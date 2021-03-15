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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Поставляли в РФ продукцию с захваченного завода: СБУ разоблачила схему финансирования "ЛНР" на десятки миллионов рублей

Поставляли в РФ продукцию с захваченного завода: СБУ разоблачила схему финансирования

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм финансирования оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Луганщины. Организаторы незаконно отправляли в страну-агрессор продукцию захваченного боевиками украинского предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники и следователи СБ Украины задокументировали, что несколько лет ОАО "Стахановский вагоностроительный завод" поставлял продукцию, в частности, для предприятий РФ. Установлено, что изготовленные заводом комплектующие вывозили через неконтролируемый участок государственной границы нашего государства. Часть вырученных средств завод платил в виде "налогов" так называемой администрации "ЛНР".

В частности, в 2018 году предприятие перечислило в "бюджет" боевиков более миллиона российских рублей. По данным оперативников СБУ, объемы финансирования заводом оккупационных властей и пророссийских террористов в целом составляют десятки миллионов рублей.

Служба безопасности Украины сообщила экс-руководителю вагоностроительного завода о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. Правонарушитель объявлен в общегосударственный розыск.

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Спецоперация проводилась Главным управлением СБ Украины в Донецкой и Луганской областях при координации и совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины.

Досудебное расследование по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины проходит под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

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Топ комментарии
+2
Вроде нормально всё
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15.03.2021 10:51
+1
видимо не отстегнул директор вовремя кому надо. до этого исправно платил, а тут что-то пошло не так. больше ничем не возможно объяснить то, что много лет никто из правоохренителей не видел очевидного.
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15.03.2021 10:51
+1
Интересно, сколько с этого предприятия було переведено налогов в ПФУ??? А ведь, Украина выплачивает пенсии тамошним пенсам-сепаратюгамБ что совершенно не обязана делать, так как пенсии выплачиваются из налогов внесенных в ПФУ сейчас, а не когда-то 10-15-20 лет назад.
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15.03.2021 12:13
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Только у меня сайт глючит - текста нет? НЕ мобильная версия.
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15.03.2021 10:48 Ответить
Вроде нормально всё
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15.03.2021 10:51 Ответить
одинь окуляры 👓
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15.03.2021 10:56 Ответить
Браузер обновился, после перезапуска попустило. На десятке других сайтов при этом было все в порядке.
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15.03.2021 11:13 Ответить
видимо не отстегнул директор вовремя кому надо. до этого исправно платил, а тут что-то пошло не так. больше ничем не возможно объяснить то, что много лет никто из правоохренителей не видел очевидного.
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15.03.2021 10:51 Ответить
орки Колесо Обзора в Донецке спилили
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15.03.2021 10:54 Ответить
под корень спилили
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15.03.2021 11:00 Ответить
Спилили потому что ремонт должна проводить украинская организация, но...
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15.03.2021 11:59 Ответить
Интересно, сколько с этого предприятия було переведено налогов в ПФУ??? А ведь, Украина выплачивает пенсии тамошним пенсам-сепаратюгамБ что совершенно не обязана делать, так как пенсии выплачиваются из налогов внесенных в ПФУ сейчас, а не когда-то 10-15-20 лет назад.
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15.03.2021 12:13 Ответить
та сколько таких вариков есть и не раскрыто кроме тысяч раскрытых та на миллиарды..цирк уродов
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15.03.2021 14:05 Ответить
А пенс-сепарюга це як вовк. Скількі його не корми все в ліс
дивится! Гарна відмазочка " там же наши люди!". Та ніколи вони вже
не будуть нашими, не дочекаємося. Окацаплена наволочь! Продалася раз,
продасться і вдругий і в третій!
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15.03.2021 14:41 Ответить
 
 