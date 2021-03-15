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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 20 человек, выздоровели - 816, выявили 313 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 313 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 146711).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели 169 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 127 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 6 девочек от 10 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также зафиксировано 20 летальных случаев от вируса (всего 2917). За сутки госпитализирован 41 пациент, 816 преодолели коронавирус (всего 99181).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (93), Деснянском (67) и в Святошинском (29) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Картина заболеваемости COVID-19 в Украине изменилась: тяжело болеют более молодые, растет число госпитализаций и летальных случаев, - "слуга народа" Радуцкий

За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 20 человек, выздоровели - 816, выявили 313 новых случаев, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25495) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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15.03.2021 11:01 Ответить
 
 