заживем.
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15.03.2021 10:27 Ответить
там две прививки каждому надо же, так что 40-60
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15.03.2021 10:31 Ответить
Так я две и посчитал, но при условии что недопрофессионалы-мародеры выйдут на "мегарекорд" по вакцинации в 6000-10000 тыс. человек в день.
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15.03.2021 10:37 Ответить
так, паааапрашу! "мародер" у нас один, зарегистрирована торговая марка на имя. как со словом "гез" в свое время.
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15.03.2021 11:02 Ответить
Де українська вакцина зестепашка, колаборант і взяточник.
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15.03.2021 11:04 Ответить
А когда будет трибунал над зелеными ушлепками закупившими шмурдяк от которого все отказываются и провалившими вакцинацию?
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15.03.2021 10:29 Ответить
Это они руку на пульсе типа держат. Надо бы им объяснить, что пульс измеряют на запястье руки, а не на шее...
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15.03.2021 10:30 Ответить
А ведь закупили бы нормальную вакцину, все могло быть не так печально.
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15.03.2021 10:31 Ответить
https://censor.net/ua/news/3179292/***************************************************************************************************
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15.03.2021 10:49 Ответить
Тож як могла бути інакше? То ж за освітою фельшер швидкої допомоги Міхаіл Борісовіч, бізнесмен великий
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15.03.2021 11:09 Ответить
жид радуцкий на своем месте- там где деньги там и жиды
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15.03.2021 11:12 Ответить
А кто ответит, что до сих пор почти 500 тыс. доз не использованы? Ведь они уже сегодня могли б спасти кому - то жизнь? Ситуация сейчас лежит на совести правительства, которое провалило закупку вакцин и умышленно провалило процес вакцинации во времени. С таким правительством у нас будет не только британский штамп и новый мутироваший украинский под названием Степанов.
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15.03.2021 11:11 Ответить
А про що вони тоді кожен день будуть звітувати? Так цю кількость вакцини можна було вакцинувати за 2-3 дні. Наприклад, у Німетчині та Польщі вакцинують по 250 і 240 тис. доз у добу відповідно, а у нас у владі одні https://galka.if.ua/mi-maystri-sportu-po-borotbi-z-korona/ "майстри спорту по боротьбі з коронавірусом" (с)
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15.03.2021 11:40 Ответить
в очереди уже больше 250 тысяч людей, а радуцкий до сих пор про антивакцинаторов говорит.
хотя бы вакцинируйте тех, кто хочет. но вакцин же нет.
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15.03.2021 11:56 Ответить
Порошенко винен!!! адназначна!!
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15.03.2021 12:02 Ответить
100%,будь он Президентом сейчас - ширяли бы Пфайзером поприколистов..
Хорошо,что сделали правильный выбор 2 года назад - теперь всё ******..
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15.03.2021 16:03 Ответить
Картина захворюваності на COVID-19 в Україні змінилася: важко хворіють молодші, зростає кількість госпіталізацій і летальних випадків, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 8963
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15.03.2021 12:03 Ответить
Те ж саме коїться в Європі і вже не перший місяць, а хтось тільки зараз помітив, що ми йдемо в Європу тернистим шляхом невпинних реформ?
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15.03.2021 13:53 Ответить
Питання - чому із 170 захворівших на Ковід депутатів НІХТО НЕ ПОМЕР? Може й людей так лікуйте, га?
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15.03.2021 14:57 Ответить
 
 