За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 20 человек, выздоровели - 816, выявили 313 новых случаев, - Кличко. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 313 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 146711).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.
Так, заболели 169 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 127 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 6 девочек от 10 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 17 лет.
Также зафиксировано 20 летальных случаев от вируса (всего 2917). За сутки госпитализирован 41 пациент, 816 преодолели коронавирус (всего 99181).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (93), Деснянском (67) и в Святошинском (29) районах.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрей Сафhjyjd
показать весь комментарий15.03.2021 11:01 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль