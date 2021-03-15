В июле 2020 года были последовательно провалены сразу три спецоперации ГУР Минобороны, - Бутусов. ВИДЕО

Провал спецоперации по "вагнеровцам" в июле 2020 годе - это не единичный случай, а система, так как в этом же месяце были провалены еще две спецоперации.

Об этом рассказал "Гордону" главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он согласился с предположением, что в окружении Владимира Зеленского есть агенты Российской Федерации.

"Мы видим сейчас факт: провалена спецоперация (по "вагнеровцам". - Ред.) очень высокого уровня, мирового масштаба. Кроме того, тогда же, в июле 2020 года были последовательно провалены не одна, а сразу три спецоперации Главного управления разведки Минобороны. Хочу напомнить, 1 июля была произведена выемка приборов, которые Главное управление разведки тайно покупало в Российской Федерации и поставляло их для оснащения наших зенитно-ракетных комплексов. Вдруг почему-то, вопреки тому, что есть документы на эти приборы, так называемые клистроны, которые ГУР МО завозило согласно национальной разведывательной программе, то есть это было предусмотрено всеми нормативными документами. Вместо того, чтобы поблагодарить этих людей, вместо этого эти приборы были изъяты. По сути, эта операция была рассекречена. То есть важнейшая операция. Это было 1 июля. Командование воздушных сил на Facebook – это вообще где такое видано во время войны: идет война, а командование воздушных сил Украины на Facebook написало заявление, что у нас изъяли важные приборы и сделали небоеготовыми зенитно-ракетные комплексы. Жалуется в Facebook командование воздушных сил Украины! Это полная потеря управляемости. То есть военные уже перестали доверять верховному главнокомандующему", - рассказал журналист.

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"8 июля происходит второй провал. Агентурно-боевая группа, которая готовилась к целой серии операций в Донецке, которая состояла вся из очень мотивированных добровольцев, людей высочайшей квалификации, мотивации, имеющих огромный авторитет в Вооруженных силах. На работу и подготовку этой группы было потрачено тоже о-о-очень большое время. Она могла выполнять разные задачи в Донецке, поскольку имела легендирование, документы и была подготовлена к различным чрезвычайным ситуациям там. В том числе одой из этих задач мог быть удар по местам содержания пленных, либо ликвидация террористов, неких палачей, либо освобождение какой-то группы пленных, одного пленного. Возможно, удар по каким-то штабам, командным центрам противника. То есть это были люди высочайшей квалификации. И вот эту группу вдруг внезапно задерживают в полном составе и говорят, что у вас незаконно хранится дома оружие. Те отвечают: простите, вот документы, нам его выдало государство, мы сотрудники ГУР МО. Нас это не беспокоит, мы вас задерживаем, вот протокол, суд, вот вам статья", - добавил он.

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"Это второй случай. И вот третий случай – это провал уже спецоперации по вагнеровцам. То есть это не эксцесс… И эта система совпала с назначением 16 июня 2020 года указом президента Украины Владимира Зеленского начальником комитета по разведке при президенте, первым заместителем секретаря СНБО Руслана Демченко. Это такой водораздел, такой новый пророссийский курс. Руслан Демченко – это абсолютно широко известный пророссийский деятель в Украине. При Януковиче он был заместителем министра иностранных дел, потом – первым заместителем министра иностранных дел. Поддерживал всю политику партии, включая разрыв ассоциации с Европейским Союзом, все полностью шаги", - резюмировал Бутусов.

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.

По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.

В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.