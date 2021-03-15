Поставляли в РФ продукцию с захваченного завода: СБУ разоблачила схему финансирования "ЛНР" на десятки миллионов рублей

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм финансирования оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Луганщины. Организаторы незаконно отправляли в страну-агрессор продукцию захваченного боевиками украинского предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники и следователи СБ Украины задокументировали, что несколько лет ОАО "Стахановский вагоностроительный завод" поставлял продукцию, в частности, для предприятий РФ. Установлено, что изготовленные заводом комплектующие вывозили через неконтролируемый участок государственной границы нашего государства. Часть вырученных средств завод платил в виде "налогов" так называемой администрации "ЛНР".

В частности, в 2018 году предприятие перечислило в "бюджет" боевиков более миллиона российских рублей. По данным оперативников СБУ, объемы финансирования заводом оккупационных властей и пророссийских террористов в целом составляют десятки миллионов рублей.

Служба безопасности Украины сообщила экс-руководителю вагоностроительного завода о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. Правонарушитель объявлен в общегосударственный розыск.

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Спецоперация проводилась Главным управлением СБ Украины в Донецкой и Луганской областях при координации и совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины.

Досудебное расследование по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины проходит под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.